News Brevi – 18.12.2019

GOSPEL A MILANO MALPENSA – SEA Aeroporti di Milano augura buon Natale ai passeggeri con le calde note del GOSPEL. FREEGOSPELBAND, 19 dicembre 2019, Aeroporto di Milano Malpensa. Saranno due i momenti musicali che proporranno i migliori brani della tradizione natalizia per allietare i passeggeri che stanno partendo per le vacanze: 10.15 – Terminal 2 check – in prima dei controlli di sicurezza; 12.30 – Terminal 1 check – in area 9.

TORINO AIRPORT: CANCELLAZIONE VOLO BRUSSELS AIRLINES TORINO – BRUXELLES ZAVENTEM – Da metà aprile 2020 Brussels Airlines interromperà le operazioni sulla tratta Torino-Bruxelles Zaventem. Si tratta di una decisione intrapresa dalla compagnia aerea che, per ragioni operative e a seguito di una ristrutturazione del proprio network, ha scelto di cancellare il collegamento tra il territorio piemontese e la capitale belga, con l’avvio della stagione estiva 2020. Torino Airport è già al lavoro per favorire l’ingresso di nuove compagnie aeree interessate a questo collegamento. Torino e il Belgio restano collegate da Ryanair con il volo trisettimanale per Bruxelles Charleroi, operato, nella stagione invernale 2019/2020, di lunedì, mercoledì e domenica e, nella stagione estiva 2020, di lunedì, mercoledì e venerdì.

SEMPRE PIU’ COLLEGAMENTI PER AMERICAN E GLI ATLANTIC JOINT BUSINESS PARTNERS – American Airlines e l’Atlantic Joint Business (AJB) partner British Airways hanno annunciato il primo e unico servizio da Portland, Oregon (PDX), a Londra (LHR). British Airways opererà il volo dal primo giugno. American e i suoi joint business partner, tra cui Iberia e Finnair, lanceranno otto nuove rotte transatlantiche per l’estate 2020 e estenderanno cinque voli stagionali oltre l’estate, offrendo ai viaggiatori più modi che mai per arrivare in Europa. “Le nostre partnership significano più nuove rotte e più opzioni per i nostri clienti in tutto il mondo”, ha affermato Vasu Raja, American’s Senior Vice President of Network Strategy. “Con questo nuovo volo di British Airways tra Londra e Portland, American e i nostri partner offriranno più di 1.000 voli ogni settimana tra il Nord America e l’Europa”. American estenderà anche il servizio stagionale estivo su rotte europee selezionate (tra cui la Dallas-Fort Worth (DFW) – Roma (FCO), che opererà fino al 5 gennaio 2021).

EMIRATES AIRLINE: PIANI CONGIUNTI PER LA MOBILITA’ NEL PERIODO DI PUNTA – Emirates Airline e i suoi partner Dubai’s Roads and Transport Authority (RTA), Dubai Police, Dubai Customs, General Directorate of Foreign Residency Affairs (GDRFA) e Dubai Airports hanno annunciato oggi piani congiunti per facilitare i movimenti di passeggeri e traffico da e verso Dubai International Aeroporto (Terminal 1 e 3) durante le prossime settimane di punta. Il periodo di punta delle vacanze si svolgerà dal 19 dicembre al 6 gennaio, con oltre 5 milioni di passeggeri che transitano per il Dubai International Airport. Si raccomanda ai passeggeri che viaggiano in questo periodo di effettuare il check-in online prima dell’arrivo in aeroporto e utilizzare i banchi di consegna bagagli rapidi al Terminal. I passeggeri devono arrivare all’aeroporto almeno 3-4 ore prima del volo. RTA opererà la Dubai Metro per periodi prolungati in determinati giorni durante il periodo di punta e ai passeggeri è consentito trasportare a bordo 2 check-in baggage durante la partenza e all’arrivo. La polizia di Dubai fornirà deviazioni per il traffico. Tutti i passeggeri sono tenuti ad aderire alle istruzioni e alle indicazioni visualizzate da / per l’aeroporto. Si ricorda ai passeggeri che i gates chiudono 20 minuti prima della partenza.

ADR: IN MOSTRA A FIUMICINO LE SCULTURE FINALISTE DEL CONCORSO “LEONARDO E IL VIAGGIO. OLTRE I CONFINI DELL’UOMO E DELLO SPAZIO” – Sei laboratori trasparenti da oggi ospitano le sei opere finaliste del concorso, bandito da ADR in occasione del cinquecentenario della morte di Leonardo, che completeranno dal vivo le loro sculture in aeroporto e che poi verranno esposte presso l’area d’imbarco E. Ogni artista ha consegnato un progetto grafico ispirato al tema “Leonardo e il viaggio. Oltre i confini dell’uomo e dello spazio”. I sei artisti, selezionati da una commissione che accoglie esperti del settore, hanno realizzato il 90% del lavoro nei propri atelier. Le sculture potranno essere ultimate dal vivo nei laboratori installati al mezzanino del Terminal 3, situato nell’area partenze aperta a passeggeri, accompagnatori e visitatori. Una volta completate, le opere resteranno esposte per un periodo limitato nei laboratori. Durante questa fase i passeggeri potranno votare la preferita tramite il sito Internet dedicato. Successivamente le opere saranno trasferite al Molo E, dove si terrà la premiazione finale dei primi classificati per ciascuna categoria, Young e Over, sulla base della seconda valutazione della commissione giudicatrice.

