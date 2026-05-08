Leonardo: il nuovo Consiglio di Amministrazione nomina Lorenzo Mariani Amministratore Delegato e Direttore Generale, Gian Piero Cutillo Condirettore Generale

Si è riunito per la prima volta, sotto la presidenza di Francesco Macrì, il Consiglio di Amministrazione di Leonardo nominato dall’Assemblea degli Azionisti.

“Il Consiglio, nel quadro di un nuovo assetto organizzativo, ha conferito al Presidente Francesco Macrì, al quale spetta la rappresentanza legale della Società e la firma sociale ai sensi di legge e di Statuto, le seguenti attribuzioni relative a “Sicurezza di Gruppo”, “Affari e relazioni istituzionali nazionali”, “Affari e Relazioni internazionali”, “Organi sociali, governance, integrità e anticorruzione”, “Comunicazione Istituzionale”, “Fondazioni del Gruppo”, “Sostenibilità e responsabilità sociale d’impresa”. Il Presidente, infine, ha la funzione di sovraintendere alle attività della funzione di audit, ferme restando le prerogative degli altri soggetti coinvolti nel sistema di controllo interno e gestione dei rischi.

Il Consiglio ha inoltre nominato nella carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale Lorenzo Mariani, conferendogli tutte le relative deleghe per la gestione della Società e del Gruppo, con esclusione di specifiche attribuzioni che il Consiglio, oltre a quelle non delegabili a norma di legge e di Statuto, ha riservato alla propria competenza”, afferma Leonardo.

“Il Consiglio ha, inoltre, approvato – a diretto riporto dell’Amministratore Delegato e Direttore Generale – l’istituzione della nuova Direzione Generale cui viene preposto il Dott. Gian Piero Cutillo con il ruolo di Condirettore Generale“, prosegue Leonardo.

“Il Consiglio ha proceduto alla nomina del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell’art. 154-bis del TUF e degli artt. 25.4 e 25.5 dello Statuto sociale, confermando in tale carica Giuseppe Aurilio, Chief Financial Officer della Società, fino alla scadenza dell’attuale Consiglio”, conclude Leonardo.

(Ufficio Stampa Leonardo)