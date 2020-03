News Brevi – 17.03.2020

EBAA E NBAA CANCELLANO L’EUROPEAN BUSINESS AVIATION CONVENTION & EXHIBITION 2020 (EBACE2020) – L’European Business Aviation Association (EBAA) e la National Business Aviation Association (NBAA) hanno annunciato oggi la decisione di annullare la European Business Aviation Convention & Exhibition 2020 (EBACE2020), a causa di preoccupazioni legate al rapido sviluppo del Coronavirus (COVID-19). L’evento doveva svolgersi a Ginevra dal 26 al 28 maggio 2020. Entrambi i business aviation groups hanno monitorato da vicino la situazione e gli annunci dei governi e delle autorità mediche negli Stati Uniti e in Europa. La decisione delle organizzazioni partner è arrivata quando le autorità svizzere hanno annunciato che tutti gli eventi di oltre 100 persone saranno banditi fino almeno al 30 aprile. Le autorità svizzere hanno anche affermato che avrebbero reintrodotto i controlli alle frontiere Schengen. Ed Bolen, presidente e CEO di NBAA, ha dichiarato: “Come per tutti gli eventi NBAA, consideriamo i nostri partecipanti come partner, la cui salute e benessere sono la nostra principale preoccupazione. Questa priorità è al centro della nostra decisione di annullare EBACE2020”. Athar Husain Khan, EBAA Secretary-General, ha dichiarato: “Questa è la decisione più difficile che l’EBAA Management and Board of Governors hanno dovuto prendere negli anni. Ma date le circostanze senza precedenti, non avevamo altra scelta. Dobbiamo fare tutto il possibile per proteggere dall’esposizione a COVID-19 e mitigare qualsiasi rischio associato alla diffusione del virus”.

UKRAINE INTERNATIONAL AIR LINES SOSPENDE TUTTI I VOLI INTERNAZIONALI DI LINEA – Sulla base della decisione del Governo ucraino di vietare temporaneamente l’ingresso di stranieri in Ucraina per contrastare la diffusione di Covid-19, Ukraine International sospende tutti i voli internazionali di linea dalle 00:00 del mattino del 17 marzo al 31 marzo 2020. Dal momento che la quarantena è stata introdotta dal Governo dell’Ucraina fino al 3 aprile 2020, si consiglia ai passeggeri che prevedono di volare a partire dal 1° aprile di tenersi aggiornati sull’orario e sullo stato dei voli sul sito www.flyuia.com. Martedì 17 marzo, Ukraine International opererà alcuni voli internazionali in arrivo a Kiev. Saranno accettati a bordo solo i cittadini ucraini e gli stranieri con permesso di soggiorno permanente o temporaneo. Tra il 17 e il 31 marzo, Ukraine International opererà voli nazionali, voli charter per riportare i turisti ucraini in Ucraina, così come voli di evacuazione e voli tecnici, se necessario. I passeggeri dei voli cancellati saranno contattati individualmente via e-mail e/o SMS e saranno informati della possibilità di ri-prenotare gratuitamente i loro biglietti sui voli dopo il 31 marzo.

AIRBUS MONITORA DA VICINO LA SITUAZIONE – Airbus informa: “Airbus SE continua a monitorare da vicino l’evoluzione del virus COVID-19 in tutto il mondo e valuta costantemente la situazione, l’impatto su dipendenti, clienti, fornitori e aziende. A seguito dell’attuazione di nuove misure in Francia e Spagna per contenere la pandemia di COVID-19, Airbus ha deciso di sospendere temporaneamente le attività di produzione e assemblaggio presso i suoi siti francesi e spagnoli in tutta l’azienda per i prossimi quattro giorni. Ciò consentirà un tempo sufficiente per attuare rigorose condizioni di sicurezza in termini di igiene, pulizia e auto-distanziamento, migliorando al contempo l’efficienza delle operazioni nelle nuove condizioni di lavoro. In quei paesi, la Società continuerà anche a massimizzare il lavoro a casa, ove possibile. Tali misure saranno attuate localmente in coordinamento con le parti sociali. Airbus sta inoltre collaborando con i suoi clienti e fornitori per ridurre al minimo l’impatto di questa decisione sulle operazioni. Airbus aggiorna continuamente la propria sicurezza sul lavoro e le raccomandazioni di viaggio a dipendenti, clienti e visitatori, secondo gli ultimi sviluppi. Airbus sta seguendo le indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e delle autorità sanitarie nazionali”.

