News Brevi – 16.03.2020

IL DIVIETO NAZIONALE SUI VIAGGI IN POLONIA OBBLIGA WIZZ AIR A SOSPENDERE TUTTI I VOLI POLACCHI – Wizz ha annunciato oggi che, a seguito delle restrizioni di viaggio imposte a tutti i voli stranieri, in vigore a partire dalle 00:00 del 15 marzo 2020, la compagnia aerea ha sospeso tutti i suoi voli da e per la Polonia fino a nuovo avviso. Le restrizioni di viaggio sono state decise come risposta per minimizzare la diffusione della pandemia di COVID-19. A partire dalle 00:00 ora locale del 15 marzo 2020, nessun cittadino straniero potrà entrare in Polonia, mentre i cittadini polacchi che arrivano dall’estero verranno messi in quarantena. I passeggeri con prenotazioni oggetto di sospensioni di volo verranno automaticamente informati via e-mail, nel caso in cui i clienti avessero prenotato direttamente su wizzair.com o tramite l’app mobile della compagnia aerea. Il 120% della tariffa originale verrà automaticamente accreditato sull’account WIZZ del cliente e l’importo potrà essere riutilizzato nei prossimi 24 mesi per l’acquisto di prodotti e servizi Wizz Air. I passeggeri possono anche optare per un rimborso in contanti – che richiederà più tempo per il completamento – e saranno informati delle fasi necessarie per il trasferimento bancario o su carta di credito in un’e-mail separata. In questo caso, i clienti avranno diritto solo al 100% della tariffa originale. I passeggeri che hanno effettuato le prenotazioni tramite agenzie di viaggio – comprese le agenzie di viaggio online – dovranno mettersi in contatto con l’agenzia stessa attraverso la quale hanno acquistato i biglietti.

QANTAS GROUP INTRODUCE FLESSIBILITA’ PER IL CAMBIO VOLO – Qantas e Jetstar hanno introdotto una maggiore flessibilità per i clienti che desiderano modificare i propri piani di viaggio, in seguito all’aumento delle restrizioni di viaggio attuate da vari governi in tutto il mondo a causa dell’evolversi della situazione del Coronavirus. Queste modifiche si applicano a tutti i voli nazionali e internazionali per Qantas, QantasLink e Jetstar (compresi i servizi domestici Jetstar in Nuova Zelanda e i voli Jetstar Asia tra Darwin e Singapore). I clienti con prenotazioni esistenti su qualsiasi volo nazionale o internazionale fino al 31 maggio 2020 che non desiderano più viaggiare, possono annullare il proprio volo e conservare il valore della prenotazione come credito di viaggio. Questo deve essere elaborato entro il 31 marzo 2020. Per le nuove prenotazioni, i clienti che effettuano una nuova prenotazione nazionale o internazionale e successivamente decidono di non voler più viaggiare, possono annullare il volo e conservare il valore della prenotazione come credito di viaggio Qantas o Jetstar. Questo vale per le prenotazioni effettuate dal 10 marzo 2020 al 31 marzo 2020 per i viaggi entro il 31 maggio 2020. Questa politica sostituisce la precedente politica di rinuncia alle tasse di modifica annunciata il 10 marzo. Per maggiori informazioni e per i dettagli consultare il sito Qantas.

L’ORION SPACECRAFT PER LA MISSIONE ARTEMIS I COMPLETA CON SUCCESSO I MAJOR TESTING – L’Orion spacecraft per la missione Artemis I della NASA ha completato con successo diversi mesi di simulated space environment System level testing nella NASA-owned thermal vacuum chamber a Plum Brook Station in Ohio. I test sono stati condotti in due fasi; un 47 day thermal vacuum test e un 14 day electromagnetic compatibility and interference test, in condizioni ambientali che simulano entrambe le condizioni che il veicolo spaziale incontrerà durante il suo viaggio verso la Luna e ritorno sulla Terra. Andreas Hammer, Head of Space Exploration di Airbus, ha dichiarato: “Oggi ha segnato un’importante pietra miliare per la Artemis I mission verso la luna. Abbiamo dimostrato ai nostri clienti ESA e NASA che l’European Service Module, progettato e costruito dai nostri ingegneri a Brema – supportato da aziende in 10 paesi europei – soddisfa i requisiti per resistere alle dure condizioni nello spazio. Il programma Artemis farà atterrare la prima donna e il prossimo uomo sulla Luna e li riporterà sani e salvi sulla Terra, siamo orgogliosi di contribuire a questo sforzo con tutto il nostro know-how, competenza e passione”. I team di ingegneri di Airbus, European Space Agency (ESA), Lockheed Martin e NASA sono soddisfatti dei risultati di questo test cruciale, che dimostra che il veicolo spaziale è adatto a navigare in sicurezza attraverso le condizioni estreme che sperimenterà nello spazio. Orion verrà trasportato di nuovo al Kennedy Space Center per sottoporsi a ulteriori test e preparare la navicella spaziale per l’integrazione con il razzo Space Launch System, iniziando la prossima era di esplorazione. L’ESA European Service Module, costruito da Airbus, fornirà propulsion, power, air and water per gli astronauti, oltre al thermal control dell’intero veicolo spaziale. Artemis I viaggerà intorno alla Luna e tornerà sulla Terra. Airbus a Brema sta già costruendo il secondo Orion Service Module per Artemis II, dove gli astronauti voleranno sulla Luna e torneranno sulla Terra per la prima volta.