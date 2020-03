News Brevi – 09.03.2020

FINNAIR INTRODUCE FLESSIBILITA’ NELLE PRENOTAZIONI – A causa dell’attuale epidemia di coronavirus, Finnair desidera offrire la flessibilità necessaria per apportare cambiamenti alle prenotazioni e ha aggiornato la propria politica di modifica dei biglietti. Ciò significa che ora si possono effettuare anche nuove prenotazioni a marzo e aprile in tutta tranquillità. Si possono modificare le date del proprio viaggio in modo elastico senza costi aggiuntivi e viaggiare fino al 30 novembre 2020, se: la prenotazione è stata effettuata al più tardi il 30 aprile 2020; la data di partenza del viaggio prenotato è antecedente al 30 novembre 2020; il volo è operato e commercializzato da Finnair sul biglietto Finnair; ci sono posti disponibili sul nuovo volo scelto; la modifica verrà effettuata entro il 30 novembre 2020. Se si desidera apportare modifiche ai voli e scegliere una data successiva per il viaggio, va contattato il servizio clienti Finnair o la propria agenzia di viaggio. Finnair è a servizio della propria clientela anche su Twitter @FinnairHelps, sulle pagine Facebook e tramite chat su https://www.finnair.com/it-it. L’elenco completo dei voli cancellati da Finnair e le condizioni applicate a seguito del coronavirus possono essere reperite sul sito www.finnair.com/info.

REBOOKING FLESSIBILE PER ETIHAD AIRWAYS – Etihad Airways offre ai viaggiatori la massima tranquillità quando effettuano la prossima prenotazione consentendo una data o un cambio di destinazione gratuiti per tutti i voli prenotati tra l’8 marzo e il 7 aprile 2020. Valido per viaggi dal 22 marzo 2020, l’offerta è applicabile a tutte le tariffe. Verrà applicata la differenza tariffaria derivante dalla nuova prenotazione/rerouting.

CORONAVIRUS: A FIUMICINO E CIAMPINO TERMOSCANNER DI ULTIMA GENERAZIONE ANCHE PER I PASSEGGERI IN PARTENZA – Aeroporti di Roma informa che, nel rispetto delle disposizioni del Ministero della Salute, negli scali di Fiumicino e Ciampino sono stati installati termoscanner di ultima generazione anche per i controlli della temperatura corporea dei passeggeri in partenza per destinazioni extra Schengen. I nuovi rilevatori si aggiungono a quelli già disponibili dal 4 febbraio scorso per i passeggeri in arrivo. In questo momento sono operativi presso gli aeroporti della Capitale 33 apparati termoscanner.

ETIHAD AIRWAYS LANCIA I VOLI VERSO VIENNA – Etihad Airways lancerà nuovi voli giornalieri programmati tutto l’anno per Vienna utilizzando un Boeing 787-9 Dreamliner a due classi. Il servizio inizialmente opererà con quattro voli settimanali tra il 22 maggio e il 30 giugno. Etihad sta introducendo il nuovo servizio per offrire una maggiore scelta e praticità ai viaggiatori tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Austria e per promuovere il turismo inbound diretto ad Abu Dhabi. Le partenze sono state opportunamente programmate per arrivare la mattina presto a Vienna e per collegarsi in entrambe le direzioni, via Abu Dhabi, ai gateway attraverso la rete Etihad, tra cui GCC, Sud-est asiatico e Australia. Robin Kamark, Chief Commercial Officer, Etihad Aviation Group, ha dichiarato: “Vienna è il più grande mercato non servito di Abu Dhabi e l’annuncio di questa rotta porta il numero delle nostre destinazioni passeggeri europee a 22. L’Austria è un importante partner commerciale e turistico per gli Emirati Arabi Uniti e i nuovi voli ci consentiranno di trarre vantaggio dalla crescente domanda commerciale e di svago tra i due paesi”. I voli opereranno quattro volte a settimana fino al 30 giugno, tutti i giorni dal 1° luglio al 31 agosto, cinque volte a settimana dal 1° settembre al 30 novembre e tutti i giorni dal 1° dicembre in poi.

