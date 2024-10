Collins Aerospace completa il prototype development di high-voltage power distribution components per il Clean Aviation SWITCH project

Collins Aerospace, un’azienda RTX, ha completato il prototype development di un solid-state power controller and power distribution panel come parte dello SWITCH project, supportato dal Clean Aviation Joint Undertaking (Clean Aviation) dell’Unione Europea. Dopo la progettazione e la produzione a Nördlingen, i megawatt-class power distribution components saranno ora spediti allo state-of-the-art electric power systems lab, The Grid, a Rockford, Illinois, per i system integration testing.

Per supportare gli hybrid-electric propulsion systems, sono necessarie nuove high-voltage distribution technologies, poiché gli electric power levels aumentano da centinaia di kilowatt negli aerei odierni a megawatt levels negli aerei del futuro. Per SWITCH, RTX sta sviluppando un nuovo hybrid-electric propulsion system che combina due Collins megawatt-class electric motor generators all’interno di un Pratt & Whitney GTF™ engine. Grazie alla capacità di gestire carichi elettrici maggiori, il solid-state power controller e il power distribution panel di Collins Aerospace consentiranno la gestione sicura della high-voltage electricity in quota nell’intera SWITCH hybrid-electric architecture.

“Gli hybrid-electric aircraft sono parte integrante dell’impegno del settore dell’aviazione per raggiungere emissioni di carbonio nette pari a zero entro il 2050, ma senza nuovi safe high-voltage power distribution systems non voleranno”, ha affermato Tino Schuldt, general manager for Collins’ Nördlingen facility. “Qui a Nördlingen, stiamo sfruttando i nostri decenni di esperienza in power distribution solutions e strutture di livello mondiale per aprire nuove strade nello sviluppo di queste tecnologie abilitanti, fondamentali per la prossima generazione di hybrid-electric and all-electric platforms”.

“La hybrid-electric propulsion solution è una delle caratteristiche chiave offerte dal consorzio SWITCH per raggiungere il CO2 reduction target del nostro progamma per short-medium range aircraft”, afferma Pierre Durel, project officer for SWITCH. “Siamo entusiasti di vedere mattoni tecnologici tangibili diventare disponibili, che rappresentano gli sforzi significativi compiuti dal team per fornire elementi critici necessari per eseguire il ground test demonstrator entro la fine della Phase 1”.

La hybrid-electric propulsion è un pilastro centrale della sustainable aviation technology roadmap di RTX. Oltre a SWITCH, RTX sta promuovendo le hybrid-electric technologies attraverso molteplici demonstrator programs applicabili a una varietà di aeromobili futuri, tra cui l’RTX Hybrid-Electric Flight Demonstrator, STEP-Tech e Airbus PioneerLab.

Il solid-state power controller di Collins è stato inizialmente sviluppato come parte di una collaborazione tra RTX Technology Research Center, Collins e Pratt & Whitney, nell’ambito dell’Advanced Air Vehicles Program della NASA.

Lo SWITCH project è un consorzio collaborativo che include MTU Aero Engines AG, Pratt & Whitney, Collins Aerospace, GKN Aerospace, Airbus e altri. E’ finanziato dall’European Union.

(Ufficio Stampa Collins Aerospace – Photo Credits: Collins Aerospace – RTX)