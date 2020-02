News Brevi – 06.02.2020

RYANAIR LANCIA LA NUOVA ROTTA ROMA CIAMPINO – SANTIAGO DI COMPOSTELA – Ryanair ha annunciato oggi una nuova rotta che, a partire da giugno, collegherà Roma Ciampino a Santiago di Compostela, in Spagna, con un servizio bisettimanale. Chiara Ravara di Ryanair ha dichiarato: “Ryanair è lieta di annunciare la nuova rotta che, a partire da giugno, collegherà Roma Ciampino a Santiago di Compostela, in Spagna con un servizio bisettimanale, nell’ambito della programmazione di Ryanair da Ciampino per l’estate 2020. I viaggiatori in partenza da Ciampino possono ora prenotare le loro vacanze a Santiago di Compostela fino a ottobre 2020. Per festeggiare, abbiamo lanciato un’offerta speciale con sconti del 20% su un milione di posti, per viaggiare fino alla fine di giugno, valida per prenotazioni entro la mezzanotte di domenica (9 febbraio)”.

AIR FRANCE PROLUNGA LA SOSPENSIONE DEI VOLI VERSO LA CINA CONTINENTALE – Il 30 gennaio di quest’anno Air France ha annunciato la sospensione di tutti i suoi voli per Shanghai e Pechino fino al 9 febbraio 2020. A seguito di una rivalutazione di tutte le informazioni, Air France ha deciso di estendere la sospensione dei servizi a queste destinazioni fino al 15 marzo 2020 compreso. A partire dal 16 marzo 2020, a seconda dell’evoluzione della situazione, Air France e KLM prevedono di riprendere gradualmente le operazioni da e per Shanghai e Pechino, alternando un volo giornaliero a ciascuna destinazione. In questo modo, Shanghai e Pechino verranno servite quotidianamente dall’Europa, via Parigi da Air France o Amsterdam da KLM, a seconda del giorno di operazioni. Un normale orario di volo dovrebbe essere ripreso a partire dal 29 marzo 2020. Per il momento, il servizio verso Wuhan rimarrà sospeso fino al 28 marzo 2020 compreso. Le misure di assistenza clienti possono essere consultate su airfrance.com.

ANA SOSPENDE O MODIFICA ALCUNE ROTTE PER LA SITUAZIONE CORONAVIRUS – All Nippon Airways (ANA) ridurrà o sospenderà temporaneamente le operazioni da e verso città selezionate a partire dal 10 febbraio a causa del Coronavirus. A questo link i cambiamenti: https://www.ana.co.jp/en/jp/topics/notice200206/.

AMERICAN AIRLINES PROLUNGA LA SOSPENSIONE DEI VOLI VERSO HONG KONG – A causa della riduzione della domanda, American Airlines ha esteso la sospensione dei voli per Hong Kong dall’hub di Los Angeles fino al 27 marzo. I voli per Hong Kong da Dallas-Fort Worth è previsto che riprenderanno il 21 febbraio.

EMIRATES SPONSOR DELL’OLYMPIQUE LYONNAIS – Emirates e l’Olympique Lyonnais (OL), una delle principali squadre di calcio francesi, hanno annunciato oggi un accordo di sponsorizzazione quinquennale. In base all’accordo, Emirates diventerà Official Main Sponsor del club dall’inizio della stagione 2020/2021. Il logo “Fly Better” di Emirates apparirà sulle maglie della squadra per tutte le partite del club fino al giugno 2025. L’accordo fornirà ad Emirates visibilità in tutto il Groupama Stadium, nonché ospitalità, biglietteria e altri diritti di marketing.

BRUSSELS AIRLINES: RACCOLTI €41.000 PER IL RUANDA – Questa settimana 52 dipendenti di Brussels Airlines, Eurowings e Lufthansa hanno completato un tour in mountain bike di 320 chilometri durante la quinta edizione Bike for Africa, a Kigali – Ruanda. Bike for Africa è un’iniziativa dei dipendenti di Brussels Airlines per supportare gli imprenditori e le organizzazioni locali in Africa, il mercato più importante della compagnia aerea belga, e per promuovere la bellezza del continente. L’ultimo giorno del loro itinerario, il gruppo Bike for Africa ha consegnato un assegno di €41.000 al Rwanda Charity Eye Hospital e a aziende locali.

