Qatar Airways apre la sua nuova Premium Lounge a Singapore Changi Airport

Qatar Airways annuncia che ha aperto ufficialmente la sua nuova Premium Lounge presso Singapore Changi Airport, Terminal 1.

La nuova lounge di Singapore funge da punto di riferimento e modello per le future Premium Lounge di Qatar Airways in tutto il mondo. Con interni lussuosi e offerte migliorate, la nuova Premium Lounge mira a ridurre il divario tra business and first class lounges.

Akbar Al Baker, CEO di Qatar Airways, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di aver lanciato la nostra ultima international Premium Lounge a Singapore Changi Airport. Il design della lounge è ispirato all’architettura araba moderna, che riflette l’eredità di Qatar Airways. Qatar Airways ha già stabilito un punto di riferimento nel settore con il nostro posto in Business Class, Qsuite, ora stiamo ridefinendo il nuovo standard per le business class lounge. Vogliamo assicurarci che l’esperienza a terra offerta ai nostri passeggeri corrisponda alla nostra iconica esperienza di volo a cinque stelle. Come prima lounge Qatar Airways che segue questo concetto di design, servirà come nuovo standard per tutte le nostre Premium Lounge in futuro. Singapore segna la nostra quinta international Premium Lounge e siamo lieti di sviluppare il nostro portafoglio in tutto il mondo, offrendo lounge sofisticate, moderne e spaziose ai nostri passeggeri”.

Con una superficie di circa 700 metri quadrati per ospitare contemporaneamente oltre 85 passeggeri, la Premium Lounge è attiva tutti i giorni dalle 7:30 alle 2:00, offrendo ai passeggeri Qatar Airways Business Class un ambiente sofisticato.

Qatar Airways ha un portafoglio crescente di Premium Lounge nei mercati chiave. Queste lounges si trovano a Londra, Parigi, Beirut e Bangkok.

La compagnia aerea attualmente opera con aeromobili Airbus A350-1000 sulla rotta verso Singapore. Con tre voli giornalieri tra Singapore e Doha, l’aereo offre 327 posti in due cabine: 46 posti in Business Class Qsuite e 281 posti extra-large da 18 pollici in Economy Class.

(Ufficio Stampa Qatar Airways)