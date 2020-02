PNG Air ordina tre ATR 42-600S

ATR annuncia oggi al Singapore Airshow un ordine per tre velivoli ATR 42-600S da parte di PNG Air. L’accordo significa anche che PNG Air sarà launch customer per la versione STOL.

L’ATR 42-600S sarà in grado di decollare e atterrare su piste lunghe meno di 800 metri, con 40 passeggeri a bordo in standard flight conditions.

Operando attualmente con sette ATR 72-600, la compagnia aerea ha conquistato oltre il 40% del domestic market share dall’introduzione della sua flotta ATR -600 nel 2015. Questi tre nuovi aeromobili STOL sostituiranno l’attuale flotta di STOL turboprops di PNG Air.

Con molti aeromobili STOL da 30 posti della generazione attuale che stanno per terminare il loro ciclo di vita, le compagnie aeree di tutto il mondo devono sostituire questi aeromobili.

Commentando l’accordo, Paul Abbot, Chief Executive Officer of PNG Air, ha dichiarato: “Da quando abbiamo incorporato l’ATR 72-600 nella nostra flotta, PNG Air è andata sempre più rafforzandosi, beneficiando della sua efficienza poiché consuma il 40% in meno di carburante e emette il 40% in meno di CO2 rispetto a un regional jet di dimensioni simili. Quando si sono considerate le opzioni per sostituire la nostra flotta STOL esistente, i costi di manutenzione e la commonality della famiglia ATR -600 erano estremamente interessanti. Questa porterà a una maggiore efficienza sia in termini di ricambi che di addestramento dei piloti”.

Il CEO di ATR, Stefano Bortoli, ha dichiarato: “La decisione di sostituire la flotta STOL esistente con il nostro ATR 42-600S rappresenta un’acquisizione intelligente ed è un perfetto esempio del perché questo aereo è una soluzione così importante per il mercato dell’aviazione regionale. Le persone e le aziende di tutto il mondo dipendono dalla connettività fornita dagli aerei ATR. Senza una sostituzione STOL praticabile, i passeggeri di PNG Air avrebbero dovuto affrontare sfide significative per il loro stile di vita. Come compagnia aerea di successo, PNG Air ha dimostrato di comprendere l’importanza di questi collegamenti per i loro passeggeri e le comunità in cui operano”.

Con questa nuova versione ATR prevede di espandere il mercato indirizzabile del 25%, mirando a nuove rotte e al segmento STOL da 30 posti. Quasi 500 aeroporti hanno una pista compresa tra 800-1.000 metri e potrebbero accogliere l’ATR 42-600S. Quasi un terzo di queste piste si trova in Asia-Pacifico.

