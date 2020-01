Qatar Airways celebra un 2019 di successo

Qatar Airways celebra un anno di successi, con forte espansione della rete e nuove consegne di aeromobili.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Il 2019 è stato un altro anno di grandi successi per Qatar Airways. Negli ultimi 12 mesi ci sono stati molti momenti salienti, in particolare il prestigioso ‘Best Airline in the World’ award di Skytrax al Paris Air Show di quest’anno. Avere vinto il riconoscimento per la quinta volta è stato un momento davvero speciale. I nostri numerosi traguardi raggiunti nel 2019 sono la prova di un fatto immutabile: Qatar Airways non si discosterà mai dal nostro impegno di offrire ai nostri milioni di passeggeri la migliore esperienza a bordo ogni volta che viaggiano con noi. La nostra crescita negli ultimi 12 mesi, di fronte alle avversità, è stata impressionante e in futuro cercheremo di continuare a prosperare. Ci impegneremo a continuare a fornire i più alti standard di qualità ed eccellenza nel settore. Non vedo l’ora di un altro anno di successi nel 2020″.

La compagnia aerea ha continuato la sua strategia di investimenti. Nel corso dell’anno, 32 velivoli sono stati consegnati, incluso il 250°, un Airbus A350-900 a marzo. Alla fine dell’anno, la dimensione totale della flotta combinata passeggeri, cargo e Qatar Executive (QE) era pari a 259.

A gennaio la compagnia aerea ha annunciato di aver convertito 10 dei suoi ordini per Airbus A321neo in A321LR, una variante con range più elevato che le consentirà di connettersi con i nuovi mercati in crescita.

Qatar Airways ha lanciato una gamma di nuove destinazioni nel 2019, vale a dire: Davao, Filippine; Gaborone, Botswana; Izmir, Turchia; Langkawi, Malesia; Lisbona, Portogallo; Mogadiscio, Somalia; Rabat, Marocco; La Valletta, Malta, aumentando la rete del vettore ad oltre 160 destinazioni.

La compagnia aerea ha anche aggiunto una serie di nuove frequenze a dozzine di destinazioni tra cui Amman, Città del Capo, Johannesburg, Kuwait, Larnaca, Manchester, Miami, Milano, Penang e Vienna.

Inoltre, la compagnia aerea ha firmato una serie di accordi di codeshare nuovi o estesi con partner tra cui IndiGo Airlines, LATAM, China Southern e SriLankan Airlines.

Nel 2019 la compagnia aerea ha esteso il suo pluripremiato sedile di Business Class Qsuite a rotte ancora più importanti tra cui Auckland, Bangkok, Boston, Città del Capo, Copenaghen, Dallas Fort Worth, Delhi, Johannesburg, Kuala Lumpur, Los Angeles, Milano, Montreal e Tokyo Haneda.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)