VIAGGIARE IN SARDEGNA – Aeroporti di Roma comunica: “Si informano i passeggeri che per muoversi verso la Sardegna è necessario richiedere l’autorizzazione all’imbarco 48 ore prima della partenza del volo, compilando il modulo disponibile sul sito web della Regione Sardegna. L’autorizzazione verrà rilasciata entro 12 ore dalla partenza e dovrà essere presentata al momento dell’imbarco del volo”.

QANTAS GROUP: ULTERIORI TAGLI AI PROGRAMMI INTERNAZIONALI E NAZIONALI – A seguito di cali significativi nella domanda di viaggi a causa del Coronavirus e di nuove restrizioni governative in diverse giurisdizioni negli ultimi giorni, Qantas e Jetstar faranno ulteriori e ampi tagli ai programmi di volo nazionali e internazionali. Gradualmente dalla fine di marzo 2020 in poi la Group International capacity totale sarà ridotta di circa il 90% fino almeno alla fine di maggio 2020. Ciò è in aumento rispetto a una riduzione del 23% per il quarto trimestre dell’anno fiscale 2010 annunciata la scorsa settimana e riflette ampiamente l’impatto della domanda. La Group Domestic capacity totale sarà ridotta di circa il 60% fino almeno alla fine di maggio 2020. Si tratta di un aumento significativo rispetto alla riduzione del 5% per il quarto trimestre dell’esercizio fiscale 2010 e riflette un rapido declino della domanda. Ciò rappresenta la messa a terra di circa 150 aeromobili, compresa quasi tutta la wide-body fleet del Gruppo. I tagli precedentemente annunciati in atto da fine maggio a metà settembre rimangono in vigore e probabilmente aumenteranno, a seconda della domanda. Il dettaglio di questi cambiamenti in Qantas e Jetstar è attualmente in fase di elaborazione e verrà annunciato nei prossimi giorni. Nonostante i profondi tagli, verrà mantenuto il ruolo fondamentale del vettore nel trasporto di persone e merci sulle principali rotte internazionali, nazionali. La flotta cargo di Qantas continuerà ad essere pienamente utilizzata. Qantas Group deve far fronte a un significativo surplus di manodopera nelle sue operazioni. Il Gruppo sta lavorando per gestire questo impatto il più possibile, anche attraverso l’uso di congedi retribuiti e non retribuiti. Ciò si aggiungerà alle misure già annunciate, tra cui tre mesi di mancato pagamento per CEO e Chairman, significativi tagli agli stipendi per i Group Executive Management and Board members, la cancellazione dei premi annuali e un riacquisto fuori mercato. Il Gruppo ha emesso ampie agevolazioni per i clienti che desiderano sospendere i loro piani di viaggio. Info sul sito web di Qantas.

BOMBARDIER: PROVVEDIMENTI E MISURE PER LA SICUREZZA DI DIPENDENTI, FORNITORI E CLIENTI – Bombardier comunica: “Mentre le misure per combattere l’epidemia di coronavirus (COVID-19) sono aumentate in tutto il mondo, Bombardier sta prendendo provvedimenti per proteggere i propri dipendenti, clienti e fornitori e fare la nostra parte per limitare la diffusione del virus. Come sempre, la salute e la sicurezza delle nostre persone è la nostra prima priorità e ci impegniamo ad attuare le misure necessarie per proteggere i nostri dipendenti in tutto il mondo, mantenendo i nostri impegni con i clienti e garantendo operazioni di servizio sicure, responsabili e continue in tutto il mondo. Ad oggi, queste misure hanno incluso l’implementazione di restrizioni di viaggio a livello globale, aumentando la frequenza delle nostre rigorose misure di pulizia nei nostri uffici, siti di produzione e strutture di manutenzione e adottando ulteriori misure specifiche per paese e posizione che rispettano le linee guida e le restrizioni locali, come chiedere ai dipendenti che possono lavorare da casa di farlo. Stiamo monitorando attentamente questa situazione e ci impegniamo a continuare a fare ciò che è necessario e a comunicare regolarmente con i nostri dipendenti, fornitori e clienti, mentre navighiamo insieme in questi tempi straordinari”.

