News Brevi – 20.04.2020

NUOVO CONTINGENTE DI INFERMIERI A BGY – Alle 16:00 del 18 aprile all’Aeroporto di Bergamo è atterrato un aeromobile B767 dell’Aeronautica Militare Italiana con a bordo un contingente nazionale di 77 infermieri reclutato dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, 28 dei quali destinati alle ATS di Milano e Varese e gli altri dislocati nelle strutture sanitarie delle regioni limitrofe. Il contingente di infermieri è stato accolto da Lara Magoni, assessore della Regione Lombardia. Le operazioni di assistenza aeroportuali, comprendenti il trasferimento dall’aeromobile all’aerea arrivi dell’aerostazione secondo le norme che regolano il distanziamento sociale, sono state garantite dal personale di SACBO e BIS (Bgy International Services).

ANA HOLDINGS RIVEDE AL RIBASSO IL FINANCIAL RESULTS FORECAST – ANA HOLDINGS INC. ha rivisto le previsioni di performance dell’intero esercizio finanziario per l’anno fiscale in corso (1 aprile 2019 – 31 marzo 2020), precedentemente annunciate il 29 ottobre 2019. A causa delle restrizioni all’ingresso in vari paesi e della riduzione dei viaggi interni in Giappone dovuti alla diffusione del Coronavirus (COVID-19) durante il quarto trimestre, la domanda di viaggio è fortemente diminuita a marzo. Operating revenues, operating income, ordinary income and net income sono significativamente inferiori alle previsioni precedenti. Le previsioni per l’anno fiscale conclusosi a marzo 2020 pertanto sono state riviste. Le previsioni si basano sulle informazioni disponibili attualmente, i risultati effettivi possono differire da queste stime in base a una varietà di fattori, dichiara la compagnia. Nel dettaglio è previsto un ordinary income inferiore di 79 miliardi di yen (-57,7% sulla precedente previsione) e un net income inferiore di 67 miliardi di yen (-71,3%).

AIRBUS SUPPORTA FRANCIA E INDIA NEL MONITORAGGIO DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI CON IL SATELLITE TRISHNA – La French Space Agency (Centre National d’Etudes Spatiales, CNES) ha recentemente firmato un contratto con Airbus Defence and Space per lo sviluppo e la produzione del thermal infrared instrument per il satellite TRISHNA. TRISHNA (Thermal infraRed Imaging Satellite for High resolution Natural resource Assessment) sarà l’ultimo satellite della flotta satellitare franco-indiana dedicata al monitoraggio del clima e alle applicazioni operative. CNES e ISRO (Indian Space Research Organisation) stanno collaborando allo sviluppo di un sistema di osservazione a infrarossi con alta risoluzione termica e alta capacità di revisione, tra cui un satellite e un segmento di terra associato. Le osservazioni di TRISHNA miglioreranno la comprensione del ciclo dell’acqua e miglioreranno la gestione delle preziose risorse idriche del pianeta, per definire meglio gli impatti dei cambiamenti climatici, specialmente a livello locale. Nella condivisione di lavoro della partnership internazionale, ISRO fornirà la piattaforma, il visible and short wave infrared instrument e sarà il principale contraente del satellite, mentre CNES è corresponsabile della missione e fornirà il thermal infrared instrument, che sarà sviluppato da Airbus. Il segmento di terra è condiviso tra i due paesi. Mentre le missioni esistenti sono limitate in termini di risoluzione (sopra 1 km) e con rivisitazione solo ogni poche settimane, TRISHNA osserverà la Terra ogni tre giorni, a una risoluzione di 50 m, osservando un ampio intervallo di temperature, approssimativmente da -20°C a +30°C, con alta precisione (0,3°C).

ETIHAD AIRWAYS CATERING A SUPPORTO DELLE PERSONE IMPATTATE DALLA PANDEMIA – Etihad Airport Services Catering (EAS Catering) è stata incaricata da vari enti governativi, organizzazioni imprenditoriali e comunità di preparare e fornire pasti alle persone colpite dalla diffusione globale di COVID-19. La struttura è stata selezionata per supportare queste iniziative grazie alle sue rigide procedure di manipolazione degli alimenti. Con l’accreditamento ISO 17025 negli Emirati Arabi Uniti da Emirates National Accreditation System (ENAS), EAS Catering assicura che i pasti siano preparati secondo i più elevati standard di igiene culinaria. Dall’inizio della pandemia, EAS Catering ha cucinato e consegnato oltre 15.000 pasti al giorno in tutta la capitale. EAS Catering ha ricevuto il QSAI Excellence Award 2019 per il miglior catering nella regione EMEA.