Austrian Airlines sospende temporaneamente le operazioni

Austrian Airlines, compagnia aerea di Lufthansa Group, sospenderà temporaneamente le scheduled flight operations a partire da giovedì 19 marzo 2020. Austrian Airlines sta quindi reagendo alle restrizioni all’ingresso imposte da molti paesi in risposta alla massiccia diffusione del coronavirus.

Per il momento, l’ultimo volo con numero di volo OS 066 atterrerà a Vienna da Chicago alle 8:20 del 19 marzo. Fino ad allora, le operazioni di volo devono essere ridotte in modo controllato e strutturato al fine di riportare a casa tutti i passeggeri e gli equipaggi, se possibile. Inizialmente Austrian Airlines annullerà tutti i voli fino al 28 marzo 2020 e, se possibile, i passeggeri che hanno prenotato un volo con Austrian Airlines durante questo periodo verranno riprenotati su altre compagnie aeree.

Inoltre, le compagnie aeree di Lufthansa Group ridurranno ulteriormente il loro programma a corto e lungo raggio. Le cancellazioni, che saranno pubblicate già domani, 17 marzo, porteranno a un forte declino del servizio a lungo raggio, specialmente in Medio Oriente, Africa e Centro e Sud America. Complessivamente, la capacità di Lufthansa Group sulle rotte a lungo raggio sarà ridotta fino al 90%. Un totale di 1.300 collegamenti settimanali erano originariamente previsti per l’estate 2020.

Anche in Europa il programma di volo sarà ulteriormente ridotto. A partire da domani, sarà ancora offerto circa il 20% della capienza prevista inizialmente. Inizialmente, circa 11.700 voli settimanali a corto raggio erano previsti per l’estate 2020 con le compagnie aeree di Lufthansa Group. Le cancellazioni aggiuntive saranno pubblicate nei prossimi giorni e i passeggeri saranno informati di conseguenza.

Nonostante le cancellazioni su larga scala, Lufthansa, Eurowings e Austrian Airlines hanno programmato più di 20 voli speciali con oltre 6.000 ospiti con breve preavviso per far volare i passeggeri e i vacanzieri a casa. Gli aeromobili wide-body, ovvero Boeing 747 e 777 e Airbus A350, vengono utilizzati per offrire la massima capacità possibile su questi voli di ritorno.

Poiché migliaia di cittadini tedeschi, austriaci, svizzeri e belgi sono ancora in attesa di tornare nei loro paesi di origine, le compagnie aeree di Lufthansa Group hanno preso accordi per ulteriori voli di evacuazione e sono in stretto contatto con i governi dei loro paesi di origine in merito.

Carsten Spohr, Chairman of the Executive Board of Deutsche Lufthansa AG, ha dichiarato: “Ora non si tratta più di questioni economiche, ma della responsabilità delle compagnie aeree come parte dell’infrastruttura critica nei loro paesi di origine”.

Lufthansa lavorerà con aeroporti e controllori del traffico aereo per sviluppare un concetto coordinato per il mantenimento dell’infrastruttura critica.

Il nuovo orario per tutte le compagnie aeree di Lufthansa Group sarà inizialmente valido fino al 12 aprile 2020. I passeggeri di Lufthansa Group che pianificano un viaggio nelle prossime settimane sono invitati a verificare lo stato attuale del rispettivo volo sul sito Web della propria compagnia aerea prima della partenza. Se esistono possibilità di riprenotazione, i passeggeri interessati saranno informati in modo proattivo sulle alternative, purché abbiano fornito i loro dati di contatto online. Inoltre si applicano le condizioni di cambio di prenotazione attualmente modificate. I clienti possono trovare maggiori informazioni a riguardo su lufthansa.com.

Attualmente Lufthansa Group sta ricevendo un numero eccezionalmente elevato di chiamate presso i Service Centers e presso le stazioni. “Lavoriamo costantemente per aumentare la capacità di soddisfare questa domanda. Tuttavia, al momento ci sono lunghi tempi di attesa. I passeggeri possono utilizzare le ampie opzioni di cambio prenotazione e self-service sui siti Web delle compagnie aeree in alternativa ai Service Centers”, informa Lufthansa Group.

A differenza delle compagnie aeree passeggeri, Lufthansa Cargo è stata finora in grado di operare tutti i suoi voli previsti, ad eccezione delle cancellazioni verso la Cina continentale. La consociata di Lufthansa Group continuerà a fare tutto il possibile per mantenere le operazioni di volo della propria flotta cargo e supportare così le catene di approvvigionamento globali. Soprattutto durante l’attuale crisi, la logistica e quindi anche il trasporto aereo sono di fondamentale importanza.

“In quanto vettore nazionale austriaco, siamo consapevoli della nostra responsabilità e coopereremo con il governo e cercheremo di portare a casa il maggior numero possibile di austriaci”, afferma Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines.

Il CCO di Austrian Airlines, Andreas Otto, chiede a tutti i clienti di essere pazienti. “I nostri dipendenti stanno facendo del loro meglio per elaborare le richieste il più rapidamente possibile. Tuttavia, vi sono tempi di attesa più lunghi a causa dell’elevato volume di richieste. Per questo motivo, ti chiedo gentilmente di mostrare pazienza. Siate certi che nessuno sarà deluso qui. Tutte le richieste dei clienti saranno gestite da noi”, afferma.

Austrian Airlines è in contatto con il Ministero federale austriaco per gli affari europei e internazionali per chiarire le questioni relative alle operazioni di ulteriori voli di evacuazione per riportare gli austriaci a casa.

Il 6 marzo 2020 Austrian Airlines ha presentato una domanda per short-time work riguardante l’intera compagnia. Attualmente sta negoziando un accordo con il comitato aziendale per adeguarsi.

Nel frattempo, Austrian Airlines si sta preparando a rilanciare le operazioni dopo la crisi. La compagnia aerea sta adottando un approccio flessibile per riavviare il business “in modo che possiamo essere pronti a partire il più presto possibile una volta recuperata la domanda”, spiega il CEO Alexis von Hoensbroech. “Questo non è un ‘goodbye’, è un ‘servus’ and ‘see you later’ “.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Austrian Airlines)