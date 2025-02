Il Pratt & Whitney GTF Advantage engine ottiene la U.S. FAA type certification

Pratt & Whitney, un’azienda RTX , ha annunciato che il motore GTF AdvantageTM ha ottenuto la U.S. Federal Aviation Administration (FAA) type certification per la Airbus A320neo family. L’Advantage è l’ultimo motore della GTF family ad essere certificato.

“I motori GTF offrono già il più basso consumo di carburante e le più basse emissioni di CO2 per single-aisle aircraft”, afferma Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Il motore GTF Advantage estende tale vantaggio e migliora la capacità dell’aeromobile, fornendo più spinta e ancora più valore agli operatori degli aeromobili della A320neo family, in particolare sugli aeromobili a lungo raggio come l’A321XLR, il tutto con una configurazione più durevole. Con questa certificazione e le consegne dei motori in programma per la fine dell’anno, è giusto che celebriamo queste pietre miliari nel 2025, mentre Pratt & Whitney celebra ‘a century of powering the future'”.

“Il GTF Advantage fornirà il 4-8% in più di takeoff thrust, consentendo un paytoad maggiore e un range più elevato, sbloccando nuove destinazioni per le compagnie aeree. Offre una migliore fuel efficiency, con minori emissioni di carbonio. Pratt & Whitney sta lavorando per garantire che il GTF Advantage sia compatibile con le specifiche future per 100% sustainable aviation fuel. Fully intermixable and interchangeable con l’attuale GTF engine model, il GTF Advantage diventerà lo standard di produzione.

Il GTF Advantage include fully redesigned life-limited parts e miglioramenti tecnologici lungo tutto il gas path. È fondamentalmente più durevole, con un increased airflow nel core per abbassare le temperature di esercizio e una state-of-the-art hot section per aumentare il time on wing. Nella high-pressure turbine (HPT), i miglioramenti includono un advanced airfoil design con coatings migliorati. L’HPT e il combustore presentano inoltre dimensioni, forma e posizione ottimizzate dei cooling hole, con tecniche di foratura migliorate per ridurre l’ossidazione”, afferma Pratt & Whitney.

“Il GTF Advantage test program ha incorporato extensive endurance testing per migliorare la maturità del prodotto all’entrata in servizio. Il GTF Advantage ha completato più del doppio dei test rispetto all’attuale motore GTF. Beneficia inoltre di oltre 100.000 ore di engine and rig testing in tutti i GTF programs, insieme a 38 milioni di flight hours of in-service operation. Alcuni elementi della GTF Advantage configuration possono essere incorporati nell’attuale motore GTF per supportare un increased time on wing”, prosegue Pratt & Whitney.

“Ad oggi, sono stati consegnati oltre 2.200 GTF-powered aircraft a oltre 80 clienti in tutto il mondo. I motori GTF consentono una fuel efficiency fino al 20% migliore e, da quando sono entrati in servizio, hanno aiutato le compagnie aeree a risparmiare oltre 2 miliardi di galloni di carburante, equivalenti a 20 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 evitate, rispetto agli aeromobili equipaggiati con motori della generazione precedente. La domanda per il GTF engine rimane forte, con un totale di 11.000 orders and commitments su tutte le piattaforme”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Airbus)