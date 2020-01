ANA porta alla scoperta di nuovi itinerari in Giappone

Il Giappone è un paese di armonie e contrasti sempre più richiesto dai viaggiatori italiani, che oltre a visitare la capitale e le città più famose cercano nuovi itinerari per vivere lo spirito più autentico della destinazione, scoprire la sua cultura millenaria, toccarne con mano la proverbiale gentilezza e ospitalità, immergersi nelle meraviglie e colori della natura o sperimentare nuove tecnologie.

La tariffa promo ANA – creata in collaborazione con JNTO (l’ufficio del turismo giapponese) è prenotabile anche sui voli operati da Austrian, Lufthansa e SWISS, partner di joint-venture di ANA. Essa permette di abbinare al viaggio intercontinentale dall’Italia – verso Tokyo, Osaka o Nagoya – due voli interni al paese, e quindi di creare itinerari su misura e lontani dai soliti percorsi, per scoprire nuove prospettive della destinazione, in tutte le stagioni dell’anno.

Le prenotazioni devono avvenire entro il 10 febbraio 2020, per viaggi dal 20 gennaio al 30 giugno 2020 e dal 1 settembre al 17 dicembre 2020.

Proposte di itinerari per scoprire il Giappone meno noto e informazioni sull’offerta sono disponibili al sito: https://www.turismo-giappone.it/promozione/

Ecco due esempi:

HAKODATE – REGIONE DI TOHOKU – NAGOYA

La regione di Tohoku – terra di bellezze naturali, ricca di antiche tradizioni e leggende – è stata nominata da Lonely Planet fra le Top Regions nel sondaggio Best in Travel 2020 di Lonely Planet. Dall’Italia si vola a Tokyo e quindi a Hakodate, a sud dell’isola di Hokkaido, per poi raggiungere con i mezzi pubblici, attraverso il tunnel sottomarino, Seikan la regione di Tohoku nell’isola di Honshu e visitare le bellezze del territorio e le città di Aomori e Sendai, nota come la “città degli alberi”. Si raggiunge quindi in volo Nagoya, località dove l’incontro fra Oriente e Occidente ha dato vita a una natura unica e ad una tecnologia d’avanguardia, per poi rientrare in Italia.

TOKYO – SHIKOKU – OSAKA

Dopo un’immersione nella vibrante atmosfera della capitale giapponese si vola a Takamatsu, situata sull’isola di Shikoku, la più piccola delle quattro principali isole del Giappone. Si raggiunge quindi in treno Tokushima, un vero e proprio tesoro naturale, e quindi Kochi con il suo magnifico castello. Da qui si vola infine a Osaka, rinomata per lo street-food, prima di tornare in Italia.

La tariffa promo a partire da 499€ a/r si intende per voli verso Tokyo, Osaka o Nagoya e due tratte nazionali a scelta fra le 45 destinazioni in tutto il Giappone (incluse tasse aeroportuali e supplemento carburante), per voli da Roma, Milano, Venezia, Torino, Bologna, Firenze, e Napoli via Francoforte e Monaco di Baviera e Vienna per Tokyo Haneda, e via Düsseldorf e Bruxelles per Tokyo Narita.

L’offerta è soggetta alla disponibilità dei voli al momento della prenotazione e a specifiche restrizioni. La tariffa promo è acquistabile tramite agenzie di viaggio, sul sito ANA ana.co.jp/en/it e sui siti dei vettori partner.

