Alitalia: il 26 marzo voli speciali da Dublino, Il Cairo e Belgrado per il rientro di oltre 900 italiani

Alitalia prosegue, in coordinamento con l’Unità di Crisi della Farnesina, le operazioni di rientro di connazionali dall’estero, in particolare studenti e giovani lavoratori. Nella giornata di domani, giovedì 26 marzo, la Compagnia effettuerà due voli speciali da Dublino, uno da Il Cairo e uno da Belgrado, tutti con destinazione Roma, che garantiranno a oltre 900 connazionali di rientrare in Italia. Sui collegamenti dall’Irlanda e dall’Egitto opereranno aerei Airbus 330, velivoli di grande capienza solitamente impiegati sulle rotte di lungo raggio.

Inoltre, accogliendo la richiesta del Ministero degli Esteri irlandese, Alitalia si è coordinata con le istituzioni coinvolte per consentire anche ai cittadini irlandesi rimasti bloccati in Italia di utilizzare per il rientro il secondo dei voli in partenza domani da Roma per Dublino.

Per facilitare l’accesso anche a questi servizi aerei speciali, la Compagnia ne consente la prenotazione sul sito alitalia.com.

Alitalia opererà domani anche un volo charter da Fiumicino a Basilea per riportare a casa alcuni crocieristi stranieri sbarcati al porto di Civitavecchia.

La Compagnia si mantiene in stretto contatto con l’Unità di Crisi della Farnesina per predisporre eventuali nuovi voli speciali per il rimpatrio dei connazionali dall’estero o di cittadini stranieri ancora nel nostro Paese.

(Ufficio Stampa Alitalia)