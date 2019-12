Air Italy lancia le Gyft Card

Air Italy lancia oggi un’esclusiva promozione per festeggiare il Natale. Dal 12 al 24 dicembre, offre infatti la possibilità di acquistare online 4 diversi tagli di Gyft Card, per permettere ai fortunati che le riceveranno di scegliere la loro destinazione preferita, senza l’ansia di aver sbagliato le date, o di non aver incontrato i loro gusti.

Con Air Italy si può far volare chi si ama, grazie ad un buono da 99€, 149€, 399€ e 499€, che potrà essere utilizzato per acquistare un volo Air Italy a scelta tra le rotte oggetto della promozione.

Ogni Gyft Card è valida per acquisti fino al 31 gennaio 2020, su voli in partenza fino al 30 giugno 2020.

Sono quattro le Gyft Card che Air Italy propone per questo Natale: Orange, Torquoise, Burgundy e Grey, suddivise per tipologia di rotta e destinazione:

Gyft Card Orange – 99€ – utilizzabile su tutto il network nazionale Air Italy.

Gyft Card Torquoise – 149€ – utilizzabile sul network di medio-raggio Air Italy con destinazione Cairo, Tenerife e Sharm El Sheikh.

Gyft Card Burgundy – 399€ – utilizzabile sul network di lungo raggio Air Italy con destinazione New York, Miami, Zanzibar, Mombasa e Toronto.

Gyft Card Grey – 499€ – utilizzabile sul network di lungo raggio Air Italy con destinazione Los Angeles, San Francisco e Maldive.

A questa iniziativa si aggiunge la promozione dedicata ai soci del MyAirItalyClub, denominata AVIOS 50% OFF, che prevede la redenzione dei voli con i punti Avios. In particolare, AVIOS 50% OFF permette di usare il 50% di avios in meno quando si prenota un volo premio dal 16 al 26 dicembre 2019, per volare dal 7 gennaio al 30 giugno 2020 (escluso il periodo dal 6 al 19 aprile 2020). La promozione è valida per tutte le destinazioni Air Italy.

