Embraer riprende le attività essenziali in Brasile

Poiché il settore dei trasporti svolge un ruolo essenziale nella lotta contro COVID-19, Embraer riprenderà le operazioni critiche al fine di soddisfare le esigenze dei clienti, dei servizi pubblici e della popolazione globale.

I ruoli essenziali sono stati definiti dal management team di Embraer durante il periodo di chiusura temporanea degli impianti in Brasile e sono servizi prioritari che non dovrebbero essere interrotti durante questa crisi globale. Alcuni esempi sono customer support, aircraft maintenance and manufacturing. In molti casi, i prodotti Embraer sono responsabili del trasporto di forniture sanitarie e dei professionisti che forniscono assistenza ai pazienti con la malattia causata dal COVID-19 in Brasile e in tutto il mondo.

Inoltre Embraer ha istituito un nuovo gruppo di lavoro per aumentare la disponibilità di attrezzature e soluzioni, comprese le parti di produzione per l’industria dei respiratori, per combattere il COVID-19.

Durante l’arresto temporaneo delle company units in Brasile, Embraer ha completato diversi progetti, tra cui l’adattamento delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, l’intensificazione delle procedure di pulizia, l’adattamento delle mense e delle aree di lavoro per garantire il distanziamento sociale e il rafforzamento degli strumenti di comunicazione con precauzioni e azioni preventive. Le misure adottate sono conformi alle linee guida dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e mirano a garantire che i dipendenti svolgano i loro ruoli con la guida degli health and safety teams dell’azienda.

I dipendenti responsabili di funzioni critiche che possono lavorare in remoto lavoreranno da casa. I dipendenti responsabili di funzioni non critiche saranno in vacanza collettiva dal 1° aprile al 9 aprile 2020. Questi dipendenti sono programmati per tornare al lavoro il 13 aprile 2020.

Embraer continuerà a monitorare la situazione e ad adeguare le sue procedure con particolare attenzione al benessere delle persone e alla continuità aziendale.

(Ufficio Stampa Embraer)