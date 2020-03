News Brevi – 29.02.2020

AMERICAN ANNUNCIA UN INVESTIMENTO DA $550 MILIONI NELLA SUA TULSA MAINTENANCE BASE – American Airlines ha annunciato che investirà 550 milioni di dollari nella sua Base Maintenance facility in Tulsa (Tech Ops – Tulsa). È la più grande Base Maintenance facility di American. Tech Ops – Tulsa ospita oltre 5.500 membri del team – 600 di queste posizioni sono state aggiunte nel 2019 – e svolge quasi la metà del lavoro di manutenzione generale della compagnia aerea. Il nuovo progetto prevede la costruzione di un nuovo widebody-capable hangar e di un base support building. L’investimento prevede anche miglioramenti all’infrastruttura esistente. Questo è il più grande investimento mai fatto in una maintenance location nella storia di American. “Tulsa è il fulcro dell’attività American da oltre 70 anni e questo investimento, insieme alle nuove posizioni che abbiamo aggiunto nel 2019, assicurerà ai nostri clienti di poter continuare a fare affidamento sulla nostra flotta come la più sicura e più affidabile per i decenni a venire”, ha dichiarato Doug Parker, Presidente e CEO di American. Il nuovo hangar di 193.000 piedi quadrati sarà in grado di contenere due velivoli widebody – o fino a sei velivoli narrowbody – e sostituirà due hangar esistenti che non possono più ospitare completamente le dimensioni degli attuali velivoli American. Il base support building di 132.000 piedi quadrati includerà uffici per i team. L’investimento richiederà circa sette anni per essere completato e comporterà aggiornamenti a quasi tutti gli edifici. La costruzione dovrebbe iniziare all’inizio del 2021 e il completamento richiederà circa 18 mesi.

BRITISH AIRWAYS: TEST DI AUTONOMOUS MOBILITY DEVICES – British Airways è diventata la prima compagnia aerea a testare fully autonomous, electric mobility devices in Nord America. Con quasi mezzo milione di clienti che necessitano di assistenza aggiuntiva ogni anno, in aumento del 10% entro il 2021, la compagnia aerea sta esplorando nuovi modi per offrire un’esperienza di viaggio senza interruzioni, tra cui i test di self-driving, self-navigating, electric vehicles dell’azienda tecnologica giapponese WHILL. I dispositivi, che sono stati testati esclusivamente dai clienti di British Airways all’aeroporto JFK di New York, sono dotati di tecnologia anticollisione e consentono ai clienti di impostare la loro destinazione preferita ovunque all’interno dell’aeroporto. Il veicolo naviga in sicurezza nel terminal senza la necessità di assistenza da parte dei compagni di viaggio o del team di supporto dell’aeroporto, attualmente responsabile per scortare i clienti dal check-in direttamente al gate di imbarco. Una volta raggiunto il gate, il dispositivo tornerà automaticamente alla docking station pronto per il cliente successivo. Ricardo Vidal, Head of Innovation, British Airways, afferma: “Nei prossimi mesi collaboreremo a un’ulteriore test presso il nostro affollato hub di casa al Terminal 5 di Heathrow per raccogliere ulteriori feedback ed esplorare l’introduzione di questa tecnologia”.