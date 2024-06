Airbus Helicopters Italia presenta il primo H160 consegnato nel nostro Paese

Venerdì 14 giugno, presso la sede di Airbus Helicopters Italia a Trento, è stato presentato il primo H160 consegnato nel nostro Paese. Il cliente di lancio per l’Italia è Air Corporate, operatore basato a Verona. Questo elicottero è il primo di cinque H160 per Air Corporate, parte di un ordine per 43 elicotteri effettuato durante l’edizione 2023 della fiera EBACE.

All’evento ha partecipato la stampa specializzata del settore, la stampa locale, oltre a una rappresentanza della Provincia Autonoma di Trento.

Durante l’evento, Alexandre Ceccacci, General Manager Airbus Helicopters Italia, ha affermato: “Siamo molto orgogliosi dell’ultimo modello della nostra flotta: con i suoi 68 brevetti, il bimotore H160 è infatti il nuovo punto di riferimento per stile, performance, competitività economica, manutenzione, sicurezza e comfort a basso impatto ambientale. In qualità di ambasciatore del piano di trasformazione di Airbus Helicopters, l’H160 stabilisce nuovi standard nel modo in cui gli elicotteri vengono sviluppati, prodotti e supportati e la sua versatilità lo rende adatto a una grande varietà di missioni”.

Gilles Armstrong, Head of H160 program, ha rimarcato le notevoli caratteristiche costruttive dell’elicottero e i sistemi di cui è dotato, che permettono agli operatori di volare velocemente, in piena sicurezza e in ogni condizione, mantenendo bassi i consumi e garantendo costi di gestione estremamente ridotti.

La parte anteriore e la fusoliera centrale sono prodotte e assemblate a Donauworth, Germania, le pale sono prodotte nel centro di fabbricazione delle pale a Paris-Le-Bourget, il blocco di coda è assemblato ad Albacete, Spagna, mentre i componenti dinamici sono prodotti a Marignane, Francia, dove avviene anche l’assemblaggio finale.

Una delle caratteristiche del nuovo elicottero è la sua notevole silenziosità, dovuta anche al rotore con pale Blue Edge®. Questo blade design presenta un double-swept shape che riduce la noise generation dovuta alla blade-vortex interactions (BVI). Questo permette una riduzione del 50% del rumore percepito, garantendo anche all’esterno una notevole silenziosità rispetto ad altri elicotteri.

I nuovi motori Arrano 1A di Safran Helicopter Engines riducono il consumo di carburante del 15% rispetto alla precedente classe di motori per le stesse operazioni. La macchina presenta innovazioni anche nella trasmissione e in generale la manutenzione è molto facilitata, contribuendo quindi ad ottenere costi di gestione dell’elicottero molto bassi.

Il rotore di coda di tipo Fenestron inclinato e il bi-plan stabilizer permettono un maggiore payload e un assetto piatto in volo, con una maggiore stabilità.

L’avionica presenta una suite Helionix con autopilota a 4 assi. Permette una situational awareness ottimale ed una diminuzione del carico di lavoro. Tra le dotazioni di sicurezza, l’autopilot ha una funzione per automatic landing ed è dotato di ground helipad assisted take-off procedure, per un decollo sicuro e ottimale dall’eliporto.

L’evento si è svolto nel centro di Airbus Helicopters Italia a Trento. Questa struttura rappresenta una vera eccellenza per il nostro Paese, operando nel settore della manutenzione aeronautica su elicotteri Airbus Helicopters e sui motori Safran Helicopter Engines, fornendo assistenza agli operatori su tutto il territorio nazionale e all’estero.

“La consegna del primo H160 in Italia si collega anche a un altro traguardo per Airbus Helicopters Italia, quello di aver preparato il centro di Trento per tutte le attività di manutenzione e riparazioni per questo modello. L’MRO di Trento è infatti l’unico centro di manutenzione in Italia e uno dei tre in Europa qualificato per operare sui motori Safran e la specializzazione sui modelli H160 rappresenta oggi il fiore all’occhiello del nostro sito”, ha proseguito Alexandre Ceccacci.

La versione appena consegnata ad Air Corporate, con il brand Airbus Corporate Helicopters (ACH), presenta una cabina con allestimento “Lounge”. Basandosi sugli interni Line eleganti e apprezzati, la variante Lounge è progettata per i clienti che cercano una combinazione di comfort insieme ad alte prestazioni e un eccellente mantenimento del valore.

La macchina consegnata ad Air Corporate può trasportare sei passeggeri con due poltrone disposte in senso di marcia e un sedile a panca per quattro persone disposto in senso contrario, ma è disponibile anche una configurazione per otto passeggeri, con due sedili a panca. Altra caratteristica significativa sono i finestrini estremamente ampi, tipici dell’H160, che portano ad una cabina molto luminosa e ariosa.

Il peso minore della configurazione “Lounge” rispetto ad altre configurazioni dell’ACH160 garantisce minori consumi, inoltre l’elicottero è potenzialmente predisposto per essere facilmente riconfigurato per una varietà di missioni, cosa più difficile con altre configurazioni di cabina, come ad esempio la versione “Executive”, garantendo un maggiore mantenimento del valore.

Durante la presentazione a Trento abbiamo avuto la possibilità di effettuare un volo con l’elicottero appena consegnato ad Air Corporate. Noi di Md80.it avevamo già avuto modo di volare sull’H160 nel mese di settembre 2021 (leggi anche qui).

Durante il volo di venerdì 14 giugno 2024 le notevoli caretteristiche di volo dell’H160 sono state ampiamente ribadite. La silenziosità dell’elicottero è molto elevata, è uno dei pochi elicotteri in cui si può tranquillamente parlare in cabina senza utilizzare le cuffie. Il livello di vibrazioni è molto basso, contribuendo a creare un ambiente molto confortevole a bordo, anche grazie alla comodità delle poltrone, della panca e al livello di finiture degli interni, molto lussuosi.

L’H160 inoltre è una macchina molto stabile in qualsiasi condizione di volo, che trasmette sempre una notevole sicurezza.

A oggi, l’H160 è stato ordinato in più di 100 esemplari ed è presente in molti Paesi del mondo. Ha già clienti per diverse configurazioni come Oil & Gas, Commercial Air Transport (CAT), Private and Business Aviation (PBA), Emergency Medical Transport (EMS), Public Services / Search and Rescue (SAR).

Sulla nostra Pagina Facebook ufficiale potete trovare la galleria fotografica completa dell’evento.

(Paolo Rebosio – Md80.it – Photo Credits: Erika Brambilla – Paolo Rebosio – Md80.it)