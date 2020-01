(BREAKING) Incidente per B737 di Ukraine International Airlines a Teheran

Tragico epilogo per un Boeing 737-800 con marche “UR-PSR” di Ukraine International Airlines che nella notte si è schiantato al suolo poco dopo il decollo da ll’aeroporto di Teheran, Iran: non ci sarebbero superstiti tra le circa 176 persone a bordo tra pax ed equipaggio.

A Ukraine International Airlines Boeing 737 carrying 180 passengers and crew crashes in Tehran shortly after takeoff.

IN-01WE – video of fiery scene

IN-165TU – video of plane in sky

IN-166TU – photo of crash scene

A metà mattina la compagnia aerea ha rilasciato un comunicato stampa

Il crash è stato ripreso da un residente locale in video, seppur a distanza, e si nota come il velivolo andasse a fuoco ben prima di toccare il suolo:

#BREAKING: A Ukrainian Boeing-737 with 180 people onboard has crashed near Tehran, Iran. The Ukraine International Airlines plane crashed just after take-off from Iran's Imam Khomeini International Airport. pic.twitter.com/hK5aH7qEli — I.E.N. (@BreakingIEN) January 8, 2020

L’area è il punto focale delle tensioni in atto tra USA e Iran, ma non ci sono al momento segnali che possa essersi trattato di un incidente legato a fattori esterni e ogni ipotesi resta in campo.

FAA ha emesso in NOTAM valido per tutti gli operatori civili degli USA:



[aggiornamento 09/01]: le autorità iraniane (The Islamic Republic of Iran,

Civil Aviation Organization, Aircraft Accident Investigation Board) hanno rilasciato il preliminary report, che si può leggere alla pagina https://www.md80.it/wp-content/uploads/2020/01/Preliminary%20report%20UIA%20crash.pdf (lingua inglese nella seconda metà del documento.

