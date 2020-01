Qatar Airways e Malaysia Airlines annunciano un’espansione del codeshare

Qatar Airways annuncia una cooperazione codeshare ampliata con Malaysia Airlines, a partire dal 27 gennaio 2020. Il nuovo accordo di codeshare rafforzerà la partership strategica tra le due compagnie aeree, iniziata nel 2001.

Con 10 destinazioni di Qatar Airways coperte dall’attuale codeshare cooperation, l’accordo ampliato consentirà ai passeggeri di Malaysia Airlines di prenotare viaggi verso 20 gateway Qatar Airways aggiuntivi in Europa, America e Africa.

A loro volta, i passeggeri di Qatar Airways potranno beneficiare dell’accesso a quattro nuove destinazioni nel Sud-Est asiatico. Essi possono ora prenotare viaggi su voli Malaysia Airlines verso Sibu, Malesia; Alor Setar, Malesia; Medan, Indonesia; Surabaya, Indonesia. Questo porta il numero totale di rotte in codeshare nel network di Malaysia Airlines a 24.

Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Dal 2001, entrambe le compagnie hanno testimoniato i benefici significativi che la codeshare cooperation ha portato, offrendo ai passeggeri collegamenti senza soluzione di continuità. L’espansione della cooperazione in codeshare tra Qatar Airways e Malaysia Airlines è un naturale passo successivo nel rafforzamento della nostra partnership”.

Izham Ismail, Malaysia Airlines Group Chief Executive, ha dichiarato: “Malaysia Airlines è lieta di sviluppare e ampliare ulteriormente le nostre relazioni con Qatar Airways con questo accordo di codeshare. Attraverso questa cooperazione, saremo in grado di fornire opzioni di viaggio per i nostri viaggiatori in uscita oltre a invitare un numero maggiore di viaggiatori a provare la bellezza che la Malesia ha da offrire. Non vediamo l’ora di condividere ulteriormente la nostra ospitalità malese“.

Le vendite verso nuove destinazioni in codeshare selezionate si apriranno oggi, quando i clienti Malaysia Airlines saranno in grado di prenotare viaggi su voli di Qatar Airways da Doha a Vienna, Bruxelles, Copenaghen, Francoforte, Monaco, Atene, Roma, Oslo, Barcellona, Madrid, Ginevra e Zurigo. A loro volta, i passeggeri di Qatar Airways potranno prenotare voli di Malaysia Airlines per Sibu, Alor Setar, Medan e Surabaya.

Qatar Airways ha cominciato a volare a Kuala Lumpur, Malesia, nel 2001 e ora opera un triplice servizio quotidiano. Penang, Malesia è stata lanciata nel febbraio 2018, inizialmente con tre voli settimanali, aumentati a cinque voli settimanali nel mese di ottobre 2019. Un servizio cinque volte alla settimana verso Langkawi, via Penang, è stato lanciato nel mese di ottobre 2019. Nel 2001 Qatar Airways e Malaysia Airlines hanno annunciato il loro primo accordo di codeshare, che è stato ampliato nel 2018, per garantire una maggiore connettività e nuove destinazioni ai loro passeggeri.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)