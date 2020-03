Austrian Airlines estende la sospensione delle operazioni fino al 19 aprile 2020

I divieti d’ingresso a livello mondiale imposti a seguito del coronavirus non sono stati allentati e la domanda di viaggi aerei è ancora scarsa. Per questo motivo, Austrian Airlines interromperà tutte le normali operazioni di volo fino al 19 aprile 2020. Oggi, due velivoli B777 a lungo raggio voleranno a Punta Cana, L’Avana e Città del Messico per conto del Ministero federale austriaco degli affari europei e internazionali per portare casa austriaci bloccati all’estero.

Austrian Airlines aveva inizialmente annunciato la cessazione temporanea del suo scheduled air traffic fino al 28 marzo 2020. Se possibile, i passeggeri prenotati sui voli durante questo periodo verranno riprenotati su altre compagnie aeree. I passeggeri possono anche riprenotare i loro biglietti aerei o organizzare per il momento la loro sospensione.

“Chiediamo gentilmente ai nostri passeggeri pazienza alla luce dei tempi di attesa nell’elaborazione delle loro richieste. Garantisco a tutti i soggetti coinvolti che i nostri dipendenti dell’assistenza gestiranno le nuove prenotazioni e le richieste il più rapidamente possibile”, afferma Andreas Otto, CCO Austrian Airlines.

Austrian Airlines ha raggiunto un accordo con il Comitato aziendale, i sindacati e la Camera economica federale su un modello di lavoro di breve durata. Il vettore aveva precedentemente presentato una domanda all’Austrian Public Employment Service (AMS) per short-time il 6 marzo 2020. Il modello “corona short time working” prevede una riduzione dell’orario di lavoro fino a un minimo del 10%, garantendo al contempo il pagamento fino al 90% degli stipendi dei dipendenti. La differenza sarà coperta dal finanziamento AMS o da Austrian Airlines.

“Vorrei ringraziare AMS per la sua assistenza rapida e pragmatica, nonché le parti sociali per la loro buona collaborazione durante i negoziati sul lavoro a breve termine”, afferma Alexis von Hoensbroech, CEO di Austrian Airlines. “Per il momento, ciò ha notevolmente ridotto l’onere per Austrian Airlines. Ora stiamo guardando avanti e ci stiamo preparando per accelerare le operazioni di volo il più presto possibile dopo l’arresto del coronavirus”, aggiunge.

