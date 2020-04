Brussels Airlines estende la sospensione temporanea dei suoi voli

Con le restrizioni che continuano ad essere applicate da molti paesi in tutto il mondo e le continue raccomandazioni sui viaggi, oggi Brussels Airlines ha deciso di estendere la sospensione temporanea di tutti i suoi voli. Di conseguenza, la compagnia aerea belga non riprenderà le sue operazioni prima del 15 maggio. La compagnia aerea mantiene tuttavia una capacità di volo minima disponibile per i voli di rimpatrio e per il trasporto di merci umanitarie.

Puntando a un’offerta di volo stabile non appena le operazioni riprenderanno, Brussels Airlines sta attualmente lavorando su un network ridotto per rispondere alle esigenze dei viaggiatori. A partire dal momento del riavvio delle sue operazioni, la compagnia aerea aumenterà progressivamente l’offerta in base alla domanda e alle esigenze dei mercati in cui opera. Maggiori informazioni sul network offerto a partire dal 15 maggio saranno comunicate a breve.

Durante questi periodi molto difficili pieni di incertezze, Brussels Airlines offre ai suoi passeggeri un’alta flessibilità in termini di opzioni di cambio prenotazione. I passeggeri hanno tempo fino al 31 agosto per decidere una nuova data di viaggio che può aver luogo fino al 30 aprile 2021. Oltre a ritardare il viaggio, i passeggeri possono anche scegliere di cambiare il loro biglietto per un’altra destinazione.

Inoltre, Brussels Airlines offre ai suoi clienti un buono sconto di 50 euro per passeggero per il rebooking. Ovviamente non verranno addebitate le spese di cambio prenotazione, indipendentemente dalla tariffa prenotata. Maggiori informazioni sono disponibili su www.brusselsairlines.com e https://brusselsairlines.flightvoucher.com.

Nonostante Brussels Airlines stia costantemente lavorando per aumentare la capacità dei suoi Service Centers, la compagnia aerea sta vivendo un numero straordinario di richieste da parte dei clienti. Ciò comporta tempi di attesa più lunghi e ritardi nell’elaborazione delle richieste dei clienti. È importante notare che i clienti non devono contattare il servizio clienti di Brussels Airlines prima della data del volo originale. La nuova prenotazione è possibile anche dopo che è stata superata la data di volo prevista. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite il Customer Service Center o le agenzie di viaggio.

In linea con l’estensione della sospensione temporanea di tutte le sue operazioni di volo, Brussels Airlines prolunga la disoccupazione temporanea completa per l’intera compagnia. Sono previste eccezioni per i dipendenti di Brussels Airlines che coprono i voli di rimpatrio, mantengono la flotta o preparano il riavvio delle operazioni.

“Proprio come l’intero settore dell’aviazione e del turismo in tutto il mondo, anche Brussels Airlines è pesantemente colpita da questa crisi senza precedenti. Accanto ai nostri passeggeri e dipendenti, non dovremmo dimenticare le molte migliaia di posti di lavoro indiretti creati in Belgio a seguito delle operazioni di Brussels Airlines. Anche queste aziende stanno soffrendo. Vorrei cogliere l’occasione per ringraziare l’incredibile solidarietà all’interno del settore. Sono convinto che insieme possiamo uscire da questa crisi come una comunità ancora più forte”, afferma Dieter Vranckx, CEO di Brussels Airlines.

(Ufficio Stampa Brussels Airlines)