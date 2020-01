News Brevi – 14.01.2020

OFFERTE PER AIR FRANCE E KLM ACQUISTABILI FINO AL 27 GENNAIO – Fino al 27 gennaio Air France e KLM offrono promozioni per decine di destinazioni per viaggi fino a fine novembre dai principali aeroporti d’Italia. Per maggiori informazioni e per scoprire tutte le destinazioni in offerta, anche quelle in Business e Premium Economy, visitare i siti: https://www.airfrance.it/IT/it/local/resainfovol/meilleuresoffres/ohlala-deals.htm

https://dream.klm.com/it_it?WT.seg_3=hp_all_dreamdealswi20

QATAR AIRWAYS: CODESHARE PARTNERSHIP CON DEUTSCHE BAHN – Qatar Airways annuncia una codeshare partnership con Deutsche Bahn (ferrovie tedesche), offrendo ai viaggiatori di Qatar Airways un collegamento senza soluzione di continuità da e verso otto destinazioni chiave in Germania. La partnership in codeshare con Deutsche Bahn, uno dei maggiori operatori ferroviari in Europa, fornirà ai passeggeri di Qatar Airways collegamenti con otto città chiave all’interno della rete DB come Stoccarda, Norimberga, Hannover, Lipsia, Colonia, Dusseldorf, Monaco e Amburgo tramite il Qatar Airways Frankfurt gateway in Germania. Qatar Airways opera attualmente 35 voli settimanali tra Doha e Francoforte, Monaco e Berlino: due voli giornalieri da Francoforte e Monaco e un volo giornaliero da Berlino. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Questo accordo di codeshare tra Qatar Airways e Deutsche Bahn rafforza ulteriormente i legami tra la Germania e il Qatar. Abbiamo assistito a una domanda crescente e significativa. Le nostre nuove destinazioni in codeshare non solo soddisfano questa domanda, ma forniscono un servizio ai nostri passeggeri da Doha e da dozzine di destinazioni in tutto il mondo verso nuovi, eccitanti luoghi da esplorare in Germania”.

NUOVA PARTNERSHIP TRA ETIHAD AIRWAYS E EASYJET – Etihad Airways è diventata la compagnia aerea più recente ad essere partner con easyJet. Con questa nuova partnership i clienti possono acquistare i biglietti attraverso l’easyJet worldwide website, connettendo le reti delle due compagnie, con l’apertura di nuove possibilità per i viaggi tra l’Europa, l’Africa, le Azzorre e gli Emirati Arabi Uniti. La collaborazione entra in vigore immediatamente. La partnership segue il roll out programme di easyJet con il world-leading flight comparison search engine, Dohop, che alimenta l’easyJet worldwide website, connettendo il suo European network con i longhaul flights. Per Etihad, questo è stato ottenuto utilizzando la piattaforma NDC (New Distribution Capability) che fornisce capacità tecniche per nuove partnership precedentemente impossibili. La partnership con easyJet e Dohop è il primo utilizzo da parte della compagnia di bandiera degli Emirati Arabi Uniti di questa tecnologia e Etihad prevede di aggiungere ulteriori compagnie aeree e partner di viaggio al proprio portafoglio NDC nel 2020. I clienti potranno per la prima volta acquistare biglietti sull’easyJet website da 68 città dell’airline’s network in Europa ad Abu Dhabi, collegandosi ai voli Etihad Airways da 10 gateway europei, Amsterdam, Atene, Barcellona, Parigi Charles de Gaulle, Roma, Ginevra, Madrid, Manchester, Milano Malpensa e Zurigo. Entrambe le compagnie aeree prevedono di espandere la partnership per includere più destinazioni in futuro.

