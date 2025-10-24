American Airlines dà il benvenuto all’Airbus A321XLR nella sua flotta

American Airlines migliora la sua premium cross-country experience con il debutto dell’Airbus A321XLR nella sua flotta. I clienti possono acquistare i biglietti ora su aa.com e tramite l’app mobile di American per il volo inaugurale, Flight 3, il 18 dicembre da New York (JFK) a Los Angeles (LAX).

“Progettato per lunghi viaggi con comfort e stile in primo piano, American è entusiasta di essere la prima compagnia aerea statunitense a operare l’A321XLR”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American. “Che i clienti viaggino da costa a costa o attraverso l’oceano, il nuovo aereo di American dimostra il nostro impegno nell’offrire un’esperienza di viaggio premium.”

“American ha ricevuto il suo primo A321XLR con configurazione a tre cabine il 22 ottobre, proveniente direttamente dalla Airbus aircraft assembly line di Amburgo, in Germania.

Ogni A321XLR sarà dotato di 20 Flagship Suite® seats, 12 Premium Economy seats e 123 Main Cabin seats. L’aeromobile opererà inizialmente sulle U.S. transcontinental routes, offrendo ai clienti i nuovi Flagship Suite® lie-flat seats di American Airlines, che migliorano l’esperienza di viaggio con privacy doors, più spazio per i bagagli, un caricabatterie wireless, un vassoio per cocktail e una luce di lettura personale.

Con la consegna di altri aeromobili A321XLR ad American Airlines, questa tipologia di aeromobile verrà estesa ad altre rotte, incluso l’international service nella prima metà del 2026; ulteriori dettagli saranno presto disponibili.

Come parte del Flagship Suite® service, i clienti beneficiano di priority check-in, security, boarding and baggage handling, nonché dell’accesso alla Greenwich Lounge™ experience al JFK, che offre un’esperienza di ristorazione di alto livello e cocktail esclusivi in un’atmosfera lussuosa e rilassante”, afferma American Airlines.

“L’Inflight Flagship Suite® service offre anche un pasto multi-portata curato in abbinamento a vini pluripremiati, premium amenity kits contenenti una vasta gamma di prodotti di lusso per la cura della pelle e una comoda coperta con piumone, accompagnata da un rinfrescante cuscino a doppia faccia con tessuto fresco al tatto da un lato e tessuto tradizionale dall’altro.

I clienti che scelgono i nuovi Premium Economy seats della compagnia aerea sull’XLR potranno usufruire di un poggiatesta con alette migliorate per una maggiore privacy, poggiapolsi e poggiapiedi per un comfort rilassante, ricarica wireless e un servizio di ristorazione migliorato con piatti caldi. A bordo, i clienti troveranno un amenity kit personale con prodotti di alta qualità per la cura della pelle e potranno riposare comodamente con un Ostrichpillow® lumbar pillow e una coperta in crêpe”, conclude American Airlines.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)