GE Aviation si aggiudica contratto per la produzione di 1.700 motori T700

L’esercito degli Stati Uniti ha assegnato a GE Aviation un Indefinite Delivery Indefinite Quantity contract per la produzione continua di motori T700 turboshaft, a supporto di Army, Navy, Air Force, Marines, Coast Guard, Foreign Military Sales (FMS) e altri requisiti del government agency program requirements fino al 2024.

Il contratto di produzione ha un valore di oltre $1B (USD) per un massimo di 1.700 motori T700 se completamente esercitato. Questi motori sono prodotti dalla struttura di GE Aviation a Lynn, Massachussets.

“GE è grata all’esercito degli Stati Uniti per l’opportunità di continuare a fornire potenza e supporto affidabili alla U.S. military fleet con i nostri motori T700″, ha affermato Harry Nahatis, vice president and general manager of GE Aviation’s Rotorcraft & Turboprop Engines. “Questo nuovo contratto estenderà la produzione del T700 a 46 anni. Il T700 è rimasto il medium-lift helicopter engine per eccellenza grazie alla continua infusione di tecnologia”.

Sviluppato per l’U.S. Army per ovviare alle molte carenze dei motori per elicotteri degli anni ’60 sperimentati nel sud-est asiatico, il turboshaft T700/CT7 è stato progettato per operare in modo affidabile in qualsiasi ambiente e per permettere una facile manutenzione. All’entrata in servizio nel 1978 con il Black Hawk, il motore dimostrò rapidamente i suoi vantaggi operativi, che lo resero anche un derivato ideale come propulsore turboprop.

Oggi, la famiglia di motori turboshaft e turboelica T700/CT7 equipaggia 15 tipi di elicotteri e velivoli ad ala fissa, con oltre 130 clienti in oltre 50 paesi. La famiglia T700/CT7 ha superato le 20.000 unità consegnate e oltre 100 milioni di total flight hours.

La linea di motori T700/CT7 è diventata sempre più potente e affidabile nel corso dei suoi 41 anni di storia. Numerosi progressi tecnologici sono stati integrati nelle successive versioni. I modelli attuali nel 2.000-3.000 shaft-horsepower range mantengono tutte le comprovate caratteristiche operative delle versioni precedenti, offrendo al contempo performance migliorate.

L’altamente affidabile T700/CT7 design è stato dimostrato negli ambienti più difficili, registrando oltre cinque milioni di ore di volo in zone di combattimento molto difficili come Iraq e Afghanistan.

I T700/CT7 helicopter engines alimentano una varietà di civil aviation and military applications tra cui transport, utility and attack, medical evacuation, air rescue, firefighting, special operations and marine patrol. Servono tutte e cinque i rami delle forze armate statunitensi, numerosi clienti internazionali e operatori dell’aviazione civile.

Le principali turboshaft applications includono Sikorsky Black Hawk, Seahawk, Jayhawk, Pave Hawk, S-70, S/H-92, CH-148, HH60-W CRH e elicotteri da trasporto VIP; Boeing AH-64 Apache, Bell UH-1Y Huey, AW-1Z Super Cobra, 214ST Super Transport e 525 Relentless, Kaman SH-2G Super Seasprite, NHIndustries NH90, Leonardo AW101 e AW189, KAI Surion.

(Ufficio Stampa GE Aviation)