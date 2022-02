American Airlines e GOL completano l’accordo per formare una partnership che offrirà maggiori vantaggi ai clienti

American Airlines ha annunciato di aver firmato un definitive investment agreement con GOL, la più grande compagnia aerea brasiliana, approfondendo il rapporto tra i due vettori. I network combinati forniranno ai clienti più di 30 destinazioni negli Stati Uniti servite da American e più di 34 nuove destinazioni in Sud America servite da GOL.

American serve l’America Latina dal 1942 e offre servizi verso 17 destinazioni in Sud America, tra cui San Paolo (GRU) e Rio de Janeiro (GIG) in Brasile, dai suoi hub statunitensi di Dallas-Fort Worth (DFW), Miami (MIA) e New York (JFK). American ha trasportato più di 14 milioni di clienti tra gli Stati Uniti e il Brasile negli ultimi 10 anni, più del doppio di qualsiasi altro vettore statunitense. GOL serve 63 destinazioni in Brasile ed è la più grande compagnia aerea del paese.

Come parte dell’accordo di investimento precedentemente annunciato lo scorso anno (leggi anche qui), American investirà $200 milioni in 22,2 milioni di azioni privilegiate di nuova emissione di GOL in un aumento di capitale, per una partecipazione del 5,2% nell’interesse economico della compagnia. L’esecuzione degli altri accordi descritti e la chiusura della partecipazione sono soggette a determinate condizioni, comprese le approvazioni governative e regolamentari e altre condizioni di chiusura consuete.

“Il network più grande delle Americhe sarà anche il più gratificante per i viaggiatori. Nel 2022, i loyalty members SMILES di GOL e AAdvantage® di American avranno accesso ai vantaggi del loro status su entrambe le compagnie aeree, come priority check-in, priority security, priority boarding, franchigia bagaglio registrato più ampia, accesso alla lounge e posti preferiti. Le due compagnie aeree prevedono inoltre di offrire un’offerta fedeltà congiunta rafforzata per offrire ai clienti più modi per guadagnare e riscattare miglia”, afferma American Airlines.

