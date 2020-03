Airbus: nuovo volo tra Europa e Cina per la fornitura di mascherine

Airbus ha dispiegato un nuovo air-bridge flight tra Europa e Cina per fornire ulteriori maschere per Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, a sostegno degli sforzi per contrastare il COVID-19.

L’aeromobile, un Airbus A330-200 in fase di conversione come Multi-Role Tanker Transport (MRTT), è decollato il 26 marzo alle 19.15 ora locale (CET) dal sito Getafe di Airbus vicino a Madrid (Spagna) raggiungendo il sito Airbus a Tianjin (Cina ) il 27 marzo. L’aeromobile, operato da un equipaggio Airbus, è tornato in Spagna il 28 marzo alle 04.05 ora locale (CET) con un carico di oltre 4 milioni di maschere facciali.

Nei giorni scorsi Airbus aveva già organizzato voli dall’Europa e dalla Cina con velivoli A330-800 e A400M per donare migliaia di maschere facciali agli ospedali e ai servizi pubblici in tutta Europa.

L’immagine mostra l’A330MRTT in partenza dal sito Getafe di Airbus il 26 marzo.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)