AIR FRANCE: NUOVI “PADDED” COMFORT KITS IN PREMIUM ECONOMY – Nel febbraio 2020 un nuovo comfort kit con un design originale sarà offerto a ciascun cliente nella cabina Premium Economy a lungo raggio di Air France. Pratico ed elegante, disponibile in quattro colori, le sue dimensioni tascabili lo rendono un oggetto da viaggio ed un vero regalo da infilare nella borsa dopo il viaggio.

RYANAIR: LE EMISSIONI DEL MESE DI GENNAIO – Ryanair ha pubblicato le statistiche per il mese di gennaio sulle emissioni di CO2, che evidenziano una media di 69g di CO2 per passeggero/km. Kenny Jacobs di Ryanair ha affermato: “Le nostre emissioni di CO2 per passeggero/km sono state ridotte da 82g a 66g nell’ultimo decennio. La nostra CO2 per pax/km per gennaio è stata di 69g e ci impegniamo a ridurla di un ulteriore 10% a meno di 60g per pax/km entro il 2030”.

NUOVE ROTTE ESTIVE PER EUROWINGS – Eurowings aumenterà ulteriormente la gamma di collegamenti diretti da Düsseldorf nell’estate 2020. La compagnia aerea collegherà ogni sabato per la prima volta il più grande aeroporto del Nord Reno-Westfalia con Larnaca, a partire dal 2 maggio 2020. Dal 3 maggio 2020 Eurowings volerà per la prima volta verso Santa Cruz de la Palma, La Palma Island, Canarie, ogni domenica.

MITSUBISHI AIRCRAFT: CAMBIAMENTI NELLA DIRIGENZA – Mitsubishi Aircraft Corporation ha trascorso gli ultimi anni a ristrutturare l’azienda, per creare un’organizzazione globale in grado di diventare una delle principali commercial aviation companies al mondo. Oggi la società ha annunciato i cambiamenti della dirigenza, mentre si prepara ad entrare nella fase finale dei test di volo per la certificazione sullo SpaceJet M90. Queste modifiche saranno effettive dal 1° aprile 2020. Hisakazu Mizutani, attuale President of Mitsubishi Aircraft Corporation, passerà alla carica di Chairman. In questo ruolo, supervisionerà la governance di Mitsubishi Aircraft Corporation e guiderà le relazioni della compagnia con All Nippon Airways e Japan Airlines. Dal 1° aprile 2020 Takaoki Niwa assumerà il ruolo di President of Mitsubishi Aircraft Corporation. Nel suo nuovo ruolo Niwa utilizzerà la sua esperienza per aiutare il team di Mitsubishi Aircraft Corporation a ottenere la Type Certification per lo SpaceJet M90 e completare lo sviluppo della famiglia di aeromobili SpaceJet.

FINALIZZATO IL PIANO FINANZIARIO A FAVORE DI SOUTH AFRICAN AIRWAYS – I Commissari straordinari nominati da South African Airways SOC Ltd, con il supporto del Dipartimento delle imprese pubbliche (DPE) e del Ministero del Tesoro nazionale (NT), sono riusciti ad ottenere i finanziamenti necessari per soddisfare i requisiti di liquidità della compagnia aerea per il periodo fino alla pubblicazione e all’adozione del piano di salvataggio. L’anticipo dei fondi arriva a seguito del processo di salvataggio delle attività iniziato il 5 dicembre 2019, con le banche locali che hanno fornito un ammontare iniziale di 2 miliardi di Rand, oltre alle esposizioni già esistenti. Il piano di ristrutturazione di South African Airways sarà un’opportunità per sviluppare una compagnia aerea sostenibile, competitiva ed efficiente a fianco di un partner azionario strategico che sostenga l’obiettivo del governo di conservare i posti di lavoro, ove possibile. Gli stakeholder della compagnia aerea hanno ora la certezza che il processo di salvataggio è su basi solide. Passeggeri, agenzie di viaggio, compagnie aeree partner possono ora avere la sicurezza di poter continuare a prenotare voli con South African Airways in tranquillità e con garanzie.