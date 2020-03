Wizz Air nominata compagnia aerea dell’anno 2020 da ATW

Wizz Air annuncia di essere stata nominata Compagnia aerea dell’anno 2020 da Air Transport World, media brand leader al servizio delle esigenze di informazione delle compagnie aeree globali e delle comunità del trasporto aereo commerciale. Gli ATW Airline Industry Achievement Awards sono il riconoscimento più ambito che una compagnia aerea può ricevere. Premiano le persone e le organizzazioni che si sono distinte per prestazioni eccezionali, innovazione e servizio superiore.

Quella di quest’anno sarà la 46° edizione degli ATW AIA Awards e, per la prima volta nella storia, il premio più prestigioso di Airline of the Year è stato assegnato a un vettore a bassissimo costo, che elegge Wizz Air il primo LCC europeo a ricevere un riconoscimento così elevato.

Il premio Compagnia aerea dell’anno 2020 sarà assegnato come massima onorificenza alla 46° cerimonia annuale di premiazione del settore aeronautico ATW, il 2 giugno a Vienna, in Austria. L’elenco completo dei vincitori del 2020 sarà annunciato a breve.

Wizz Air è stata fondata a Budapest nel 2003 e sotto la guida del CEO József Váradi è diventata la compagnia aerea a più rapida crescita in Europa e la principale compagnia low cost dell’Europa centrale e orientale. Anno dopo anno, Wizz Air ha saputo stimolare le economie locali e aumentare i tassi di occupazione, raggiungendo una redditività da record e alti livelli di liquidità ed evidenziando una resilienza commerciale senza pari nell’estremamente competitivo mercato europeo. La strategia di crescita e la competitività di Wizz Air hanno più che triplicato il suo capitale di mercato rispetto alla iniziale offerta pubblica del 2015. Wizz Air è anche fortemente impegnata nei confronti dell’ambiente, delle persone e delle diversità.

József Váradi, Amministratore Delegato di Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo onorati di essere i primi in assoluto come compagnia aerea a bassissimo costo a ricevere il premio ATW Airline of the Year. WIZZ è stata fondata con lo scopo di costruire un futuro in cui tutti abbiano la libertà di viaggiare e questo premio chiaramente dimostra che i prezzi bassi possono essere offerti garantendo al contempo il nostro eccellente servizio clienti e il superamento delle aspettative della nostra clientela. Negli ultimi anni, abbiamo raggiunto tassi di crescita da record, oltre a una redditività più elevata che mai, sottolineando la nostra impareggiabile resilienza commerciale in un mercato fortemente competitivo. Le nostre eccezionali performance finanziarie, così come la nostra costante attenzione ai tre pilastri fondamentali della nostra attività – ambiente, persone ed economia – stanno rapidamente aprendo la strada al raggiungimento del nostro obiettivo di 300 aerei di nuova generazione entro il 2027, una flotta con la quale continueremo a guidare l’innovazione, nonché l’efficienza ambientale ed economica nel settore aereo”.

“Wizz Air merita di essere selezionata come Compagnia Aerea dell’anno 2020 da ATW. Ci congratuliamo con József e il suo team per l’innovazione e la passione a sostegno del loro mantra per la costruzione di un futuro in cui tutti abbiano la libertà di viaggiare”, ha affermato Karen Walker, caporedattore presso ATW.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)