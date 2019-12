News Brevi – 13.12.2019

AIR ITALY: OFFERTE PER LE VACANZE DI NATALE E CAPODANNO – A tutti coloro che non hanno ancora pianificato le ormai prossime vacanze invernali, Air Italy propone, sul proprio network di voli, una gamma di offerte. Per chi desideri rimanere in Italia e godersi il Bel Paese, Air Italy mette a disposizione un ampio ventaglio di offerte su tutte le principali mete dell’Italia centrale e meridionale, tra cui Sardegna, Sicilia, Calabria e Campania, dove trascorrere una vacanza in relax. Un volo da Milano Malpensa a Catania o Palermo parte da 46 euro per persona, tasse incluse, per Napoli i prezzi partono da 50 euro, Lamezia Terme da 60 euro e per Cagliari da 77 euro a persona, tasse incluse. Per coloro che invece preferiscono volare lontano, sono disponibili altrettante offerte per il periodo delle festività. Infatti, per un volo di andata e ritorno a New York si parte da 516 euro per persona, tasse incluse, mentre per Miami i prezzi partono da 702 euro. Inoltre, per gli amanti del mare e gli appassionati di immersioni, le Maldive sono raggiungibili a partire da 1080 euro per un biglietto di andata e ritorno da Malpensa a persona, tasse incluse, mentre Sharm El-Sheikh è disponibile da 288 euro a persona, andata e ritorno, tasse incluse. Infine, Tenerife si raggiunge a partire da 280 euro, andata e ritorno a persona, tasse incluse. Per scoprire ulteriori dettagli e accedere a tutte le offerte speciali, è sufficiente visitare www.airitaly.com, utilizzare l’App Air Italy, contattare il Call Center 892 928 o il proprio agente di viaggio.

AEROPORTO DI BRINDISI: LIMITAZIONI IL 15 DICEMBRE PER DISINNESCO ORDIGNO BELLICO NELLA CITTA’ DI BRINDISI – Aeroporti di Puglia informa che il prossimo 15 dicembre, in concomitanza con le operazioni di disinnesco di un ordigno bellico nella città di Brindisi, le Autorità hanno disposto il divieto di sorvolo e la conseguente chiusura delle infrastrutture di volo dell’Aeroporto del Salento dalle ore 9.30 alle ore 12.00. Relativamente alla fascia oraria di chiusura, durante la quale l’aerostazione passeggeri sarà regolarmente accessibile, i Vettori interessati stanno riprogrammando i propri voli in arrivo e partenza. Aeroporti di Puglia invita la Clientela interessata dalla nuova programmazione a contattare i Vettori, che comunque stanno già informando delle variazioni adottate i Passeggeri in arrivo e partenza, per acquisire ulteriori informazioni sullo stato del proprio volo. Inoltre in considerazione delle contestuali limitazioni alla circolazione stradale, Aeroporti di Puglia invita i passeggeri in partenza a raggiungere l’aeroporto del Salento di Brindisi in anticipo rispetto al previsto orario di partenza.

EUROWINGS: NUOVO PARTNER DI EUROWINGS HOLIDAYS – Con HLX Touristik GmbH, Eurowings ha acquisito un nuovo partner per il suo marchio ‘Eurowings Holidays’, fondato nel 2017: con effetto immediato, Eurowings collabora con HLX, un travel provider specializzato in pacchetti flight and hotel. I clienti di Eurowings possono prenotare pacchetti turistici di alta qualità a basso costo tramite il portale “Eurowings Holidays” su holidays.eurowings.com. HLX è uno dei principali fornitori in questo segmento e da diversi anni gestisce con successo portali di vacanza per Lufthansa e Swiss. Oliver Schmitt, Eurowings Digital Managing Director, commenta: “In qualità di più grande compagnia aerea tedesca per le vacanze, stiamo espandendo in modo significativo la gamma di ” Eurowings Holidays” insieme a HLX. Con Eurowings non solo si vola a buon mercato, ma si può anche prenotare viaggi completi con molti servizi aggiuntivi, come come auto a noleggio, assicurazione e attività locali, semplicemente e comodamente da un’unica fonte”. Il porfolio di “Eurowings Holidays” comprende viaggi brevi verso città e metropoli vibranti, nonché viaggi a lungo raggio verso le destinazioni turistiche più belle del mondo.

