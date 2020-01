Qatar Airways celebra un 2019 di successo

Qatar Airways festeggia con orgoglio un anno di successi, con una forte espansione del network, la consegna di nuovi aeromobili e confermandosi l’unico vettore ad aver vinto per la quinta volta il premio Skytrax Awards come “Migliore compagnia aerea del mondo”.

L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Il 2019 è stato un altro anno di grandi risultati per Qatar Airways. Negli ultimi 12 mesi ci sono stati molti momenti salienti, in particolare il prestigioso premio ‘Best Airline in the World’ di Skytrax al Paris Air Show di quest’anno. Aver vinto il riconoscimento per la quinta volta per il mio paese e per la nostra compagnia aerea è stato un momento davvero speciale. I nostri numerosi traguardi raggiunti nel 2019 sono la prova di un fatto immutabile: Qatar Airways non si discosterà mai dall’impegno di fornire ai nostri milioni di passeggeri la migliore esperienza a bordo ogni volta che viaggiano con noi. La nostra crescita negli ultimi 12 mesi, nonostante le avversità, è stata impressionante e in futuro cercheremo di continuare a crescere. Con la fine del 2019, a nome del nostro management e del nostro personale, confermo ai nostri passeggeri la garanzia assoluta che ci impegneremo a fornire i più alti standard di qualità ed eccellenza del settore. Mi aspetto un altro anno di successi nel 2020”.

La compagnia aerea ha continuato la sua strategia di investimento negli aeromobili tecnologicamente più avanzati del mondo per guidare la sua ambiziosa crescita di destinazioni del proprio network. Nel corso dell’anno, 32 aerei sono stati consegnati alla sua sede di Doha, tra cui il 250°, un Airbus A350-900 a marzo. Alla fine dell’anno, la flotta totale combinata di passeggeri, cargo e Qatar Executive (QE) era di 259 unità. A gennaio, la compagnia aerea ha annunciato di aver convertito 10 dei suoi Airbus A321neo all’A321LR, una variante a più lungo raggio che le permetterà di collegarsi con i nuovi mercati in crescita di Doha.

Espansione del network e partnership

Continuando ad essere una delle compagnie aeree in più rapida crescita al mondo, Qatar Airways ha lanciato una serie di nuove destinazioni nel 2019: Davao, Filippine; Gaborone, Botswana; Smirne, Turchia; Langkawi, Malesia; Lisbona, Portogallo; Mogadiscio, Somalia; Rabat, Marocco; e La Valletta, Malta, aumentando il network del vettore verso oltre 160 destinazioni. La compagnia aerea ha inoltre aggiunto una serie di nuove frequenze incrementate verso decine di destinazioni tra cui Amman, Città del Capo, Johannesburg, Kuwait, Larnaca, Manchester, Miami, Miami, Milano, Penang e Vienna. Questo aumento di frequenze è stato pensato per offrire una maggiore scelta e flessibilità sia per i passeggeri business che per i turisti, oltre ad offrire opzioni flessibili per il trasporto merci. Inoltre, la compagnia aerea ha firmato una serie di nuovi o estesi accordi di codeshare con compagnie aeree partner a livello mondiale, tra cui IndiGo Airlines, LATAM, China Southern e SriLankan Airlines.

Investimenti costanti

Il portfoglio e la strategia di investimento del Gruppo Qatar Airways hanno continuato a progredire e a diversificarsi nel 2019. A gennaio, l’acquisto sul mercato di alcune azioni A e H di China Southern Airlines Company Limited (“China Southern Airlines”) ha portato a una partecipazione complessiva di circa il 5% del capitale azionario totale emesso.

Introduzione di Qsuite su nuove tratte

Nel 2019, la compagnia aerea ha aggiunto la sua pluripremiata e brevettata poltrona di Business Class, Qsuite, ad altre rotte di alto profilo, tra cui Auckland, Bangkok, Boston, Città del Capo, Copenaghen, Dallas Fort Worth, Delhi, Johannesburg, Kuala Lumpur, Los Angeles, Milano, Montreal e Tokyo Haneda.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)