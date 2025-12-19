Frecce Tricolori: presentata la nuova formazione e il poster per la Stagione 2026

Giovedì 18 dicembre, nello storico hangar delle Frecce Tricolori a Rivolto, si è svolta la tradizionale presentazione della nuova Formazione e del Poster della Pattuglia Acrobatica Nazionale per l’anno 2026.

L’evento, appuntamento ormai consolidato per la PAN, presieduto dal Generale di Divisione Aerea Marco Lant, Comandante delle Forze da Combattimento dell’Aeronautica Militare, ha rappresentato un’importante occasione di incontro con le realtà locali, i Club Frecce Tricolori, familiari e appassionati.

Nel corso della serata, il Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco, Comandante del 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, ha presentato la nuova formazione per l’anno 2026.

Per il 2026 la Pattuglia Acrobatica Nazionale conferma i propri punti di riferimento e presenta un aggiornamento della formazione: restano invariati i ruoli di Pony 1 (Capo Formazione) al Maggiore Pierluigi Raspa e di Pony 10 (Solista) al Maggiore Federico De Cecco, mentre tra i gregari si avrà un nuovo assetto con il Maggiore Alessandro Sommariva nella posizione di Pony 2, Maggiore Leonardo Leo Pony 3, Capitano Luca Pozzani Pony 4, Maggiore Giovanni Morello Pony 5, Capitano Emanuele Bernuzzi Pony 7 e Maggiore Oscar Del Dò Pony 9; confermato anche il Maggiore Simone Fanfarillo come Pony 6 (primo fanalino). A completare la formazione, la novità più attesa: l’ingresso del Capitano Tommaso Calogeri, proveniente dal 6° Stormo di Ghedi, che assume la posizione di Pony 8 (terzo gregario destro).

La serata è proseguita con la presentazione del poster 2026 delle Frecce Tricolori, che ritrae gli MB-339PAN con la livrea commemorativa sviluppata per il 65° anniversario della PAN, celebrato a settembre 2025.

La prima copia del poster è stata simbolicamente consegnata al Comandante Alberto Moretti, ex Comandante della PAN, a testimonianza del forte legame della Pattuglia di oggi con chi ha contribuito a scrivere la storia del Reparto e dell’Arma Azzurra.

Un importante momento dell’evento è stato dedicato alla beneficenza, con il supporto alle iniziative dell’associazione “Il Filo di Simo” e al progetto sostenuto dall’intera Aeronautica Militare “Un dono dal cielo”, grazie anche alla preziosa partecipazione dei Club Frecce Tricolori.

L’evento ha rappresentato un significativo momento di condivisione per la Pattuglia Acrobatica Nazionale, celebrando la sua tradizione e il legame con il pubblico, mentre si prepara a vivere una nuova stagione di emozionanti performance acrobatiche.

Di seguito la formazione 2026 nel dettaglio:

Pony 0 – Tenente Colonnello Franco Paolo Marocco;

Pony 1 – Maggiore Pierluigi Raspa;

Pony 2 – Maggiore Alessandro Sommariva;

Pony 3 – Maggiore Leonardo Leo;

Pony 4 – Capitano Luca Pozzani;

Pony 5 – Maggiore Giovanni Morello;

Pony 6 – Maggiore Simone Fanfarillo;

Pony 7 – Capitano Emanuele Bernuzzi;

Pony 8 – Capitano Tommaso Calogeri;

Pony 9 – Maggiore Oscar Del Dò;

Pony 10 – Maggiore Federico De Cecco.

Il 313° Gruppo Addestramento Acrobatico, questa la denominazione ufficiale delle Frecce Tricolori, è un Reparto di Volo dell’Aeronautica Militare costituito da circa 100 militari, cui è affidato il compito di rappresentare le capacità dell’intera Forza Armata.

Dal 1° marzo 1961, data della sua costituzione sulla Base Aerea di Rivolto (UD), la Pattuglia Acrobatica Nazionale, che di recente ha concluso la sua 65^ stagione, ha l’onore di rappresentare, con le proprie spettacolari acrobazie aeree, gli oltre 40.000 uomini e donne dell’Aeronautica Militare e i valori che ogni giorno portano avanti: coesione, spirito di squadra, professionalità, dedizione e sacrificio. Ciò la rende un simbolo delle nostre Forze Armate e dell’Italia nel mondo.

(Ufficio Stampa Aeronautica Militare – Photo Credits: Aeronautica Militare)