AIR FRANCE INAUGURA UNA NUOVA LOUNGE A PARIS-ORLY 3 – A partire dal 16 gennaio 2020, Air France invita i suoi clienti Business e i membri Flying Blue Elite Plus a scoprire la nuova lounge dedicata ai voli a lungo raggio in partenza dal terminal 3 dell’aeroporto di Parigi-Orly. Un’area di 720mq sinonimo di eleganza, raffinatezza e tranquillità è stata progettata esclusivamente per i clienti che viaggiano verso Cayenne (Guiana), Fort-de-France (Martinica), Pointe-à-Pitre (Guadalupa), St. Denis de la Réunion (Reunion) e New York (USA), oltre alla destinazione di medio raggio, Algeri (Algeria). Aperta tutti i giorni dalle 7:00 alle 21:00 (dalle 7 alle 17:30 il martedì), questa nuova lounge Air France ha una capacità di 120 posti a sedere. L’iconico elemento di questa nuova lounge è uno champagne bar che offre una varietà di rinomati marchi francesi durante tutto l’anno.

NUOVE CABINE DI VIAGGIO AIR FRANCE VERSO I CARAIBI E L’OCEANO INDIANO – Nel 2020 Air France sta continuando a spostare in alto i suoi prodotti e servizi. La compagnia aerea sta oggi svelando le sue nuove cabine disponibili a bordo del Boeing 777-300, che serve principalmente destinazioni nei Caraibi e nell’Oceano Indiano. A bordo, i 472 posti dell’aereo (14 in Business, 28 in Premium Economy e 430 in Economy) sono stati completamente riprogettati, consentendo ad Air France di offrire cabine con i più alti standard di comfort, in un’atmosfera morbida e calda nei colori della compagnia aerea. A partire dal 15 gennaio 2020, il primo aereo dotato di queste cabine decollerà per la prima volta verso Pointe-à-Pitre, quindi verso Fort de France (16 gennaio 2020) e Saint-Denis de la Réunion (stagione estiva 2020). Da gennaio a dicembre 2020 Air France installerà gradualmente queste nuove cabine su tutti i suoi 10 Boeing 777-300 dedicati principalmente a questa rete, grazie a un investimento complessivo di 120 milioni di euro. Oltre a Pointe-à-Pitre, Fort-de-France e Saint-Denis de la Réunion, queste nuove cabine saranno progressivamente disponibili quest’anno sulle rotte per Mauritius, L’Avana, Cancun, Santo Domingo e Punta Cana. A bordo del Boeing 777-300 riprogettato, i clienti possono usufruire del Wi-Fi a bordo con Air France CONNECT. Entro la fine del 2020, l’intera flotta Air France sarà dotata di Wi-Fi.

BRITISH AIRWAYS NOMINATA OFFICIAL AIRLINE PARTNER DEI TEAM GB AND PARALYMPICSGB – British Airways è stata nominata official airline partner del Team GB e ParalympicsGB in vista dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 di questa estate. La compagnia aerea farà volare centinaia di atleti e team di supporto, insieme alle loro attrezzature da e verso i Giochi come parte della partnership. British Airways supporta gli atleti olimpici e paralimpici britannici da oltre un decennio, dai Giochi di Pechino 2008. Per celebrare l’annuncio, gli atleti di una vasta gamma di sport hanno lanciato ufficialmente la partnership all’aeroporto di Heathrow. Carolina Martinoli, British Airways’ Director of Brand and Customer Experience, ha dichiarato: “Siamo così orgogliosi di essere l’official airline del Team GB e ParalympicsGB per i quarti Giochi consecutivi. I Giochi Olimpici e Paralimpici infondono sempre un senso di orgoglio nazionale ed è un onore volare con il meglio del talento britannico nello sport ed essere parte del loro viaggio – dall’inizio alla fine”.

EASYJET LANCIA RACCOLTA A BORDO A SOSTEGNO DELLE PERSONE COLIPITE DAGLI INCENDI IN AUSTRALIA – easyJet ha annunciato che da oggi lancerà una raccolta di beneficenza a bordo per la Croce Rossa australiana, che sta aiutando le persone colpite dai devastanti incendi boschivi in Australia attraverso il suo Disaster Relief and Recovery Fund, fornendo centri di emergenza per sostenere le persone e le comunità. I passeggeri saranno in grado di donare denaro a bordo, qualunque sia la valuta, aiutando la Croce Rossa australiana a continuare a fornire questo supporto. Le raccolte avverranno sull’intero network di easyJet per due settimane, offrendo a oltre un milione di passeggeri in 36 paesi la possibilità di donare.

