News Brevi – 08.05.2026

QANTAS RAFFORZA IL COLLEGAMENTO TRA ROMA E PERTH – Qantas informa: “Si rafforza ulteriormente il collegamento diretto tra Roma e l’Australia. Qantas ha annunciato l’estensione della stagione operativa e l’incremento delle frequenze dei voli non-stop tra Roma Fiumicino e Perth, a conferma delle solide performance della rotta e della crescente domanda di traffico tra i due Paesi. Nel dettaglio, la capacità del vettore sulla rotta Perth–Roma sarà ulteriormente incrementata con l’estensione del volo giornaliero a partire dalla fine di giugno fino al termine della stagione estiva. La capacità complessiva su Roma del vettore australiano risulterà così triplicata rispetto alla scorsa summer. Questa decisione si inserisce in una più ampia strategia del Gruppo Qantas volta a rispondere alla sostenuta domanda di viaggi verso l’Europa e, al contempo, a mitigare l’impatto del contesto geopolitico internazionale. Il rafforzamento dell’operativo su Roma consolida ulteriormente il ruolo strategico dello scalo di Roma Fiumicino come hub di riferimento per i collegamenti intercontinentali e porta privilegiata tra Europa e Australia”.

A PALAZZO AERONAUTICA IL CONVEGNO DEDICATO AL SISTEMA SATELLITARE COSMO-SKYMED – Tutela del territorio, prevenzione dei rischi naturali e sicurezza nazionale attraverso l’innovazione tecnologica spaziale: questo il tema centrale del convegno “Tecnologia dallo Spazio per proteggere e sorvegliare: la missione duale COSMO-SkyMed”, che si è tenuto giovedì 7 maggio a Roma presso il Palazzo Aeronautica. L’evento è stato organizzato dalla Scuola di Aerocooperazione (SAC), in collaborazione con lo Stato Maggiore Aeronautica e l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nell’ambito delle celebrazioni per il 75° anniversario della costituzione dell’Istituto militare di Guidonia. Il Convegno ha evidenziato il valore strategico del sistema satellitare COSMO-SkyMed, fiore all’occhiello della tecnologia avanzata italiana e modello unico di cooperazione tra mondo civile e militare. Attraverso interventi istituzionali, testimonianze operative e interventi tecnico-scientifici, sono stati illustrati casi concreti di applicazione e le prospettive di sviluppo del sistema, dalla salvaguardia del territorio, alla sicurezza e alla prevenzione dei rischi naturali, confermando come lo Spazio sia uno strumento concreto al servizio del Paese. Ad aprire i lavori è stato il Generale di Brigata Francesco Donato Rizzo, Comandante della Scuola di Aerocooperazione, che ha sottolineato l’importanza della formazione e dell’integrazione nel settore spaziale. A seguire, il Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, Generale di Squadra Aerea Antonio Conserva, in un indirizzo di saluto attraverso un videomessaggio ai partecipanti, ha espresso il suo personale plauso a tutti gli organizzatori e, in particolar modo, alla Scuola di Aerocooperazione, definendola una dei cardini sul fronte della formazione di professionisti specializzati nel gestire la complessità dei nuovi scenari orbitali. Ha poi preso la parola la prof.ssa Elda Turco Bulgherini, Vice Presidente dell’Agenzia Spaziale Italiana, che ha rimarcato l’importanza della space economy e la leadership globale dell’Italia. A seguire, sempre per ASI, è intervenuta l’Ing. Silvia Natalucci (Direttrice di missione COSMO-SkyMed e responsabile missioni Osservazione della Terra) che ha descritto COSMO-SkyMed come il più rilevante investimento nazionale nel settore. Sottolineando la natura nativamente duale del programma, sviluppato interamente dall’industria nazionale nonché efficace strumento di space diplomacy, l’Ing. Natalucci ha ribadito quanto questo sistema satellitare consolidi il ruolo di leadership tecnologica del nostro Paese nel campo della sensoristica SAR (Synthetic Aperture Radar) a livello globale. La giornata, moderata dalla Dott.ssa Cristiana Colli, giornalista e curatrice di numerosi progetti culturali, è stata articolata in due tavole rotonde che hanno illustrato l’impiego concreto dei dati satellitari in diversi ambiti. L’approfondimento tecnico si è concluso con l’intervento dell’Ing. Diego Calabrese (Observation System Director and CSG Chief Engineer di Thales Alenia Space Italia), che ha analizzato il concetto di innovazione dietro il programma COSMO-SkyMed, evidenziando come l’innovazione non sia solo tecnologica, ma anche e soprattutto concettuale. È stato infatti sottolineato come la tecnologia radar SAR sia oggi pienamente matura, in grado di affiancare e spesso superare i sensori ottici nell’osservazione della Terra. Dalla seconda generazione in poi, il sistema ha introdotto una flessibilità operativa senza precedenti, potenziata nelle successive terza e quarta generazione con modalità di acquisizione specifiche per il monitoraggio di aree estese ad altissima risoluzione (anche in ambito interferometrico). L’obiettivo finale è una versatilità sempre maggiore, capace di trasformare l’investimento tecnologico in conoscenza strategica sia per usi civili che operativi. La giornata è culminata con la consegna dei diplomi della prima edizione del corso “Introduzione alle Attività Spaziali E-Learning”, sviluppato dalla Scuola di Aerocooperazione su input dell’Ufficio Generale per lo Spazio dello Stato Maggiore Aeronautica, che ha formato 60 frequentatori provenienti dall’Aeronautica Militare, dall’area Interforze e dall’ASI e ha avuto come obiettivo quello di diffondere una solida cultura dello spazio attraverso una “formazione a geometria variabile”, capace di adattarsi alle reali esigenze operative del comparto Difesa (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

