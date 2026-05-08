Embraer registra il miglior primo trimestre della sua storia

Embraer ha raggiunto un fatturato di US$ 1,4 miliardi nel primo trimestre 2026, il livello più alto mai registrato dall’azienda in un primo trimestre.

“Il risultato rappresenta un incremento del 31% su base annua, trainato principalmente da Defense & Security e Commercial Aviation.

L’azienda ha inoltre registrato un adjusted EBIT di US$ 94 milioni per il periodo, con un margine del 6,5% (rispetto al 5,6% dell’anno precedente), a testimonianza del costante e forte impegno per l’efficienza. L’adjusted net income è stato pari a US$ 27,7 milioni, rispetto agli US$ 50 milioni registrati nello stesso trimestre del 2025. Il net income attribuibile agli azionisti e il net income per ADS sono stati rispettivamente pari a US$ 33,4 milioni e US$ 0,1856, contro US$ 73,4 milioni e US$ 0,3997 dell’anno precedente.

Per quanto riguarda gli investimenti, Embraer ha registrato US$ 98,8 milioni nel periodo, in aumento rispetto agli US$ 88,2 milioni del primo trimestre 2025. Includendo gli investimenti in Eve, il totale ha raggiunto US$ 148,6 milioni, superando anche gli US$ 124,5 milioni registrati nello stesso trimestre del 2025″, afferma Embraer.

“Nel primo trimestre, Defense & Security si è distinta generando ricavi per US$ 227 milioni, con un incremento del 63% su base annua. I risultati riflettono una maggiore contabilizzazione dei ricavi del KC-390, dovuta al mix di clienti e alla fase di sviluppo del prodotto, nonché all’aumento dei ritmi di produzione dell’A-29 Super Tucano. Il margine lordo è aumentato dal 12,3%, al 26,8% su base annua, mentre l’adjusted EBIT margin è passato dal -1,6% al 17% su base annua, grazie all’impatto positivo di voci straordinarie.

Anche Commercial Aviation si è distinta, con ricavi trimestrali pari a US$ 293 milioni, in crescita del 45% su base annua, principalmente grazie a maggiori volumi e prezzi più competitivi. In Executive Jets, i ricavi sono ammontati a US$ 418 milioni nel trimestre, il 30% in più rispetto allo stesso periodo del 2025, trainati da maggiori volumi e un mix di prodotti più diversificato. Infine, Services & Support ha registrato ricavi per US$ 490 milioni nel trimestre, con una crescita del 15% rispetto all’anno precedente, grazie a maggiori volumi in tutti i segmenti, in particolare Defense & Security“, prosegue Embraer.

“Embraer ha consegnato 44 aeromobili nel primo trimestre 2026, con un incremento del 47% rispetto ai 30 aeromobili consegnati nel primo trimestre 2025, a testimonianza dei progressi compiuti negli sforzi di livellamento della produzione. Il backlog dell’azienda ha raggiunto US$ 32,1 miliardi (leggi anche qui), in crescita del 22% su base annua, segnando il sesto massimo storico consecutivo”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)