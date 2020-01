International Airlines Group: Willie Walsh lascia il ruolo di CEO

International Airlines Group (IAG) annuncia che Willie Walsh ha deciso di ritirarsi dalla carica di chief executive. Si dimetterà dal ruolo e dal Board of IAG il 26 marzo 2020 e andrà in pensione il 30 giugno 2020. Luis Gallego, attualmente Iberia chief executive, succederà a Willie Walsh.

Antonio Vázquez, IAG chairman, ha dichiarato: “Willie ha guidato la fusione e la riuscita integrazione di British Airways e Iberia per formare IAG. Sotto la guida di Willie, IAG è diventato uno dei principali gruppi di compagnie aeree globali. Willie è stato il principale motore di questa idea unica che è IAG. Ammiro enormemente il suo impegno, la sua forte leadership e la sua visione chiara, sempre pronta ad affrontare qualsiasi sfida si presenti. Sono profondamente rispettoso di ciò che ha raggiunto come CEO di questo gruppo, del suo senso di equità, della sua trasparenza e della sua capacità di integrare le persone indipendentemente dalle nazionalità o dal background. Willie ha creato un forte management team e sono lieto che Luis sarà promosso da questo team per succedere a Willie come CEO. Luis ha iniziato la sua carriera nel settore aereo nel 1997 con Air Nostrum e, dal 2014, è stato CEO di Iberia, dove ha guidato una profonda trasformazione di questa compagnia aerea. Il Board è fiducioso che Luis sia la persona giusta per guidare IAG nella prossima fase del suo sviluppo e non vediamo l’ora di lavorare a stretto contatto con Luis nel suo nuovo ruolo”.

Willie Walsh ha dichiarato: “È stato un privilegio essere stati determinanti nella creazione e nello sviluppo di IAG. Negli ultimi 15 anni ho avuto il piacere di lavorare con molte persone eccezionali presso British Airways e IAG. Luis è stato un membro chiave del team e ha dimostrato una vera leadership nel corso degli anni e non ho dubbi che sarà un grande CEO di IAG“.

Luis Gallego ha dichiarato: “È stato un grande piacere lavorare con Willie negli ultimi sette anni. È un grande onore guidare questa grande compagnia. È un periodo emozionante in IAG e sono fiducioso che possiamo basarci sulle solide basi create da Willie“.

Il successore di Luis Gallego in Iberia sarà annunciato a tempo debito.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)