RYANAIR RINNOVA L’APPELLO AL GOVERNO ITALIANO A SOSPENDERE L’EES FINO A SETTEMBRE – Ryanair informa: “Ryanair oggi ha rinnovato l’appello al Governo italiano a sospendere l’introduzione dell’Entry/Exit System (EES) per il controllo passaporti dell’UE fino a settembre – la fine della stagione di punta dei viaggi estivi – dopo che i passeggeri in viaggio da/per l’Italia durante il ponte del primo maggio sono stati costretti ad affrontare evitabili code di un’ora al controllo passaporti. Queste code eccessive al controllo passaporti non possono continuare nel picco stagione estiva di punta. Ryanair ha già scritto ai Governi dei 29 Paesi – incluso il Ministro Matteo Piantedosi – esortandoli a sospendere l’EES fino a settembre (come ha fatto la Grecia) al fine di gestire le code estive e garantire operazioni aeroportuali fluide per i passeggeri quest’estate”. Il Chief Operations Officer di Ryanair, Neal McMahon, ha dichiarato: “Non ha senso che Paesi, come l’Italia, continuino a implementare il nuovo sistema di ingresso/uscita dell’UE (EES) quando chiaramente non sono pronti a farlo. Come risultato di questa introduzione approssimativa del sistema, i passeggeri sono costretti ad affrontare code eccessive al controllo passaporti e, in alcuni casi, a perdere voli. Solo durante questo ponte del primo maggio, i passeggeri in viaggio da/per l’Italia sono stati costretti a subire code di un’ora al controllo passaporti. Il tempo medio di volo di Ryanair è di circa 1 ora e 15 minuti, ciò significa che alcuni passeggeri trascorrono tanto tempo in attesa al controllo passaporti quanto ne hanno trascorso sul volo che li ha portati a destinazione. È completamente inaccettabile, soprattutto quando esiste una soluzione rapida e semplice già prevista dal diritto dell’UE (Reg. UE 2025/1534) per ottimizzare questi inutili tempi di attesa: sospendere l’EES fino a settembre, quando la stagione di punta dei viaggi estivi si sarà attenuata, e consentire ai passeggeri un’esperienza aeroportuale più fluida per le loro vacanze estive”.