AIRBUS: LANCIATA CON SUCCESSO LA PIATTAFORMA BARTOLOMEO – La piattaforma Bartolomeo costruita da Airbus è stata lanciata con successo il 6 marzo da Cape Canaveral, Florida, Stati Uniti. Bartolomeo è ora in viaggio verso la International Space Station (ISS) e sarà installato al di fuori del Columbus Laboratory, il modulo europeo della ISS costruito da Airbus. Andreas Hammer, Head of Space Exploration di Airbus, ha dichiarato: “Questa piattaforma unica offrirà nuove applicazioni di osservazione della Terra e offrirà alle aziende e agli istituti di ricerca l’opportunità unica di esplorare il loro progetto rapidamente e facilmente nello spazio”. Bartolomeo è finanziato da Airbus e sarà gestito con il sostegno dell’European Space Agency (ESA). La piattaforma può ospitare fino a 12 payload slots diversi, fornendo loro un alimentatore e la trasmissione dei dati sulla Terra.

BRITISH AIRWAYS: RECORD PER SPORT RELIEF – La settimana di eventi di raccolta fondi Sport Relief di British Airways ha ottenuto un Guinnes World Record per il velivolo più pesante portato oltre 100 metri da una squadra (mista), composta da colleghi e celebrità sportive. Il supporto di British Airways per Sport Relief rientra nella partnership di beneficenza della compagnia aerea con Comic Relief, Flying Start, che si concentra sull’aiutare i giovani svantaggiati nelle comunità di tutto. Il team di 90 persone ha trainato il nuovo A350 della compagnia aerea oltre i 100m. Il velivolo pesava 182,9 tonnellate, aiutando il team a battere il record attuale di 180 tonnellate.

ETIHAD AIRWAYS SIGLA L’IMPEGNO CON IATA PER L’UGUAGLIANZA DI GENERE – Etihad Airways celebra la Giornata internazionale della donna impegnandosi ad aumentare la propria forza lavoro femminile del 25% nei prossimi cinque anni – la prima compagnia aerea del paese a prendere questo impegno. Ciò segue la campagna volontaria “25by2025” dell’International Air Travel Association (IATA) che mira a migliorare l’equilibrio di genere nel settore dell’aviazione. Attualmente, oltre il 36% dei dipendenti di Etihad in posizioni manageriali e metà dell’UAE national staff sono donne. Ibrahim Nassir, Etihad’s Chief Human Resources & Organisational Development Officer, aggiunge: “In Etihad, uno dei nostri punti di forza è la diversità dei nostri piloti di livello mondiale. Siamo inoltre lieti che la nostra pipeline di donne pilota, che contribuiscono in modo significativo sia a Etihad che alla nostra comunità, stia crescendo rapidamente e questo è qualcosa su cui continueremo a investire”.

EMIRATES: IMPEGNO PER FORNIRE TRANQUILLITA’ AI VIAGGIATORI – Emirates informa: “In risposta agli ultimi sviluppi dell’epidemia COVID-19 in tutto il mondo, Emirates sta compiendo ulteriori passi che vanno al di là dei requisiti di settore e normativi per garantire la salute e il comfort dei propri clienti e offrire loro sicurezza e tranquillità durante il loro viaggio. Su tutti gli aeromobili in partenza dall’hub di Dubai, Emirates ha implementato per precauzione una maggiore pulizia e una completa disinfezione di tutte le cabine. Tutti gli aeromobili Emirates sono dotati di HEPA cabin air filters che hanno dimostrato di filtrare il 99,97% dei virus, oltre a polvere, allergeni e microbi dall’aria ricircolata nella cabina e in cockpit, il che aiuta a fornire un ambiente più sicuro, più sano e più confortevole per i passeggeri e l’equipaggio. Emirates offre inoltre ai clienti in tutto il suo network maggiore flessibilità, con la possibilità di modificare le date del viaggio senza costi di modifica e riemissione. La presente politica di esonero si applica a tutti i biglietti prenotati dal 7 marzo al 31 marzo 2020. Visitare emirates.com per maggiori dettagli”.