CATERING RIDOTTO SUI VOLI LUFTHANSA CAUSA SCIOPERO – Il sindacato Verdi ha proclamato uno sciopero che riguarda la Lufthansa Group catering company LSG Skychefs. I lavori saranno sospesi per 24 ore a partire dalle 12:00 di giovedì 19 dicembre. Lo sciopero influirà sul caricamento del catering negli hub di Francoforte e Monaco. Di conseguenza, Lufthansa non sarà in grado di fornire la sua varietà regolare di bevande e pasti il ??giovedì e presumibilmente i due giorni seguenti. Non verranno offerti pasti e bevande sui voli nazionali ed europei da e per Francoforte e Monaco. Un catering ridotto sarà disponibile sui voli a lungo raggio da Francoforte e Monaco. Tutti i voli a lungo raggio per Francoforte e Monaco includono la normale selezione di pasti e bevande. Lufthansa si rammarica per l’inconveniente.

NUOVO COLLEGAMENTO PER QANTASLINK – Dal 29 marzo 2020, QantasLink effettuerà sei voli settimanali tra Tamworth e Brisbane su un aereo turboelica Q400 da 74 posti, offrendo oltre 23.000 posti ogni anno per turisti e viaggiatori d’affari. I voli diretti per Brisbane offriranno ai residenti di Tamworth un migliore accesso alla capitale del Queensland e una migliore connettività con il resto del Queensland e le destinazioni internazionali. QantasLink opera attualmente circa 29 voli tra Tamworth e Sydney ogni settimana, oltre a gestire un heavy maintenance facility a Tamworth.

ANA MIGLIORA LA COMUNICAZIONE NEGLI AEROPORTI GIAPPONESI – All Nippon Airways (ANA) sta portando il traduttore interattivo avanzato POCKETALK prodotto da SOURCENEXT negli aeroporti giapponesi per aiutare il personale di terra ANA e i passeggeri internazionali a comunicare meglio. I primi dispositivi POCKETALK saranno presenti nella hall e nei gate di imbarco dell’Osaka International Itami Airport a partire dal 18 dicembre e un totale di 200 dispositivi saranno presenti in tutti i 50 domestic Japanese airports. L’introduzione di POCKETALK è l’ultimo sforzo di ANA per rimanere all’avanguardia dell’innovazione tecnologica. POCKETALK è un traduttore di lingue portatile in tempo reale che consentirà al personale di terra ANA negli aeroporti domestici di comunicare con tutti i suoi passeggeri in modo istantaneo e naturale, indipendentemente dalla lingua che parlano. Ha la capacità di tradurre fino a 74 lingue tra cui vari dialetti e frasi idiomatiche comunemente usate. Utilizzando questo dispositivo, il personale ANA sarà meglio attrezzato per comunicare con i passeggeri in situazioni in cui potrebbe esistere una barriera linguistica.

GE AVIATION E ORYX AVIATION SIGLANO ACCORDO PER L’ASSET TRANSFER SYSTEM – GE Aviation ha collaborato con ORIX Aviation per fornire l’Asset Transfer System (ATS) che consente a ORIX Aviation di collegare record e dati all’interno della global aviation community. Il trial service dovrebbe iniziare questo mese. “Siamo ansiosi di collaborare con ORIX Aviation mentre la loro flotta si evolve per soddisfare le esigenze dei loro airline customer”, ha affermato Gib Bosworth, global lessor director for GE Aviation. “Stiamo collaborando per ottimizzare le transizioni degli aerei con le nostre project management functionality leader del settore, per migliorare la loro capacità di gestione della documentazione tecnica”. Asset Transfer System è uno strumento collaborativo che semplifica il modo in cui viene gestita la leased asset documentation tra compagnie aeree e lessors, consentendo agli operatori di organizzare i documenti in conformità con gli standard del settore.

LUFTHANSA SI PREPARA ALLE FESTIVITA’ NATALIZIE – Le festività natalizie inizieranno il prossimo fine settimana. Lufthansa raccomanda un arrivo anticipato prima della partenza. Durante l’intero primo fine settimana di vacanza, circa 280.000 passeggeri decolleranno con Lufthansa dagli hub di Francoforte e Monaco. Le condizioni meteorologiche in inverno possono influire sul traffico aereo. Sono attesi anche tempi di attesa più lunghi ai controlli di sicurezza, soprattutto a Francoforte. Per un volo confortevole, Lufthansa consiglia di utilizzare la sua vasta gamma di servizi online per il check-in. Durante l’utilizzo dell’app Lufthansa o del check-in online a partire da 23 ore prima della partenza, i passeggeri possono risparmiare tempo prezioso in aeroporto e saranno informati in tempo sulle modifiche dei voli o sulle alternative di prenotazione. Il Chatbot Lufthansa risponderà anche alle domande relative al volo.