SAS NOMINA KARINE SKARET HEAD OF PUBLIC AFFAIR NORGE – SAS informa: “SAS ha nominato Karine Skaret Head of Public Affairs Norge, con effetto dal 1° agosto 2026. Karine Skaret vanta una vasta esperienza in comunicazione, relazioni pubbliche e politica, maturata più recentemente come Responsabile Comunicazione presso Novartis Norge. Skaret ha ricoperto ruoli politici di rilievo come consulente politica in diversi ministeri, tra cui il Ministero dei Trasporti e delle Comunicazioni e il Ministero delle Finanze”. “Sono molto lieto di dare il benvenuto a Karine nel team. La Norvegia è un mercato importante per noi e l’esperienza di Karine in politica, comunicazione e relazioni governative sarà preziosa per il nostro continuo lavoro con gli stakeholder in Norvegia”, afferma Mads Brandstrup, Senior Vice President, Communication, Public Affairs & Sustainability, SAS. Nel suo nuovo ruolo, Skaret guiderà le attività di pubbliche relazioni di SAS in Norvegia e rafforzerà i rapporti della compagnia con i principali stakeholder norvegesi. “Sono entusiasta di contribuire all’impegno di SAS nel connettere la Norvegia al resto del mondo. SAS ha svolto un ruolo centrale per la Norvegia e la Scandinavia per oltre 80 anni e l’aviazione è tuttora fondamentale per collegare persone, imprese e regioni in un paese così esteso. In futuro, sarà cruciale mantenere un quadro normativo che continui a consentire lo svolgimento di un’attività aeronautica di alto livello in Norvegia. Sono molto felice di contribuire a rafforzare questo impegno”, afferma Karine Skaret.

RYANAIR ACCOGLIE CON FAVORE LA CONDANNA DI UN PASSEGGERO INDISCIPLINATO DA PARTE DEL TRIBUNALE POLACCO – Ryanair informa: “Ryanair ha accolto con favore la decisione del Tribunale distrettuale di Warsaw-Modlin di condannare un passeggero indisciplinato che ha disturbato il volo FR2746 da Londra Stansted a Kaunas il 24 luglio 2024, costringendo oltre 180 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio a deviare verso Warsaw-Modlin dopo che questo passeggero non aveva rispettato le istruzioni dell’equipaggio ed era diventato offensivo. Questo passeggero è stato dichiarato colpevole e ha ricevuto una sanzione di 17.000 PLN. Ryanair si impegna a garantire che tutti i passeggeri e l’equipaggio viaggino in un ambiente confortevole e privo di stress, libero da inutili disagi causati da un numero esiguo di passeggeri indisciplinati”. Jade Kirwan di Ryanair ha dichiarato: “Accogliamo con favore la decisione del Tribunale distrettuale di Warsaw-Modlin di condannare questo passeggero e imporre una sanzione di 17.000 PLN. Questa sentenza conferma chiaramente che tale comportamento è inaccettabile, espone passeggeri ed equipaggio a stress e disagi, generando al contempo significativi costi operativi per la compagnia aerea. Un chiaro esempio di ciò è stato il volo da Londra a Kaunas, che è stato costretto a deviare verso Warsaw-Modlin, richiedendo l’intervento della polizia e dei servizi della guardia di frontiera. Questa condanna invia un chiaro segnale che le violazioni della condotta a bordo saranno applicate in modo coerente nell’ambito della politica di tolleranza zero di Ryanair per i passeggeri aggressivi. Riteniamo che ciò limiterà efficacemente incidenti simili in futuro e sosterrà la sicurezza e il comfort del viaggio sia per i passeggeri che per l’equipaggio”.

