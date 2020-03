American Airlines: Cargo-Only Flights per garantire l’arrivo delle merci

American Airlines sta utilizzando i suoi aerei passeggeri attualmente a terra per spostare merci tra gli Stati Uniti e l’Europa, garantendo che continuino ad arrivare a destinazione.

Il primo volo solo cargo è partito dal Dallas Fort Worth International Airport (DFW) il 20 marzo, atterrerà a Frankfurt Airport (FRA) il 21 marzo. Il Boeing 777-300 effettuerà due viaggi di andata e ritorno tra DFW e FRA nel corso di quattro giorni, trasportando solo merci e personale di volo necessario. Questo è il primo scheduled cargo-only flight dal 1984, quando American ritirò l’ultimo dei suoi Boeing 747 freighters.

Il 777-300 ha 14 posizioni di carico per pallets di grandi dimensioni. I quattro voli di linea di questo fine settimana trasporteranno forniture mediche, posta per militari statunitensi attivi, apparecchiature per telecomunicazioni ed elettronica, che supporteranno le persone che lavorano da casa, pacchetti e-commerce. I voli forniscono la capacità di carico necessaria per molti dei normali clienti cargo della compagnia aerea, consentendo loro di continuare a operare in questo ambiente difficile.

Il trasporto aereo di merci ha sempre svolto un ruolo chiave in tempi di crisi, consegnando forniture e materiali medici salvavita per mantenere intatta l’infrastruttura globale. Di fronte allo scoppio del coronavirus (COVID-19), questo ruolo non è mai stato così importante in quanto il mondo si affida maggiormente al commercio elettronico per supportare i bisogni di base durante le quarantene e il distanziamento sociale. Il ruolo delle compagnie aeree è considerato un settore infrastrutturale critico dai Centers for Disease Control and Prevention (CDC).

“Abbiamo un ruolo fondamentale da svolgere nel mantenere in movimento i beni essenziali durante questo periodo senza precedenti e siamo orgogliosi di fare la nostra parte e trovare modi per continuare a servire i nostri clienti e le nostre comunità”, ha affermato Rick Elieson, President of Cargo and Vice President of International Operations. “I tempi difficili richiedono soluzioni creative e un team di persone in tutta la compagnia aerea ha lavorato senza sosta per organizzare le opzioni di volo solo cargo per i nostri clienti”.

I voli solo cargo, pur non trasportando i clienti, continuano a richiedere uno sforzo di gruppo da parte dei membri del team American in tutte le funzioni.

A livello nazionale, American continua a trasportare merci su tutti i suoi aerei. Gli aeromobili narrow body sono particolarmente vitali nel supportare l’economia mondiale, trasportando medicinali e prodotti e-commerce.

(Ufficio Stampa American Airlines)