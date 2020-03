ANA riduce ulteriormente i collegamenti internazionali

A seguito dell’aggravarsi della diffusione dell’epidemia di COVID-19, e per rispondere alla diminuzione della domanda di voli aerei, All Nippon Airways (ANA) sta cambiano il suo operativo in tutto il mondo. Dal 29 marzo al 24 aprile 2020 subiranno modifiche un totale di 3.295 voli che operano su 64 diverse rotte.

Per quel che riguarda l’Europa il vettore giapponese ha temporaneamente sospeso i voli da Monaco di Baviera, Düsseldorf, Vienna, Bruxelles, Parigi e Vladivostok per Tokyo.

Continueranno invece ad operare – tre volte alla settimana – i collegamenti da Londra e Francoforte per Tokyo Haneda.

Qui di seguito l’operativo per l’Europa fra il 29 marzo e il 24 aprile 2020.

Francoforte: NH203/204 3 volte a settimana lun, gio, sab – NH223/224 Sospeso.

Monaco di Baviera: NH217/218 Sospeso.

Düsseldorf: NH209/210 Sospeso.

Vienna: NH205/206 Sospeso.

Bruxelles: NH231/232 Sospeso.

Londra: NH211/212 3 volte a settimana mar, gio, dom.

Parigi: NH215/216 Sospeso.

Vladivostok: NH883/884 Sospeso.

Ricordiamo che All Nippon Airways (ANA), in un precedente comunicato, aveva già annunciato che il nuovo volo diretto da Milano Malpensa per Tokyo Haneda previsto dal prossimo 20 aprile non verrà lanciato prima del 16 maggio prossimo. Rimane da definirsi la data effettiva di lancio del collegamento.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)