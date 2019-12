Emirates presenterà il suo A380 al Kuwait Aviation Show 2020

Emirates presenterà il suo Airbus A380 a visitatori e spettatori il 15 gennaio al Kuwait Aviation Show 2020. L’A380 di Emirates sarà decorato con una livrea blu, che rappresenta il tema ‘mobility’ di Expo 2020. Expo 2020 Dubai si svolgerà tra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021.

Adil Al Ghaith, Senior Vice President, Commercial Operations, Gulf, Middle East & Central Asia for Emirates, ha dichiarato: “Emirates è orgogliosa di far parte del Kuwait Aviation Show 2020, un evento che accoglie gli spettatori nonché i membri del settore aeronautico e aerospaziale nella regione del Golfo. L’Expo 2020 ‘mobility’ themed Emirates A380 in mostra durante l’Aviation Show dimostra il nostro impegno e il nostro contributo di lunga data nel settore del trasporto aereo del Kuwait, che sta investendo in progetti di sviluppo, posizionandosi progressivamente per la crescita futura. Sottolinea inoltre l’importanza della connettività aerea e della mobilità come facilitatore del commercio, del turismo e delle relazioni forti tra Kuwait e Emirati Arabi Uniti”.

Emirates serve il Kuwait da 30 anni e oggi opera nella capitale del paese con 6 voli giornalieri, offrendo ai viaggiatori business e leisure connettività verso oltre 150 destinazioni globali. La compagnia aerea opera anche i suoi ultimi prodotti in Kuwait, incluso il suo ultimo Boeing 777-300ER equipaggiato con le First Class suites.

L’Emirates A380 presenterà 14 lussuose First Class suites, 76 flatbed seats in Business Class e 429 seats in Economy Class. Gli ospiti potranno anche vedere le 380 Shower Spas and Onboard lounge, che saranno completamente allestite e attrezzate per imitare un’autentica esperienza in volo.

Emirates vola con l’A380 in oltre 50 destinazioni in tutto il mondo e attualmente ha 115 A380 in servizio.

Il Kuwait Aviation Show 2020 si svolgerà dal 15 al 18 gennaio 2020.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)