Lufthansa Group: 145 millioni di passeggeri a bordo nel 2019

Nel 2019 le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno trasportato un totale di 145 milioni di passeggeri a bordo. Ciò rappresenta un aumento del 2,3% rispetto all’anno precedente. Con circa 1,2 milioni di voli, il load factor è stato dell’82,5%. Ciò rappresenta un aumento di 1,0 punti percentuali. Entrambe superano quindi le cifre record dell’anno precedente.

Le network airlines hanno registrato un aumento del numero di passeggeri nel 2019, in particolare negli hub di Zurigo (+5,7%), Vienna (+5,1%) e Monaco (+2,5%). Il numero di passeggeri nell’hub di Francoforte è cresciuto dello 0,4% nel 2019.

A dicembre 2019, le compagnie di Lufthansa Group hanno accolto circa 10 milioni di passeggeri a bordo dei loro aerei. Ciò corrisponde a una diminuzione dello 0,3% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il load factor a dicembre è pari all’81,0%, 2,4 punti percentuali in più rispetto a dicembre 2018.

Le network airlines Lufthansa, SWISS e Austrian Airlines hanno trasportato un totale di circa 7,5 milioni di passeggeri a dicembre, il 2,5% in più rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Il load factor è aumentato di 2,6 punti percentuali, portandosi all’81,3%.

Il numero di passeggeri a dicembre è aumentato del 4,9% presso l’hub di Zurigo, del 4,4% a Vienna e del 2,0% a Monaco. A Francoforte, il numero di passeggeri è diminuito dell’1,3% nello stesso periodo.

In totale, le network airlines hanno trasportato circa 107 milioni di passeggeri l’anno scorso, il 3,2% in più. Durante questo periodo, il load factor per le network airlines è aumentato di 1,0 punti percentuali, portandosi all’82,5%.

Swiss International Air Lines (SWISS) ha trasportato 18.781.440 passeggeri nel 2019, con un aumento del 4,7% rispetto all’anno precedente (record). Sono stati operati 150.957 voli, il 4,1% in più rispetto al 2018. Di questi, 132.561 (+4,6%) sono stati effettuati in Europa e 18.396 (+0,5%) su rotte intercontinentali.

La capacità totale per l’anno, misurata in ASK, ha mostrato un aumento dell’1,8% rispetto al 2018, mentre il volume di traffico totale, misurato in RPK, è aumentato del 2,6%. Il load factor per il 2019 è pari all’84,0%, con un miglioramento di anno in anno di 0,6 punti percentuali.

Nel dicembre 2019 SWISS ha trasportato 1.430.184 passeggeri, con un aumento del 6,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Un totale di 11.571 voli sono stati operati nel mese, lo 0,8% in meno rispetto a dicembre 2018. Il load factor a dicembre è migliorato, salendo di 2,3 punti percentuali e portandosi all’82,9%.

Con circa 14,7 milioni di passeggeri nel 2019, Austrian Airlines è riuscita a stabilire un terzo record di fila. Questa performance supera il precedente massimo storico nel 2018 di circa 800.000 passeggeri, con un aumento su base annua del 5,1%. La capacità è aumentata del 2,9%, mentre il traffico in RPK è aumentato del 4,9%. Di conseguenza, il load factor si attesta all’80,8%, con un aumento di 1,6 punti percentuali e anche un nuovo record. “In oltre 60 anni di storia, i nostri aerei non sono mai stati così pieni come nel 2019 e questo nonostante la forte concorrenza a Vienna”, afferma Andreas Otto, Austrian Airlines CCO.

Il numero di voli operati da Austrian Airlines è aumentato del 2,9% nell’anno 2019, a 139.230.

Circa 990.000 passeggeri hanno volato con Austrian Airlines nel mese di dicembre 2019, corrispondente a un aumento del 4,4% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Il load factor a dicembre è stato pari al 77,8%, con un aumento di 2,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Nel traffico point-to-point, Lufthansa Group ha trasportato 2,4 milioni di passeggeri con le compagnie aeree Eurowings (inclusa Germanwings) e Brussels Airlines a dicembre, di cui circa 2,2 milioni su voli a corto raggio e 258.000 su voli a lungo raggio. Ciò rappresenta una diminuzione del 7,9% rispetto all’anno precedente. La riduzione dell’11,3% del numero di voli offerti a dicembre è stata compensata da una diminuzione delle vendite del 10,1%. Attestandosi al 79,1%, il load factor è stato di 1,0 punti percentuali superiore rispetto allo stesso mese dell’anno scorso.

Nel 2019 Eurowings Group ha trasportato un totale di circa 28,1 milioni di passeggeri, l’1,4% in meno rispetto all’anno precedente. Il load factor è pari all’82,6%, 1,2 punti percentuali in più rispetto all’anno precedente.

(Ufficio Stampa Deutsche Lufthansa AG – Swiss International Air Lines – Austrian Airlines)