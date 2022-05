Aeronautica Militare: tutto pronto per la 62° stagione acrobatica delle Frecce Tricolori

Si è concluso ufficialmente l’addestramento della formazione acrobatica 2022 della Pattuglia Acrobatica Nazionale presentata, come da tradizione, lo scorso dicembre presso il Teatro Giovanni da Udine

“Domenica 1° maggio, si è svolto presso la base aerea di Rivolto, sede del 2° Stormo e del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, l’ultimo volo di addestramento delle Frecce Tricolori prima dell’inizio della Stagione Acrobatica 2022. In questa occasione, inoltre, è stata svelata la brochure 2022.

A presiedere l’evento, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, accompagnato dal Comandante della Squadra Aerea, Generale di Squadra Aerea Alberto Biavati, e dal Comandante delle Forze da Combattimento, Generale di Divisione Aerea Francesco Vestito”, afferma l’Aeronautica Militare.

“Il volo acrobatico non è fine a se stesso, ma è la dimostrazione della capacità e della professionalità dell’addestramento degli uomini e delle donne dell’Aeronautica militare”. Queste le parole del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare a margine dell’evento sull’aeroporto militare di Rivolto.

“Dopo due anni, causa pandemia, circa 6.000 appassionati giunti da tutta Italia hanno potuto partecipare al tradizionale appuntamento dedicato ai 135 Club Frecce Tricolori. La giornata è stata anche l’occasione per consegnare ufficialmente un assegno dell’importo di €8.100 raccolti durante l’iniziativa di beneficenza promossa dalla Pattuglia Acrobatica Nazionale congiuntamente ai Club Frecce Tricolori a favore della Associazione “Orchestra per la vita” che si occupa della raccolta fondi per il finanziamento della Ricerca e della Cura del Sarcoma Epitelioide.

Il successo dell’evento si è reso possibile grazie all’indispensabile supporto del personale del 2° Stormo e del 313° Gruppo A.A. che si è occupato di tutte le predisposizioni di approntamento delle aree e di gestione di accesso e permanenza del pubblico, inclusi gli aspetti della sicurezza.

Come rimarcato dal Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, Ten. Col. Stefano Vit, durante il saluto al pubblico, questo è l’esempio di come il personale di Rivolto sappia fare squadra.

La 62° Stagione Acrobatica delle Frecce Tricolori, che si aprirà sabato prossimo 7 maggio a Molfetta, rivedrà finalmente la Pattuglia Acrobatica Nazionale stendere il “Tricolore più lungo del mondo” davanti a migliaia di spettatori in presenza. 30 gli appuntamenti tra esibizioni e sorvoli sia in Italia che all’estero, con tre tappe: una in Portogallo, una in Inghilterra ed una in Austria”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)