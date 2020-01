ENAV ed ENAC impegnati per la Sostenibilità

ENAV, in accordo con ENAC, ha installato sul fusto della torre di controllo di Roma Fiumicino tre maxi pannelli visibili dal sedime aeroportuale e dai Terminal, al fine di diffondere un messaggio volto allo sviluppo sostenibile del trasporto aereo.

L’iniziativa, unica nel suo genere in Italia e per dimensioni a livello europeo, è accompagnata da grafiche realizzate ad hoc per diffondere l’impegno profuso quotidianamente da ENAV ed ENAC in relazione alla tematica della sostenibilità: “We look up to cleaner and safe skies” il claim utilizzato.

Tra i progetti ENAV dedicati alla sostenibilità, il Free Route ha portato grandi benefici ambientali. Tale procedura consente a tutti i velivoli in sorvolo ad una quota superiore ai 9.000 metri di attraversare i cieli italiani con un percorso diretto senza far più riferimento al network di rotte che, a partire da quella quota, è stato completamente eliminato.

Grazie al Free Route, da dicembre 2016 (data in cui ENAV ha attivato la procedura) sono stati risparmiati globalmente 120 milioni di kg di carburante per minori emissioni pari a 370 milioni di Kg di CO2.

La maggiore efficienza delle traiettorie ha permesso alle compagnie aeree di volare circa 20 milioni di km in meno nello spazio aereo italiano.

Le grafiche, delle dimensioni di 220 mq, posizionate su tre lati della Torre di controllo, sono altamente visibili dai milioni di passeggeri che ogni anno transitano presso l’aeroporto.

(Ufficio Stampa ENAV – ENAC – Photo Credits: ENAV)