LOFT DYNAMICS: TERZA EDIZIONE DEL LOFT FEST, DOVE SI RIUNISCE L’AVIATION TRAINING COMMUNITY – Loft Dynamics informa: “Uno sguardo all’interno della nostra terza edizione annuale del Loft Fest. Quella che anni fa era nata come un’idea si è trasformata in qualcosa di molto più grande: un luogo in cui l’aviation training community si riunisce. Il Loft Fest è diventato un momento in cui partner, clienti, piloti, operatori, OEM e leader del settore si incontrano in un unico luogo – presso Loft stessa – per connettersi, scambiare idee e sperimentare ciò che sta plasmando il futuro della formazione. In due giorni, tutto si unisce: le persone, la tecnologia e il pensiero che sta alla base di ciò che verrà. Quest’anno ha anche segnato il decimo anniversario di Loft Dynamics, il che ha conferito all’evento un significato particolare. Non si trattava solo di ciò che ci aspetta, ma anche di quanta strada ha fatto l’azienda e l’intero settore. Durante il Day 1, gli ospiti non si sono limitati a vedere la tecnologia; l’hanno vissuta in prima persona. Durante la giornata, hanno esplorato gli ultimi sviluppi, testato nuove funzionalità e interagito direttamente con i sistemi in modo immediato e pratico. Questo ha incluso la prova delle nuove funzionalità di LoftSIM e LoftHOME. Molti hanno confrontato le proprie prestazioni in scenari reali, sperimentato le più recenti tecnologie per visori XR e, per la prima volta, provato operazioni multi-equipaggio completamente immersive in VR, volando insieme in un modo completamente nuovo. Se il Day 1 si è concentrato sull’esperienza pratica, il Day 2 ha spostato l’attenzione sul quadro generale. La seconda giornata, svoltasi presso l’Air Force Center, ha riunito relatori provenienti dal mondo dell’aviazione e della tecnologia per condividere le prospettive future del settore. Il fondatore e CTO, Fabi Riesen, ha ripercorso i 10 anni di attività dell’azienda, dalla sua visione iniziale fino alla situazione attuale, prima di presentare gli ultimi progressi dell’ecosistema Loft, tra cui LoftSIM, LoftHUB e LoftHOME, tutti dimostrati dal vivo sul palco. I relatori della giornata hanno portato una varietà di prospettive provenienti da diversi ambiti dell’aviazione, della tecnologia e delle operazioni. Oltre al programma principale, gli ospiti hanno partecipato a sessioni di approfondimento che hanno offerto uno sguardo più approfondito su Loft, sia sul presente che sul futuro. Una sessione si è concentrata sull’azienda così come opera oggi, mettendo in evidenza il team, la tecnologia e il lavoro che si svolge dietro le quinte. L’altra ha guardato al futuro, incluso il trasferimento di Loft all’Innovation Park di Zurigo, dove saremo più vicini a Dübendorf Airport, mentre continuiamo a costruire il prossimo capitolo dell’aviation training”. “Le due giornate si sono concluse con un gala dinners, i Loft Awards e una celebrazione delle persone che hanno contribuito a questo successo. Loft Fest continua a crescere, sia in termini di dimensioni che di ciò che rappresenta per il settore. In sostanza, Loft Fest si propone di riunire le persone per far loro vivere in prima persona le novità dell’aviation training”, conclude Loft Dynamics.

LA DASSAULT FALCON FAMILY SI RIUNISCE DURANTE LE ANNUAL M&O SESSIONS – Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Customer Service & Service Center Network, Dassault Aviation afferma: “Le famiglie unite non si tirano indietro di fronte alle conversazioni. Condividere le verità crea solidarietà e la trasparenza genera fiducia. Mi piace pensare che sia così che comunichiamo all’interno della Falcon family. Le nostre annual M&O sessions sono un esempio concreto di questo impegno. L’incontro di apertura di quest’anno a Parigi, a cui hanno partecipato circa 260 operatori, ne è stato un esempio lampante. Abbiamo condiviso i progressi compiuti dall’intera flotta, inclusi oltre 30 velivoli 6X in 16 paesi, molti dei quali impiegati a ritmi sostenuti in voli charter o per corporate flight departments. Abbiamo discusso di nuovi servizi, tra cui un Falcon portal più intuitivo, che è stato accolto con grande entusiasmo dagli operatori: l’80% lo utilizza ora per ordinare ricambi e manuali. Queste procedure sono più semplici e veloci. Abbiamo anche riferito che il 92% degli ordini di ricambi è stato evaso entro 24 ore, con un aumento del 5% rispetto all’anno scorso: un progresso significativo. Tuttavia, sappiamo che c’è ancora molto da fare. Gli operatori sanno che abbiamo dovuto affrontare delle difficoltà legate alla disponibilità dei ricambi e ai tempi di riparazione di sistemi come engines and landing gear. A mio avviso, il fulcro dell’M&O di quest’anno è stata la discussione franca su questi temi. Di particolare valore è stata la tavola rotonda con i tier-one suppliers, che a loro volta hanno parlato apertamente dei loro sforzi per accelerare i tempi di riparazione, aumentare le scorte di rotable pools e velocizzare le consegne”. “Abbiamo ascoltato Honeywell e Pratt & Whitney, che stanno rafforzando le loro supply chain e aumentando le scorte di spare engines. Safran Landing Systems sta implementando un recovery plan per velocizzare le landing gear overhauls. Si sono impegnati a dimezzare i tempi di consegna entro la fine dell’anno. Come spiegato dai nostri fornitori, le difficoltà iniziano a livello delle materie prime e si estendono ai processi industriali come la forgiatura e la lavorazione meccanica. I tempi di consegna rimangono lunghi. Ecco perché i miglioramenti non sono sempre immediatamente visibili. Credono che ci stiamo avvicinando al punto in cui un maggior numero di ricambi inizierà ad arrivare a magazzino. I fornitori stanno anche investendo in assunzioni e formazione, poiché molti professionisti esperti sono andati in pensione durante o dopo la pandemia. Desidero esprimere la mia gratitudine ai nostri partner per aver fornito una valutazione così sincera agli operatori. Il nostro obiettivo comune è quello di permettervi di continuare a volare e, in occasione di eventi come le nostre M&O sessions, di tenervi informati, soprattutto mentre lavoriamo per migliorare. Vorrei anche aggiungere che le discussioni sono state bidirezionali, sia nelle sessioni di gruppo che nelle aree comuni. Sono state condivise molte informazioni preziose. Lo stesso è accaduto anche al nostro M&O in Charlotte, Carolina del Nord, all’inizio di aprile, e la scorsa settimana a Dallas. Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno partecipato agli incontri di Parigi, Charlotte e Dallas, e a tutti coloro che seguono le M&O discussions attraverso il Falcon private Portal”, conclude Jean Kayanakis, Senior Vice President, Worldwide Falcon Customer Service & Service Center Network.

