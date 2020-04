ANA migliora l’esperienza del passeggero con i nuovi servizi introdotti nel Terminal 2 dell’aeroporto di Tokyo Haneda

All Nippon Airways (ANA) accoglie con favore introduzione di una serie di nuovi servizi nell’area internazionale del Terminal 2 dell’aeroporto di Haneda. Fra le novità tre nuove lounge, consegna bagagli self-service e procedure di controllo di sicurezza potenziate. Inoltre, poiché qualche volo internazionale ANA partirà o arriverà allo stesso terminal dei voli nazionali, i passeggeri con voli in coincidenza potranno transitare più agevolmente. I nuovi servizi offriranno a tutti i passeggeri comfort e convenienza di altissimo livello, contribuendo a consolidare la reputazione di ANA quale vettore che offre viaggi confortevoli.

“ANA è sempre alla ricerca di opportunità per migliorare l’esperienza dei passeggeri e i cambiamenti introdotti ad Haneda renderanno l’utilizzo dell’aeroporto più comodo e confortevole per tutti i passeggeri ANA”, ha detto Masaki Yokai, Senior Vice President di ANA. “Le tre lounge rinnovate sottolineano l’impegno di ANA a favore di un comfort superiore e dell’eccellenza culinaria; le innovazioni tecnologiche di Haneda rappresenteranno anch’esse un significativo passo avanti. Stiamo facendo tutto il possibile non solo per stare al passo con i cambiamenti del settore, ma anche per essere sempre all’avanguardia”.

Le nuove lounge ANA, chiamate “ANA SUITE LOUNGE”, “ANA LOUNGE” e “ANA ARRIVAL LOUNGE” sono state progettate dal rinomato architetto giapponese Kengo Kuma, in linea con il concetto di design “ichigo ichie” (custodire ogni incontro come se fosse l’unico nella vita) utilizzato anche nella progettazione delle nuove lounge ANA nell’aeroporto internazionale di Narita.

I cambiamenti dell’aeroporto di Haneda aiuteranno ANA a mantenere la sua reputazione di leader nel settore dei viaggi internazionali e miglioreranno la sua capacità di offrire un servizio di livello superiore a molti più passeggeri.

Haneda Terminal 2 – Lobby partenze internazionali (3° piano)

E’ ora disponibile il servizio di consegna bagagli self-service per coloro che viaggiano sui voli internazionali ANA in partenza dal Terminal 2 dell’aeroporto di Haneda. Questi innovativi dispositivi semplificheranno il processo di registrazione dei bagagli e faciliteranno la preparazione dei passeggeri per il volo. Siccome il numero di turisti straneri in Giappone è in aumento, i dispositivi sono dotati di supporto linguistico in giapponese, inglese, cinese (sia tradizionale che semplificato), coreano, francese e tedesco, per un totale di sette lingue. L’aeroporto dispone di 13 apparecchi nella hall delle partenze al terzo piano, per un totale di 26 corsie di consegna bagagli self-service.

L’area di sicurezza sarà snellita grazie all’utilizzo di corsie intelligenti ed efficienti, in grado di soddisfare contemporaneamente le esigenze di quattro passeggeri in fase di preparazione ai controlli. Le corsie saranno in totale dieci e l’obiettivo è quello di ridurre i tempi di attesa dei passeggeri.

Al fine di soddisfare un’ampia gamma di esigenze dei passeggeri, ANA ha introdotto diversi tipi di banchi di check-in. I passeggeri della First Class ANA e i soci Diamond hanno accesso ad un banco check-in dedicato. Inoltre, sono state adottate misure per snellire il check-in per i passeggeri che necessitano di un’assistenza speciale con l’introduzione di banchi accessibili alle sedie a rotelle che aumentano la comodità per i passeggeri con disabilità.

Haneda Terminal 2 – ANA Lounge partenze e arrivi internazionali

Le lounge, che si ispirano all’eredità giapponese, hanno un design architettonico tradizionale e si caratterizzano per l’uso di colori blu naturali, l’illuminazione ambientale e l’arte tradizionale. Con circa 1.300 posti a sedere in totale, le lounge sono tra le più grandi del Giappone. Sia l’ANA SUITE LOUNGE che l’ANA LOUNGE sono aperte dalle 5:00 fino alla partenza dell’ultimo volo del giorno.

Con 360 posti a sedere, la nuova “ANA SUITE LOUNGE” è grande e spaziosa. Combina sapientemente il design tradizionale giapponese con influenze moderne, con pareti in rete metallica ispirate alle famose partizioni shoji giapponesi. Queste eleganti pareti divisorie dividono la lounge in diverse aree distinte, pur mantenendo un tema unico.

La nuova e spaziosa “ANA LOUNGE” ospita fino a 900 passeggeri, con uno spazio aperto circondato da finestre che permettono alla luce naturale di entrare liberamente.

Aperta dalle 4:30 alle 12:30, l’ANA ARRIVAL LOUNGE è stata progettata pensando al massimo comfort dei passeggeri. Il concept prevede uno spazio aperto, un’area circondata da ampie finestre. La reception include anche un banco accessibile alle sedie a rotelle per migliorare la comodità dei passeggeri con disabilità. Pasti leggeri e bevande sono serviti nella sala arrivi. I passeggeri hanno a disposizione un totale di 18 docce per rinfrescarsi prima di cominciare la tappa successiva del viaggio. Dei 18 bagni doccia, due sono stati progettati per facilitare l’utilizzo da parte dei passeggeri che hanno bisogno di assistenza. La lounge è inoltre dotata di un’area pediluvio con vista sull’oceano oltre la pista di decollo e atterraggio che offre uno spazio dove i passeggeri possono rilassarsi e vivere un momento di tranquillità in aeroporto.

(Ufficio Stampa All Nippon Airways – Photo Credits: All Nippon Airways)