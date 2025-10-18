Pratt & Whitney: validata da EASA la type certification per il GTF Advantage™ engine

Pratt & Whitney, una società di RTX, ha annunciato che la type certification per il motore GTF Advantage è stata convalidata dalla European Union Aviation Safety Agency (EASA), aprendo la strada all’entrata in servizio nel 2026. Il motore era stato certificato dalla Federal Aviation Administration statunitense all’inizio di quest’anno (leggi anche qui).
“La certificazione EASA segna un’altra pietra miliare fondamentale per il GTF Advantage program, a dimostrazione del nostro costante impegno nel fornire valore ai nostri clienti”, ha dichiarato Rick Deurloo, president of Commercial Engines at Pratt & Whitney. “Con una maggiore payload and range capability e una configurazione più resistente che offre fino al doppio del time on wing, il GTF Advantage rappresenterà una svolta per gli operatori”.
“Il GTF Advantage offrirà il 4% in più di takeoff thrust nei sea level airports e l’8% in più in high altitude airports, oltre a una migliore fuel efficiency. Il GTF Advantage è completamente intermixable and interchangeable con l’attuale GTF engine model e diventerà in definitiva lo standard di produzione”, afferma Pratt & Whitney.
“Il GTF Advantage presenta la hot section più all’avanguardia nel single-aisle market. Pratt & Whitney ha recentemente annunciato Hot Section Plus (HS+), una upgrade option per l’attuale motore GTF derivata dalla GTF Advantage technology. HS+ offrirà dal 90% al 95% dei durability benefits del GTF Advantage“, conclude Pratt & Whitney.
(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Pratt & Whitney)