SAAB POTENZIA L’RBS 70 NG SYSTEM – Saab informa: “Saab ha lanciato il nuovo Bolide 2 missile per l’RBS 70 short-range air defence missile system. Il Bolide 2 offre migliori prestazioni in volo per una capacità superiore, oltre a un design modulare migliorato per consentire futuri aggiornamenti. Il Bolide 2 mantiene l’unjammable guidance method utilizzato dall’RBS 70 con le precedenti generazioni di missili. Le consegne inizieranno nel 2027 e diventerà lo standard per l’RBS 70 NG”. “Saab inoltre ha lanciato un nuovo Carl-Gustaf anti-tank round, denominato HEAT 758. Un cliente del Carl-Gustaf, la cui identità non è stata rivelata, ha ordinato l’HEAT 758 e la produzione è già iniziata”, conclude Saab.

ROLLS-ROYCE SVILUPPA E TESTA UN HYBRID POWERTRAIN PER HAUL TRUCKS – Rolls-Royce informa: “Rolls-Royce sta sviluppando un hybrid drive system for haul trucks e inizierà i test sul campo in un sito minerario a partire dall’autunno 2026. Il sistema combina i collaudati mtu Series 4000 engines con un high-performance electric drivetrain e, a seconda della topografia e del profilo operativo, riduce il consumo di carburante e le emissioni di CO2 fino al 30% rispetto ai sistemi di propulsione convenzionali. Rolls-Royce presenterà il development concept alla Electric Mine Conference il 7 maggio 2026 a Lisbona, Portogallo. L’hybrid system immagazzina l’energia di frenata del dumper nelle batterie durante le discese. Questa energia viene poi utilizzata per azionare i motori delle ruote durante la successiva salita. Di conseguenza, il motore diesel funziona a un carico inferiore e consuma molto meno carburante. Allo stesso tempo, si riducono le emissioni di CO2. L’obiettivo è un sistema modulare e scalabile, adattabile a diverse tipologie di veicoli e condizioni operative”. Cobus van Schalkwyk, Vice President Global Mining at Rolls-Royce Power Systems explained, ha spiegato: “Con questo nuovo sviluppo, Rolls-Royce risponde alla crescente esigenza dell’industria mineraria globale di operare in modo più efficiente e sostenibile. Da decenni, i motori diesel mtu alimentano in modo affidabile i veicoli. I motori della mtu 4000 series sono stati sviluppati per un funzionamento continuo potente, versatile ed efficiente. Inoltre, le principali varianti sono omologate per l’utilizzo con il carburante sostenibile HVO, che consente già una significativa riduzione della loro impronta di carbonio”.