1° maggio 2025, ultimo addestramento delle Frecce Tricolori a Rivolto: al via la stagione acrobatica 2025

L’Aeronautica Militare informa: “In una giornata carica di emozioni e orgoglio nazionale, giovedì 1° maggio 2025 si è tenuto presso la Base Aerea di Rivolto (UD), storica sede del 2° Stormo e del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, l’atteso ultimo volo di addestramento acrobatico delle Frecce Tricolori del 2025, la Pattuglia Acrobatica Nazionale dell’Aeronautica Militare. L’evento ha segnato ufficialmente l’avvio della stagione acrobatica 2025 e, come da tradizione, ha visto la calorosa partecipazione dei 137 Club Frecce Tricolori provenienti da ogni angolo del Paese.

A rendere ancora più significativa la giornata è stata la presenza del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, che ha presieduto l’evento e rivolto parole di sincero apprezzamento e vicinanza ai Club e ai tantissimi appassionati presenti”.

Nel suo intervento, il Generale di Squadra Aerea Goretti ha voluto sottolineare il legame profondo che unisce la Pattuglia Acrobatica Nazionale alla cittadinanza e ai Club che la sostengono con passione incondizionata: “Il fatto che voi, con tanto entusiasmo e partecipazione, consideriate questo Gruppo un’eccellenza nazionale vi fa onore. È un onore essere italiani ed è nostro dovere ricordarlo, raccontarlo, condividerlo. Il vostro sostegno concreto e continuo consente agli uomini e alle donne dell’Aeronautica Militare di svolgere ogni giorno, con dedizione e spirito di servizio, il proprio compito. Lo fanno per voi”.

“La presenza di circa 10.000 appassionati, giunti da ogni regione d’Italia, ha rappresentato una straordinaria dimostrazione di affetto, partecipazione e vicinanza verso le Frecce Tricolori, testimoniando in maniera evidente quanto questo appuntamento annuale sia profondamente sentito e radicato nel cuore del pubblico. Un evento che, anno dopo anno, continua a richiamare migliaia di persone unite dalla stessa passione per il volo, per la precisione acrobatica e per i valori che la Pattuglia Acrobatica Nazionale incarna.

Fondamentale, come sempre, il contributo del personale del 2° Stormo, che ha gestito con precisione ed efficienza ogni fase organizzativa dell’evento, garantendo al contempo il massimo livello di sicurezza per il pubblico e per gli addetti ai lavori”, prosegue l’Aeronautica Militare.

“Presente all’evento anche il Presidente dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, Prof. Tiziano Onesti, a rimarcare l’importante e consolidata partnership con l’Aeronautica Militare, un impegno che in questo 2025 si rinnova con il progetto di solidarietà “Un dono dal cielo per il Bambino Gesù”, iniziativa benefica che grazie alle donazioni su base volontaria del personale dell’Aeronautica Militare, di privati e di associazioni, permetterà di raccogliere fondi per l’acquisto di apparecchiature e tecnologie sanitarie per l’ospedale pediatrico romano.

La stagione acrobatica 2025 delle Frecce Tricolori, che da oggi prende ufficialmente il via, costituisce un tassello fondamentale del progetto, in quanto ad ogni tappa programmata sul territorio nazionale saranno associate una serie di attività della Forza Armata finalizzate a favorire la raccolta dei fondi tra il pubblico presente e promuovere e ribadire i valori comuni intorno ai quali si fonda la storica collaborazione tra le due Istituzioni, che nasce anche dalla vocazione di fare squadra nelle molteplici missioni di soccorso sanitario che vedono quotidianamente operare insieme gli equipaggi della Forza Armata ed i medici e operatori sanitari dell’Ospedale pediatrico.

Ai piccoli pazienti dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma è stata dedicata una delle due significative iniziative benefiche che hanno visto protagonista la generosità dei Club Frecce Tricolori. Una loro seconda donazione è stata promossa a favore dell’associazione “Il Paese di Lilliputh”, realtà locale udinese, impegnata nell’assistenza a bambini e famiglie in difficoltà. Presenti alla giornata anche i vertici del Centro Nazionale Trapianti, realtà protagonista di un’ulteriore iniziativa che verrà promossa nel corso della prossima Stagione Acrobatica delle Frecce Tricolori“, continua l’Aeronautica Militare.

“Con questo ultimo volo di addestramento, le Frecce Tricolori si preparano ora a solcare i cieli d’Italia e del mondo, con ben 3 tappe estere: Murcia (Spagna), Fairford (Regno Unito) e Sanicole (Belgio). La stagione acrobatica 2025 è ufficialmente cominciata: un nuovo capitolo della straordinaria storia della Pattuglia è pronto a essere scritto”, conclude l’Aeronautica Militare.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)