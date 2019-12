MIAT accoglierà nella sua flotta il 787-9 Dreamliner

MIAT Mongolian Airlines accoglierà presto il primo Boeing 787-9 Dreamliner nella sua flotta, poiché la compagnia aerea punta a collegare la sua base a Ulaanbaatar con le principali città europee e nordamericane a partire dal 2021.

Il 787-9 – la versione con range più elevato del Dreamliner – entrerà a far parte della flotta MIAT tramite un contratto di leasing con Air Lease Corporation.

“La nostra visione è quella di diventare una compagnia di bandiera riconosciuta a livello globale e stiamo facendo un significativo passo avanti aggiungendo il primo 787-9 Dreamliner alla nostra flotta”, ha dichiarato Battur Davaakhuu, Presidente e CEO di MIAT Mongolian Airlines. “Il Mongolian Dreamliner farà volare i nostri passeggeri direttamente e con un comfort senza pari verso le destinazioni dei loro sogni. Oggi è una giornata orgogliosa per MIAT”.

La compagnia di bandiera della Mongolia si unisce ad altre compagnie aeree in Asia – tra cui Hainan Airlines, All Nippon Airways e Vietnam Airlines – che effettuano rotte a lunga distanza utilizzando il 787-9. L’aereo può volare fino a 7.635 miglia nautiche (14.140 km).

ALC, con sede a Los Angeles, ha acquistato l’aereo e sta fornendo un long-term leasing agreement per la consegna a MIAT.

“ALC è onorata di annunciare questo significativo lease placement con MIAT Mongolian Airlines”, ha dichiarato Steven F. Udvar-Házy, Executive Chairman of Air Lease Corporation. “Siamo orgogliosi di supportare il vettore nell’espansione della sua flotta con l’aereo più tecnologicamente avanzato per collegare la Mongolia con il resto del mondo”.

Dall’introduzione del 787 nel 2011, Boeing ha realizzato oltre 1.400 ordini da oltre 80 clienti. La società ora considererà MIAT come nuovo operatore del Dreamliner.

“Sarà meraviglioso vedere il 787 Dreamliner nella livrea di MIAT Mongolian Airlines volare dentro e fuori Ulaanbaatar e collegare la Mongolia con destinazioni chiave in Asia ed Europa. Siamo onorati che MIAT abbia selezionato il 787, con la sua efficienza e range superiori, per far crescere proficuamente il proprio network internazionale”, ha affermato Ihssane Mounir, senior vice president of Commercial Sales and Marketing at Boeing. “Siamo lieti di collaborare con il lessor ALC, che ha un enorme portfolio di 787 Dreamliner e altri jet avanzati, per aprire un nuovo capitolo nella storia di MIAT”.

Con base a Ulaanbaatar, la compagnia aerea attualmente opera una flotta di quattro 737 Next-Generation, un 737 MAX e due 767.

(Ufficio Stampa Boeing)