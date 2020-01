Calhoun assume il ruolo di Presidente e CEO di Boeing

David L. Calhoun oggi è entrato in carica in qualità di presidente e CEO di The Boeing Company.

“Dave, grazie al suo curriculum e alla comprovata profonda esperienza nell’industria, è il leader giusto per guidare Boeing in questo periodo difficile nel nostro 104° anno di storia”, ha commentato Lawrence W. Kellner, chairman del Boeing Board of Directors. “Siamo convinti che Dave porterà avanti Boeing con un focus intenso sui nostri valori, comprese la sicurezza, la qualità e l’integrità”.

“Vogliamo ringraziare Greg Smith per la sua leadership ad interim come CEO e siamo lieti che Boeing possa continuare a beneficiare del suo contributo, dal momento che torna ad assumere il ruolo di Boeing chief financial officer ed executive vice president di Enterprise Performance & Strategy”, ha concluso Kellner.

Calhoun, 62 anni, ha ricoperto numerosi ruoli da senior leader in diverse aziende di grandi dimensioni tra le quali Blackstone Group, Nielsen Holdings e GE. Durante il suo mandato di 26 anni in GE, ha gestito molte business unit comprese GE Transportation e GE Aircraft Engines, nelle quali la sicurezza era di primaria importanza. Ha fatto parte del Boeing Board of Directors dal 2009 ed è stato chairman dall’11 ottobre al 22 dicembre 2019.

“Sono onorato di guidare le persone di talento Boeing nell’affrontare queste sfide. Lavorando insieme, rafforzeremo la nostra cultura sulla sicurezza, incrementeremo la trasparenza e ricostruiremo la fiducia con i nostri clienti, i regolatori, i fornitori e i passeggeri”, ha dichiarato Calhoun. “Grazie alla forza del nostro team, io sono fiducioso nel futuro di Boeing e del 737 MAX”.

Calhoun oggi ha condiviso le sue priorità per il 2020 con tutti i dipendenti Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)