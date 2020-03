Debuttano le nuove uniformi di American Airlines

Dopo oltre tre anni di collaborazione con i team members in prima linea e i rappresentanti sindacali, oggi oltre 50.000 membri del team di American Airlines debuttano con una nuova uniform collection prodotta da Lands’ End.

“Quando abbiamo deciso di creare la nostra nuova collezione di uniformi, l’obiettivo era quello di fornire un programma leader del settore con i più alti livelli di sicurezza, input e scelta”, ha affermato Brady Byrnes, American’s Managing Director of Flight Service Base Operations. “Il lancio di oggi è il culmine di anni di input da parte dei membri del team, prove di usura durante le operazioni e massimi livelli di certificazione degli indumenti. Niente di tutto ciò sarebbe possibile senza la collaborazione dei nostri rappresentanti sindacali e, soprattutto, delle migliaia di team members che hanno fornito input e feedback lungo la strada. Questa non è solo un’uniforme per i membri del nostro team, è stata creata da loro e siamo entusiasti di voltare pagina”.

Attraverso questa partnership con Lands’ End, American ha consegnato una collezione rinnovata con un nuovo colore, Aviation Blue, camicie e accessori unici per ciascun workgroup.

“Siamo orgogliosi di collaborare con la più grande compagnia aerea del mondo per offrire una uniform collection innovativa e unica nel suo genere”, ha dichiarato Joe Ferreri, Senior Vice President of Lands’ End Business Outfitters. “I membri del team di American hanno svolto un ruolo fondamentale nella creazione di questa collezione, ed è stato un viaggio entusiasmante per arrivare fino a oggi”.

American garantisce lo STANDARD 100 by OEKO-TEX certification su ogni capo in tutte le sue uniform collections. STANDARD 100 è un independent testing and certification system per abbigliamento, accessori e qualsiasi prodotto realizzato con tessuto.

Per aiutare a creare la nuova collezione, American ha formato un Frontline Uniform Advisory Team, che ha preso decisioni chiave come il colore del tessuto e il design della collezione. La compagnia ha anche arruolato oltre 1.000 team members in prima linea per testare sul campo la collezione sei mesi prima di passare alla produzione. Ad essi è stato chiesto di votare su determinate decisioni di progettazione lungo il percorso, oltre a fornire feedback.

Oltre 1,7 milioni di pezzi sono stati prodotti per questo programma.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)