ETIHAD AIRWAYS HA OPERATO UNO SPECIALE “ECO-FLIGHT” VERSO BRUXELLES – Etihad Airways segna la Abu Dhabi Sustainability Week 2020 operando uno speciale “eco-flight” da Abu Dhabi a Bruxelles, caratterizzato da una serie di iniziative progettate per illustrare l’ampio impegno della compagnia aerea per le pratiche sostenibili in volo e a terra. Il volo EY57, partito alle 2.20 di lunedì 13 gennaio, è stato operato con un Boeing 787 Dreamliner, il tipo più nuovo ed efficiente della flotta Etihad, che consuma almeno il 15% in meno di carburante rispetto a qualsiasi tipo di aereo precedentemente operato dalla compagnia aerea. L’aeromobile ha seguito una rotta di volo ottimizzata facilitata dall’European airspace navigation service provider Eurocontrol per ridurre il consumo di carburante e le emissioni di carbonio. Una serie di altre iniziative sono state intraprese prima, durante e dopo il volo per evidenziare opportunità incrementali per ridurre l’impatto della compagnia sull’ambiente.

QATAR AIRWAYS CARGO ESPANDE IL SUO CARGO NETWORK – Qatar Airways Cargo annuncia l’espansione del suo cargo network nell’Asia Pacifico con il lancio di un Boeing 777 freighter service due volte alla settimana verso Osaka, in Giappone, dal 14 gennaio 2020. Il Boeing 777 Freighter partirà da Doha il martedì e il venerdì ogni settimana, arrivando a Osaka il giorno seguente e rientrando da Hong Kong. Circa 200 tonnellate di capacità di carico saranno offerte a tratta a settimana, a vantaggio degli importatori e degli esportatori con una maggiore capacità sulla rotta. La compagnia aerea ha una forte presenza in Asia Pacifico con 35 destinazioni servite dal Qatar Airways passenger network e un freighter network di 10 destinazioni. La nuova destinazione aumenterà il freighter network del vettore in Asia Pacifico a 11 destinazioni. Altri cinque Boeing 777 Freighter si uniranno alla flotta da aprile 2020 in poi.

AIRBUS SIGLA CONTRATTO CON UNA STARTUP INDIANA PER L’ACQUISIZIONE DI TALENTI – Continuando la sua attività di sensibilizzazione per lo sviluppo dell’ecosistema dell’innovazione in India, Airbus ha firmato un contratto con la startup Traxof Technologies di Bengaluru per automatizzare il processo di acquisizione dei talenti per le Airbus Information Management (IM) organisations in India e in Europa. Traxof faceva parte dell’Airbus BizLab’s startup acceleration programme Season 4. La startup è stata scelta dopo un rigoroso boot camp e le elezioni della giuria. “Le startup indiane sono straordinariamente competenti e di spirito imprenditoriale. Tutto ciò di cui hanno bisogno è una certa accelerazione di supporto per raggiungere fattibilità e scalabilità. Airbus BizLab ha fornito questo supporto alle startup indiane con grandi risultati”, ha dichiarato Anand E Stanley, President and Managing Director, Airbus India & South Asia. “Traxof risolve un problema del mondo reale che è condiviso da un’ampia gamma di parti interessate interne con una semplice soluzione standardizzata”, ha affermato Carlo Nizam, Chief Information Officer, Airbus India & South Asia. “L’acquisizione di talenti è la prima di molte aree possibili che possono beneficiare delle capacità di Traxof”.

ETIHAD GUEST ACCOGLIE GULF AIR COME NUOVO AIRLINE PARTNER – Etihad Guest, il programma di fidelizzazione di Etihad Airways, ha siglato una nuova collaborazione con Gulf Air, la compagnia aerea nazionale del Regno del Bahrain, aumentando ulteriormente i vantaggi per i suoi membri. La partnership espande l’accordo di codeshare tra le due compagnie aeree e fornisce ulteriore cooperazione tra i programmi frequent flyer, Etihad Guest e Falconflyer. Ciò consente ai membri di guadagnare e riscattare miglia reciprocamente su tutti i voli su entrambi i network. In entrambi i casi, il numero di miglia guadagnate dipenderà dalla classe di viaggio.