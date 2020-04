News Brevi – 14.04.2020

QATAR AIRWAYS SIGLA AIRCRAFT FINANCING AGREEMENT CON STANDARD CHARTERED – Qatar Airways e Standard Chartered hanno firmato con successo un finanziamento da 850 milioni di dollari USA per sette aeromobili Boeing 787-9. Questa transazione dimostra la fiducia che il mercato bancario ha in Qatar Airways e sottolinea anche la forte relazione tra Qatar Airways e Standard Chartered. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Sono grato a Standard Chartered per il loro continuo supporto a Qatar Airways. La banca è uno stretto partner di Qatar Airways da molti anni e ha dimostrato il proprio sostegno alla compagnia aerea chiudendo questa transazione in tempi difficili derivanti da COVID-19. L’attenzione di Qatar Airways rimane sulla ricerca di soluzioni per riportare quante più persone a casa per stare con le loro famiglie e i propri cari durante questi momenti difficili e questo è reso possibile dal supporto che abbiamo da così tante persone, compresi i nostri stretti partner come Standard Chartered”. Bill Winters, CEO di Standard Chartered, ha dichiarato: “Apprezziamo la nostra partnership con Qatar Airways e siamo molto lieti di concludere questo importante affare in questo momento difficile. In Standard Chartered continuiamo a supportare i nostri clienti e le nostre comunità nonostante le continue sfide con COVID-19 e siamo orgogliosi di essere stati in grado di fornire questo finanziamento a Qatar Airways”.

AMERICAN AIRLINES DONA FORNITURE A TRE OSPEDALI – A sostegno delle comunità che sono in prima linea nella risposta al coronavirus (COVID-19), American Airlines ha donato varie forniture al Mount Sinai Hospital in New York City; al Dana-Farber Cancer Institute in Boston; al St. Jude Children’s Research Hospital in Memphis, Tennessee. American ha consegnato 1.000 onboard amenity kits al Mount Sinai di New York. I kit saranno distribuiti a medici e infermieri che alloggiano negli hotel della zona. La compagnia aerea ha anche consegnato 2.400 amenity kits al Dana-Farber. A sostegno del St. Jude Children’s Research Hospital, American ha inviato 5.000 pandemics kits. American continuerà a supportare le comunità laddove possibile. “Sappiamo in prima persona come questa pandemia sta influenzando diversi settori. Tuttavia, non possiamo lasciare che COVID-19 influisca sul modo in cui ci prendiamo cura degli altri, sia che si tratti di un aereo o di un ospedale”, ha dichiarato Ron DeFeo, Senior Vice President of Global Engagement for American. “Gli operatori sanitari si presentano per lavorare ogni giorno e fanno tutto il possibile per aiutare gli altri bisognosi. Ora, possiamo fare la nostra parte con alcune risorse che aiuteranno a proteggere i pazienti, i fornitori e i loro cari”.

AMERICAN AIRLINES ESTENDE L’ELITE STATUS – American Airlines sta riconoscendo la lealtà dei membri AAdvantage estendendo il loro elite status a causa dei viaggi ridotti legati al coronavirus (COVID-19). Le modifiche includono: estensione dell’elite status per gli AAdvantage members fino al 31 gennaio 2022; riduzione delle elite status qualifications per il 2020; Admirals Club memberships and One-Day Passes acquistati da American estesi per 6 mesi; introduzione di crediti speciali fino a $400 per viaggi futuri con American Airlines Vacations packages per elite members; ogni dollaro speso su una AAdvantage co-branded credit card idonea fino alla fine del 2020 verrà conteggiato un miglio per il Million Miler status; rinuncia alle Award reinstatement fees per viaggi fino a settembre 2020. “Siamo grati ai nostri AAdvantage members”, ha dichiarato Bridget Blaise-Shamai, Vice President of Customer Loyalty & Insights and President of the AAdvantage program. “Quando le persone saranno di nuovo in grado di volare, saremo lì per aiutarli a riconnettersi con i propri cari, amici e colleghi”.