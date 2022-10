Airbus Helicopters presenta in Italia l’ACH130 Aston Martin Edition

Airbus Helicopters Italia ha presentato a clienti e media del settore il 7 e l’8 ottobre, presso il Granvara Relais & SPA Hotel a Selva di Val Gardena, l’elicottero ACH130 Aston Martin Edition. La Aston Martin Edition dell’ACH130 è stata presentata nel gennaio 2020 a Courchevel, ed ha rappresentato da subito un grande successo in termini di ordini, tanto da far prendere al produttore, nella scorsa primavera, la decisione di impegnarsi a realizzare altri 15 esemplari, per rispondere al continuo interesse per questa versione.

I progettisti di Airbus Corporate Helicopters (ACH) e i designer automobilistici di Aston Martin hanno lavorato a stretto contatto per creare questo elicottero, unendo l’eccellenza e la qualità di ACH con l’impegno di Aston Martin per la bellezza, l’artigianato e l’arte automobilistica, per portare a un nuovo livello l’estetica e l’attenzione ai dettagli.

Volare su questo elicottero nella splendida cornice delle montagne intorno Selva di Val Gardena, oltre a far apprezzare le caretteristiche della macchina, significa anche essere a contatto con luoghi meravigliosi, Patrimonio dell’Unesco: le Dolomiti, che si slanciano nel cielo con la loro unicità e bellezza. Scorci sassosi e maestosi, passi montani, si fondono con la natura ed il paesaggio verdeggianti dei boschi e dei prati che li circondano.

Un insieme perfetto che si riflette anche su un velivolo come l’ACH130: caratteristiche tecniche, performance e manovrabilità si fondono con linee morbide, eleganti, bassa rumorosità e vibrazioni, estremo comfort a bordo. L’ACH130 ha sfoggiato tutta la sua eleganza in un contesto unico al mondo: un connubio perfetto tra tecnologia, natura e futuro.

Airbus Helicopters durante l’evento ha colto l’occasione anche per presentare le molteplici combinazioni di personalizzazione degli interni e dell’esterno dell’ACH130, studiate appositamente per soddisfare le richieste del Cliente.

L’ACH130 si basa sull’H130 di Airbus Helicopters. Innanziutto è dotato del rotore di coda di tipo Fenestron di ultima generazione (lo stesso dell’H135), che porta un notevole contributo alla sicurezza e alla stabilità della macchina, oltra ad un miglioramento della rumorosità rispetto alle precedenti generazioni dei rotori di coda Fenestron. Il motore è un Arriel 2D di Safran Helicopter Engines, con una potenza di 952 shp, dotato di dual channel FADEC. Il rotore principale di tipo articolato è basato sulla tecnologia “Starflex”, con la particolarità di utilizzare materiali compositi ed essere senza cuscinetti (bearingless). Ha la caratteristica di essere semplice nella sua progettazione, con meno parti, e di richiedere una manutenzione molto ridotta.

L’avionica in cockpit presenta un design intuitivo ed è realizzata per ridurre il workload del pilota. La macchina è dotata di Wireless-Airborne Communication System (WACs) per la trasmissione automatica dei flight data a terra attraverso 4G o Access Point Wi-Fi, e di LDR (Light Data Recorder), obbligatorio dal 2022 sugli elicotteri con peso superiore ai 2.500 Kg, come da normativa EASA. Sempre in tema di sicurezza, sull’ACH130 sono installati sedili ad assorbimento d’urto e Crash Resistant Fuel System (CRFS). Tutta la macchina in generale è basata su soluzioni tecniche e scelte progettuali che hanno lo scopo di ridurre al minimo i danni in caso di crash.

Una volta saliti in cabina, spicca subito la notevole visibilità e gli ampi finestrini. I sedili posteriori sono leggermente rialzati rispetto a quelli anteriori, favorendo anche ai passeggeri seduti posteriormente una visuale ottimale. La cabina ha una configurazione con sette posti, tre anteriori e quattro posteriori (pilota + 6 passeggeri).

L’ACH130 Aston Martin Edition è realizzato negli stabilimenti di Airbus Helicopters a Marignane, come tutti gli H130 e ACH130. Dopo i test flight viene portato presso Aston Martin nel Regno Unito, dove gli artigiani provvedono all’installazione degli interni.

Durante il test in volo che Airbus Helicopters Italia ci ha permesso di realizzare, spicca immediatamente la grande silenziosità, ai vertici della categoria, e la quasi completa assenza di vibrazioni. Tutto ciò, unito anche alla comodità dei sedili, rende il volo molto confortevole, come si addice ad una macchina dedicata al mercato VIP.

Dal punto di vista tecnico l’elicottero porta con se tutti i pregi della piattaforma da cui deriva, l’H130, macchina collaudatissima in ogni situazione, che rappresenta quindi una assoluta garanzia. Da sottolineare la manovrabilità della macchina, agile e pronta a rispondere agli input del pilota.

Di tutto rispetto le performance, con Fast cruise speed di 134 Kts (248 km/h), Recommended cruise speed 120 kts (222 km/h), Maximum range di 405 km (219 nm), Maximum endurance at best autonomy speed 4 ore e 13 minuti, MTOW 2.500 kg (5.512 lb), Maximum rate of climb 2.240 ft/min, Service ceiling 7.010 m (23.000 ft).

L’ACH130 ha ottenuto notevoli risultati riguardo le vendite nel mondo. La Aston Martin Edition aggiunge quel tocco di esclusività, eleganza e unicità che sono rilevanti nel mercato VIP a cui la macchina si rivolge. Con questi presupposti, senz’altro questo elicottero ha le carte in regola per avere successo anche nel mercato italiano.

(Paolo Rebosio – Md80.it – Photo Credits: Erika Brambilla – Paolo Rebosio)