AIRBUS DEFENCE AND SPACE AVVIA DISCUSSIONI CON I DIPENDENTI PER MIGLIORARE LA COMPETITIVITA’ – Il management di Airbus Defence and Space, sotto la guida del Chief Executive Officer (CEO) Dirk Hoke, ha fornito le prime informazioni per avviare discussioni con i rappresentanti dei dipendenti in merito a potenziali misure per affrontare la cost structure e per rafforzare la competitività a lungo termine della divisione e il posizionamento futuro. “Il nostro portafoglio complessivo di prodotti supporta la nostra ambizione strategica di plasmare la futura air and space power, in particolare nei nostri paesi di origine europei in cui conquistiamo le migliori posizioni per la maggior parte dei segmenti in cui operiamo”, ha affermato Dirk Hoke, CEO di Airbus Defence and Space. “Mentre le prospettive di business sottostanti, specialmente nel nostro core business, rimangono solide, negli ultimi tre anni la nostra divisione ha dovuto far fronte a venti inaspettati che hanno influito sull’assunzione degli ordini, sull’EBIT e sulle performance complessive, che non potevano essere compensati attraverso continui sforzi di miglioramento. Il nostro obiettivo è garantire la competitività a lungo termine della nostra divisione e garantirne il posizionamento futuro”. La società fornirà a tempo debito un aggiornamento dei suoi piani e proseguirà un dialogo costruttivo con i rappresentanti dei dipendenti.

AIRBUS: LANCIATO IL SATELLITE CHEOPS – Il satellite CHEOPS costruito da Airbus è stato lanciato con successo questa mattina su un razzo Soyuz dallo spazioporto europeo di Kourou, Guyana francese. CHEOPS è la prima missione esoplanetaria dell’European Space Agency (ESA). È anche il primo satellite costruito da Airbus in Spagna per l’ESA. CHEOPS caratterizzerà gli esopianeti delle stelle vicine, osservando pianeti noti nella gamma dimensionale tra Terra e Nettuno e misurando con precisione il loro raggio per determinare la loro densità e capire di cosa sono fatti. Il satellite utilizza tecnologie collaudate per aprire la strada a missioni più grandi e più ambiziose, con l’obiettivo di verificare se un esopianeta può essere in grado di sostenere la vita. Dopo la messa in servizio in orbita, CHEOPS inizierà la sua vita operativa di almeno 3,5 anni e opererà in un’orbita terrestre sincrona al sole a un’altitudine di 700 km.

BOMBARDIER ESPONE L’INTERIOR MOCK-UP DEL NUOVO LEARJET LIBERTY 75 – Bombardier annuncia che il full-size interior mock-up del suo nuovo light-category aircraft, Learjet 75 Liberty, sarà esposto a Scottsdale, in Arizona, dal 27 al 29 dicembre. Il mock-up ha avuto un debutto mondiale ad ottobre alla 2019 NBAA Business Aviation Convention & Exhibition in Las Vegas ed è sempre molto richiesto. “Il successo del Learjet 75 Liberty mock-up riflette il forte desiderio del mercato di un light jet che offra comfort e più autonomia”, ha affermato Peter Likoray, Senior Vice President, Worldwide Sales and Marketing, Bombardier Business Aircraft. Il Learjet 75 Liberty, che entrerà in servizio a metà del 2020, presenta una configurazione a sei posti. Come tutti gli aeromobili Learjet, il Learjet 75 Liberty è certificato secondo i più severi regolamenti FAA Part 25, a differenza della maggior parte dei light jet che sono certificati in base ai regolamenti Part 23. Il suo range di 2.080 miglia nautiche permette si collegare senza sosta Las Vegas a New York, Seattle a Washington, D.C. e Città del Messico a San Francisco.

LUFTHANSA GROUP: FIXPRICE UPGRADE ORA DISPONIBILE VIA LUFTHANSA CITY CENTER (LCC) – Lufthansa City Center (LCC) offre ora ai suoi clienti un upgrade a una classe di viaggio superiore a un prezzo fisso tramite le piattaforme di distribuzione Lucy e Bridge-IT. Ciò rende LCC la prima Travel Management Company (TMC) a integrare questa funzione di prenotazione ed è resa possibile dalla connessione di LCC al Lufthansa Group Network airlines’ Direct NDC API e NDC Partner Program. Entrambe le piattaforme permettono ai clienti aziendali di accedere al Lufthansa Group airlines’ Direct NDC API content, con un sofisticato Corporate Booking Tool. LCC e le Lufthansa Group Network airlines offrono così ai loro clienti una migliore esperienza di prenotazione nel segmento dei viaggi d’affari, che è supportata dall’ultima certificazione IATA NDC@Scale.