BOEING INDIRIZZA PER IL TELELAVORO – Boeing counica: “Boeing ha pubblicato una guidance aggiornata, indirizzando tutti i dipendenti che sono in grado di svolgere il proprio lavoro da casa in modo efficace ad effettuare il telelavoro fino a nuovo avviso. Alcuni siti Boeing erano già parzialmente o completamente operativi secondo queste linee guida in conformità con i mandati del governo locale o nazionale. La produzione continua in questo momento e l’azienda ha migliorato le procedure di pulizia negli spazi di lavoro, nelle aree comuni e sulle superfici. Stiamo valutando la sicurezza di tutti i nostri siti e il loro allineamento con gli orientamenti del governo locale, statale e nazionale, mentre monitoriamo costantemente questa situazione in evoluzione. La leadership in ciascuno dei nostri siti sta lavorando a stretto contatto con i dipendenti per implementare la guidance e prenderà tutte le decisioni necessarie per seguire l’evoluzione e garantire la salute e il benessere dei loro team e comunità”.

BOEING: CAMBIAMENTI NEL SETTORE HUMAN RESOURCES – Boeing ha annunciato oggi che Heidi Capozzi, senior vice president of Human Resources, lascerà l’azienda all’inizio di aprile per perseguire un’altra opportunità. A seguito di una transizione ordinata, Wendy Livingston, attualmente vice president, Corporate Human Resources, sostituirà Capozzi a titolo provvisorio fino a quando non verrà nominato un successore permanente. “Per più di un decennio, Heidi ha dimostrato un profondo impegno nel coinvolgere e ispirare la nostra gente, rafforzare la nostra cultura e sostenere la nostra attività”, ha dichiarato David Calhoun, Presidente e CEO di Boeing. “Durante questo periodo, ha anche creato un team di risorse umane di livello mondiale e ha contribuito a elevare Boeing come datore di lavoro di prima scelta a livello globale. Dobbiamo a Heidi una sincera gratitudine per tutto ciò che ha realizzato e le auguriamo ogni bene mentre persegue una nuova opportunità”. “Wendy è un comprovato leader delle risorse umane che porta forte conoscenza commerciale e dei clienti, vasta esperienza e passione per lo sviluppo dei dipendenti e della leadership in questo ruolo provvisorio”, ha affermato Calhoun. “Sono grato a Wendy per il suo servizio e supporto durante questa transizione”.

BOEING: L’INDUSTRIA STA AFFRONTANDO UNA SFIDA URGENTE – Boeing afferma: “L’industria aerospaziale americana – che supporta oltre 2,5 milioni di posti di lavoro e 17.000 fornitori – sta affrontando una sfida urgente derivante dalla pandemia di coronavirus. Le prospettive a lungo termine per l’industria sono ancora forti, ma fino a quando il traffico passeggeri globale non tornerà ai livelli normali, stiamo prendendo provvedimenti per gestire la pressione sulla nostra attività. Stiamo sfruttando tutte le nostre risorse per sostenere le nostre operazioni. Nel frattempo, un pronto accesso a breve termine alla liquidità pubblica e privata sarà uno dei modi più importanti per le compagnie aeree, gli aeroporti, i fornitori e i produttori per raggiungere la ripresa e apprezziamo il modo in cui l’Amministrazione e il Congresso si stanno impegnando con tutti gli elementi del settore dell’aviazione durante questo momento difficile”.