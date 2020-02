Air Astana e S7 Airlines: codeshare dall’Italia

Air Astana annuncia l’introduzione di voli in code share con S7 Airlines in partenza dall’Italia con destinazione Kazakistan via Mosca Domodedovo.

A partire dall’8 febbraio 2020, i voli operati da S7 Airlines in partenza da Torino, Verona, Roma e Napoli per Mosca Domodedovo saranno visibili e vendibili con codice Air Astana (KC). Da Mosca i voli saranno operati da Air Astana con destinazione Almaty e Nur-Sultan (ex Astana).

Questo accordo apre nuove e vantaggiose opportunità per Air Astana che avrà a disposizione dall’Italia una nuova rotta via Mosca per Almaty e Nur-Sultan.

Air Astana, la compagnia aerea nazionale del Kazakistan, opera voli per oltre 60 rotte nazionali e internazionali dagli hub di Nur-Sultan e Almaty. La compagnia ha iniziato le operazioni nel 2002.

La flotta AirAstana è composta da 38 aeromobili tra cui Boeing 767/757, Airbus A320/A320neo, A321/A321neo/A321LR ed Embraer E-190/E2.

(Ufficio Stampa Air Astana)