SI RAFFORZA LA PARTNERSHIP TRA AMADEUS E AIR EUROPA – Con la scelta di un consolidamento sempre più orientato al digitale, Air Europa ha firmato un accordo con Amadeus atto a rafforzare sia la propria tecnologia che la distribuzione. L’obiettivo della nuova partnership è di migliorare il flusso di vendita nei confronti delle agenzie di viaggio grazie all’adozione di nuove soluzioni quali Amadeus Digital Experience Suite, Altéa Inventory, Altéa Reservations Desktop Web e Amadeus B2B Wallet Partner Pay – e il rinnovo di Altéa, Departure Control e Reservations. Questi accordi IT sono volti a continuare a distribuire i contenuti di Air Europa su più canali con l’obiettivo e l’ambizione, da parte della compagnia aerea, di espandersi in tutto il mondo, oltre a garantire un’eccellente customer experience.

NUOVA NOMINA PER EMIRATES – Emirates ha annunciato la nomina di Shahreyar Nawabi come Senior Vice President Legal, Compliance & Privacy. Nel suo ruolo ampliato, Nawabi, guiderà i crescenti sforzi di compliance di Emirates a livello globale, che riflettono le complessità e i requisiti in continua evoluzione riguardo requirements for legal compliance and risk management, inclusa la proliferazione delle normative sulla privacy in tutto il mondo. Nawabi continuerà a guidare e gestire i team legali che supportano Emirates Airline per supportare la strategia aziendale e commerciale della compagnia aerea a livello globale e mantiene anche la sua nomina a Data Privacy Officer del Gruppo.

AIR FRANCE E’ SEMPRE PIU’ IMPEGNATA PER L’UGUAGLIANZA E LA PARITA’ DI GENERE – Consapevole del suo ruolo, Air France ha un impegno di lunga data nella promozione della parità di genere all’interno dei propri team, ma anche nel promuovere una dinamica positiva nelle regioni in cui opera. Air France privilegia la parità retributiva tra uomini e donne. Dal 2008, l’azienda ha adottato misure di recupero salariale per ridurre il divario retributivo tra uomini e donne all’interno dell’azienda (per lavoro comparabile, anzianità e competenze). Nel quadro del quinto accordo triennale firmato con le parti sociali sulla parità di genere sul luogo di lavoro, la società ha assunto un impegno più ambizioso per ridurre in modo significativo il numero di donne interessate da questi divari salariali entro la fine dell’accordo (2021).

NUOVO RICONOSCIMENTO PER QATAR AIRWAYS CARGO – Qatar Airways Cargo è stata insignita del premio “International Cargo Airline of the Year” all’evento STAT Times Grand Gala Awards tenutosi al Grand Hyatt di Mumbai il 26 febbraio 2020. L’evento biennale si tiene in concomitanza con l’Air Cargo India exhibition and conference. Peter Penseel, Senior Vice President Cargo Sales and Network Planning, ha ricevuto il premio per conto del vettore cargo: “È stato un viaggio lungo, sorprendente e stimolante diventare la principale compagnia aerea cargo a livello globale e vorremmo ringraziare tutti i nostri clienti per aver riposto la loro fiducia in noi. Un ringraziamento speciale va anche ai nostri team dedicati a livello globale che non mancano mai di stupirci ogni giorno”. Con 13 belly-hold services e voli cargo per sette destinazioni in India, Qatar Airways Cargo sta espandendo la propria presenza nel paese.