NEWSWEEK NOMINA AMERICAN TRA LE “AMERICA’S MOST RESPONSIBLE COMPANIES” – American Airlines è stata nominata nella Newsweek’s 2020 list of America’s Most Responsible Companies, apparendo tra le prime 100 compagnie nella classifica inaugurale della pubblicazione. American è al primo posto tra le compagnie aeree statunitensi incluse nell’elenco. L’approccio American alla responsabilità aziendale è guidato da tre obiettivi strategici: rendere la cultura un vantaggio competitivo, creare un’esperienza cliente di livello mondiale e costruire una compagnia aerea che possa prosperare sempre. L’impegno dell’azienda nei confronti della responsabilità aziendale è dettagliato nel suo ultimo Rapporto sulla responsabilità aziendale. L’elenco di Newsweek è stato sviluppato da un’analisi degli indicatori chiave di performance disponibili al pubblico nelle aree di governance ambientale, sociale e aziendale, oltre a un sondaggio indipendente.

NUOVA SPONSORIZZAZIONE SPOSTIVA PER QATAR AIRWAYS – Qatar Airways annuncia una nuova partnership con l’All Nepal Football Association (ANFA). La partnership vedrà il logo Qatar Airways su tutte le maglie dei club della League, oltre a fornire consapevolezza del brand attraverso schede perimetrali, bandiere, schermi a LED e contenuti digitali online, nonché altre attività. Qatar Airways detiene un ampio portafoglio sportivo globale, sponsorizzando eventi sportivi di alto livello e alcune delle più grandi squadre di calcio del mondo, tra cui AS Roma, Boca Juniors e FC Bayern Monaco. Come partner ufficiale della FIFA, Qatar Airways sponsorizza la FIFA Club World Cup Qatar 2019 e la FIFA World Cup Qatar 2022.

AIR FRANCE FOUNDATION: EVENTO PER I BAMBINI IN SENEGAL – Ogni anno l’associazione “L’École à l’Hôpital” organizza uno speciale Christmas gift giving event per bambini in ospedale. Per renderlo possibile, Air France Foundation e il personale della divisione Air France in Senegal hanno organizzato una collezione di giocattoli per l’evento il 18 dicembre presso l’ospedale Le Dantec. Organizzazione riconosciuta di interesse pubblico, l’associazione senegalese “L’École à l’Hôpital”, fondata nel 1967, offre attività educative ed esercitazioni ai bambini in ospedale che sono appropriate alla loro età, livello e stato di salute. Air France Foundation è stata istituita nel 1992 da Air France. Pioniera nel campo delle fondazioni aziendali, ha scelto di sostenere la causa dei bambini bisognosi, che è vicina al cuore del personale della compagnia. Dal 1992, Air France Foundation ha finanziato 1.477 progetti che sono dettagliati su fondation.airfrance.com.

AIRBUS PORTA LA OPTIMA PHOTONICS PAYLOAD TECHNOLOGY AL PROSSIMO LIVELLO – Airbus ha convalidato e dimostrato la photonic satellite payload technology al Technology Readiness Level 6, l’ultimo livello prima del prototipo in orbita, attraverso il progetto OPTIMA Horizon 2020. Questa dimostrazione porta un passo avanti verso l’utilizzo di photonic payloads nei satelliti per telecomunicazioni. I photonic payloads hanno il potenziale per rivoluzionare il design e la capacità delle future generazioni di satelliti per telecomunicazioni. I photonic payloads utilizzeranno la luce per trasferire i segnali in tutta lo spacecraft, sostituendo le attuali tecnologie a radiofrequenza (RF), consentendo lo sviluppo di satelliti più efficienti e potenti in grado di soddisfare la crescente complessità e raffinatezza richiesta dai clienti. OPTIMA tiene conto dell’evoluzione futura dei telecom satellite payloads and inter-satellite links. La tecnologia OPTIMA consente la progettazione di tali payloads con una significativa riduzione della massa, del volume e del consumo energetico rispetto ai full microwave approaches, mentre i Photonic Integrated Circuits consentono bassi costi complessivi di produzione e integrazione. La tecnologia sviluppata in OPTIMA vedrà l’ingresso della fotonica nei telecom satellite payloads.